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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.17 20:19 скаут: kurozu;

Ссылка на оригинал «Эхо Москвы» распускает лживые слухи о Крыме



Авторы блогов портала «Эхо Москвы», по-видимому, совсем «изголодали» по острым темам в виде каких-либо значимых проблем, на которых можно смело спекулировать общественным мнением, поскольку их отсутствие является следствием качественного управления и найденных решений. Именно поэтому один из «писателей» вышеуказанного ангажированного СМИ в своем опусе пытается «притянуть за уши» любые факты, чтобы создать у читателя негативное впечатление от действий властей в Крыму.



За основу своего «гнева» (а больше никаких пруфов кроме эмоций в тексте, к сожалению, не нашлось) берет истории чиновников, которых привлекли к ответственности за коррупцию. Честно говоря, вообще удивляет тот факт, что качественная работа спецслужб вызывает гнев.



«Недавний арест бывшего вице-премьера Крыма Казурина за взяточку в 27 000 000 российских рублей показал на сколько нежизнеспособна нынешняя конструкция власти в Крыму загнанная под Единую Россию, которая здесь кричит на каждом углу, что она тут самая главная движущая сила.»



Правильно, здоровое общество должно избавляться от коррупционной «болезни», и этот процесс идет, почему же это так возмущает автора?



«А как всё начиналось три года назад? Как мы все верили и надеялись? Кому мы вручили Крым на деребан? Перекрасившемуся жулью? Гэроям крымской весны? Простой народ, который искренне верил в Россию и голосовал за возвращение Домой видит, что ничего не поменялось»



Честно говоря, подобные беспочвенные заявления, пронизанные ненавистью к стране и власти, выглядят особенно дешево. Ничего не поменялось? Ну, поехали.



Стоит сразу сказать, что Крым вернулся в состав России от Украины с таким количеством «черных дыр», что даже сначала не знали за что хвататься. Нахождение полуострова в составе Незалежной на протяжении почти четверти века очень пагубно сказалось на всей его жизнедеятельности. Власти выделяли средства этому региону исключительно по остаточному принципу, соответственно, ни о каком развитии дорожной инфраструктуры, медицинской и образовательной сфер, а также привлечении инвестиций и туристов речи идти и не могло.



В канун третьего «дня рождения» Крыма здесь можно ознакомиться с итогами предыдущих двух лет пребывания полуострова в составе РФ. Возьмем лишь краткие цитаты.



«… в развитие региона будет вложено свыше 700 миллиардов рублей. Основные направления государственных инвестиций – развитие энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры и обеспечение водой, транспортного и промышленного комплексов, социальной сферы, развитие туризма.»



«… полуостров получил надежное и бесперебойное электроснабжение, которого ждал почти 25 лет.»



«… отремонтированы сотни километров трасс. Особняком в вопросе развития транспортной инфраструктуры полуострова стоит его соединение с материковой частью России.»



«… увеличена пропускная способность Керченской паромной переправы.»



«… аэропорт „Симферополь“ за два года стал современной воздушной гаванью международного уровня.»



«… активно ведутся работы по восстановлению системы ЖКХ. Здесь одной из главных задач является ликвидация аварийного жилищного фонда и расселение людей в благоустроенные помещения. За два года из бюджета на эти цели было выделено свыше 600 миллионов рублей.»



«… На мероприятия по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения полуострова, в который вошли 56 объектов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.»



«… социальную поддержку получают более 167 тысяч крымских семей с детьми, почти 375 тысяч льготников. Продолжают модернизироваться больницы и поликлиники (за 2015 год были отремонтированы 16 лечебных учреждений), обновляется медицинское оборудование (общая сумма составила 1,8 миллиарда рублей).»



Этот список можно продолжать до бесконечности. Тем более, что за последний год тоже сделано очень многое. И этого всего автор дешевых опусов с портала «Эхо Москвы» не замечает? Все это происходит само по себе?



В принципе, узколобость «писателя» можно понять, поскольку даже обычное размещение рекламы крупной компании в аэропорте он трактует сквозь призму «продажности» российских властей и принятия решений по принципу «блата».







Особенно колумниста «Эха Москвы» возмущает указанный на баннере статус застройщика — «генеральный». Правда, очередное ведро помоев в сторону российских властей кроме как эмоциями ничем не аргументировано. А вот, к слову, данная компания участвует в ремонте и восстановлении школ и храмов, строит общественно-образовательные центры и тысячи квадратных километров жилья.



