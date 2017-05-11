Испуганный Климкин сорвался за Лавровым

В Киеве наверняка знают лучше расписание российских политиков, чем они сами. Ведь киевским подхалимам необходимо вовремя прибыть туда, где не так давно была российская делегация. Как минимум, узнать о чем договорились стороны, как максимум – переманить на свою.

Вот так и получилось, что как только глава МИД РФ Сергей Лавров высадился в США, так сразу же в Киеве «зачесались» и подняли вопрос о необходимости вылетать в Вашингтон. Поехали спасать ситуацию!

Павел Климкин появился в США сразу же после трехдневного визита Сергея Лаврова. Вероятно, что встреча за «закрытыми» дверьми главы МИД РФ с Дональдом Трампом, встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и общее, столь долгое, пребывание Лаврова в Штатах, напугали украинцев. Напросились, а что дальше?

А дальше, собственно, ничего нового. Навязанная беседа, как она выглядит, Климкина с вице-президентом США Майклом Пенсом и главой США Дональдом Трампом, не дает результатов. Речь шла о необходимости соблюдать «минские договоренности», украинцы вновь начали клянчить деньги, а в итоге стороны так и не пришли к чему-то определенному.

Штаты дали четко понять, что нынешняя администрация выступает за сохранение статус-кво в нынешнем дипломатическом процессе вокруг конфликта в Донбассе. Что касается новой финансовой помощи, то этот вопрос «опустили», что говорит само за себя.

В результате получилось, что поездка Павла Климкина в США – это ничто иначе, как паническая реакция на поездку российской делегации в Штаты. На Украине испугались и поехали разведать, о чем там говорили за «закрытыми» дверьми Трамп и Лавров.

Однако узнать чего-то нового, очевидно, не получилось. Получился пустой разговор.

Антон Орловский