Из всего сказанного следует очевидный вывод, что текст, опубликованный порталом «Эхо Москвы», абсолютно лишен любой аргументации и не имеет ничего общего с реальностью, исходя из чего он является нацеленным лишь на очернение действий российских властей. За откровенную ложь, ангажированность и подтасовку фактов «Эхо Москвы» вновь получает еще один балл в рейтинге «НЕдоверия» статью прочитали: 36 человек Комментарии ﻿

Авторы блогов портала «Эхо Москвы», по-видимому, совсем «изголодали» по острым темам в виде каких-либо значимых проблем, на которых можно смело спекулировать общественным мнением, поскольку их отсутствие является следствием качественного управления и найденных решений. Именно поэтому один из «писателей» вышеуказанного ангажированного СМИ в своем опусе пытается «притянуть за уши» любые факты, чтобы создать у читателя негативное впечатление от действий властей в Крыму.За основу своего «гнева» (а больше никаких пруфов кроме эмоций в тексте, к сожалению, не нашлось) берет истории чиновников, которых привлекли к ответственности за коррупцию. Честно говоря, вообще удивляет тот факт, что качественная работа спецслужб вызывает гнев.«Недавний арест бывшего вице-премьера Крыма Казурина за взяточку в 27 000 000 российских рублей показал на сколько нежизнеспособна нынешняя конструкция власти в Крыму загнанная под Единую Россию, которая здесь кричит на каждом углу, что она тут самая главная движущая сила.»Правильно, здоровое общество должно избавляться от коррупционной «болезни», и этот процесс идет, почему же это так возмущает автора?«А как всё начиналось три года назад? Как мы все верили и надеялись? Кому мы вручили Крым на деребан? Перекрасившемуся жулью? Гэроям крымской весны? Простой народ, который искренне верил в Россию и голосовал за возвращение Домой видит, что ничего не поменялось»Честно говоря, подобные беспочвенные заявления, пронизанные ненавистью к стране и власти, выглядят особенно дешево. Ничего не поменялось? Ну, поехали.Стоит сразу сказать, что Крым вернулся в состав России от Украины с таким количеством «черных дыр», что даже сначала не знали за что хвататься. Нахождение полуострова в составе Незалежной на протяжении почти четверти века очень пагубно сказалось на всей его жизнедеятельности. Власти выделяли средства этому региону исключительно по остаточному принципу, соответственно, ни о каком развитии дорожной инфраструктуры, медицинской и образовательной сфер, а также привлечении инвестиций и туристов речи идти и не могло.В канун третьего «дня рождения» Крыма здесь можно ознакомиться с итогами предыдущих двух лет пребывания полуострова в составе РФ. Возьмем лишь краткие цитаты.«… в развитие региона будет вложено свыше 700 миллиардов рублей. Основные направления государственных инвестиций – развитие энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры и обеспечение водой, транспортного и промышленного комплексов, социальной сферы, развитие туризма.»«… полуостров получил надежное и бесперебойное электроснабжение, которого ждал почти 25 лет.»«… отремонтированы сотни километров трасс. Особняком в вопросе развития транспортной инфраструктуры полуострова стоит его соединение с материковой частью России.»«… увеличена пропускная способность Керченской паромной переправы.»«… аэропорт „Симферополь“ за два года стал современной воздушной гаванью международного уровня.»«… активно ведутся работы по восстановлению системы ЖКХ. Здесь одной из главных задач является ликвидация аварийного жилищного фонда и расселение людей в благоустроенные помещения. За два года из бюджета на эти цели было выделено свыше 600 миллионов рублей.»«… На мероприятия по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения полуострова, в который вошли 56 объектов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.»«… социальную поддержку получают более 167 тысяч крымских семей с детьми, почти 375 тысяч льготников. Продолжают модернизироваться больницы и поликлиники (за 2015 год были отремонтированы 16 лечебных учреждений), обновляется медицинское оборудование (общая сумма составила 1,8 миллиарда рублей).»Этот список можно продолжать до бесконечности. Тем более, что за последний год тоже сделано очень многое. И этого всего автор дешевых опусов с портала «Эхо Москвы» не замечает? Все это происходит само по себе?В принципе, узколобость «писателя» можно понять, поскольку даже обычное размещение рекламы крупной компании в аэропорте он трактует сквозь призму «продажности» российских властей и принятия решений по принципу «блата».Особенно колумниста «Эха Москвы» возмущает указанный на баннере статус застройщика — «генеральный». Правда, очередное ведро помоев в сторону российских властей кроме как эмоциями ничем не аргументировано. А вот, к слову, данная компания участвует в ремонте и восстановлении школ и храмов, строит общественно-образовательные центры и тысячи квадратных километров жилья.Из всего сказанного следует очевидный вывод, что текст, опубликованный порталом «Эхо Москвы», абсолютно лишен любой аргументации и не имеет ничего общего с реальностью, исходя из чего он является нацеленным лишь на очернение действий российских властей. За откровенную ложь, ангажированность и подтасовку фактов «Эхо Москвы» вновь получает еще один балл в рейтинге «НЕдоверия» проекта «Газета о Газетах»