дата публикации 12.05.17 01:24 скаут: Игорь Львович “BBC”,

"Забытые пленники: кем были узбеки, убитые нацистами в Голландии?" Великобритания - 11 мая 2017 г. Забытые пленники: кем были узбеки, убитые нацистами в Голландии? Рустам Кобил Узбекская служба Би-би-си 10 мая 2017 Правообладатель иллюстрации MARCO HOFSTE PHOTOGRAPHY Они покинули свои дома в Центральной Азии, чтобы воевать против немецкой армии. Позже, одетых в лохмотья, их взяли в плен и отвезли в концентрационный лагерь в Нидерландах. Немногие из ныне живущих помнят о 101 узбеке, убитом в лесу неподалеку от голландского Амерсфорта в 1942 году. Память о них могла бы быть стерта окончательно, если бы не один дотошный голландский журналист.

Каждую весну сотни голландцев - мужчин и женщин, молодых и пожилых - собираются в лесу рядом с городом Амерсфорт, что недалеко от Утрехта.

Здесь они зажигают свечи в память о 101 советском солдате, которые были расстреляны нацистами на этом месте, а после забыты более чем на полвека.

Эта история всплыла 18 лет назад, когда голландский журналист Ремко Рейдинг вернулся в Амерсфорт после нескольких лет работы в России. От друга он услышал о советском военном кладбище, находящемся неподалеку.

"Я был удивлен, потому что никогда до этого не слышал про него. - рассказывает Рейдинг. - Я съездил на кладбище и стал искать свидетелей и собирать материалы по архивам".

Выяснилось, что на этом месте были похоронены 865 советских солдат. Все, кроме 101 солдата, были привезены из Германии или других регионов Голландии. Однако 101 солдат - все безымянные - был расстрелян в самом Амерсфорте.

Их взяли в плен под Смоленском в первые недели после вторжения Германии на территорию Советского Союза и отправили в оккупированную нацистами Голландию для пропагандистских целей.

"Они специально отобрали пленных с азиатской внешностью, чтобы показать их голландцам, сопротивлявшимся нацистским идеям, - говорит Рейдинг. - Они называли их untermenschen - недочеловеками - надеясь, что как только голландцы увидят, как выглядят советские граждане, они присоединятся к немцам".



Правообладатель иллюстрацииNATIONAL ARCHIVES OF THE NETHERLANDS Коммендант лагеря Карл Петер Берг был расстрелян в 1949 году

В концлагере Амерсфорта немцы держали голландских коммунистов - именно их мнение о советских людях надеялись изменить нацисты. Их держали там с августа 1941 года вместе с местными евреями, откуда их всех должны были переправить в другие лагеря.

Но план не сработал.

91-летний Хенк Брукхаузен - один из немногих оставшихся в живых свидетелей. Он вспоминает, как, будучи подростком, наблюдал за прибывшими в город советскими пленными.

"Когда я закрываю глаза, я вижу их лица, - рассказывает он. - Одетые в лохмотья, они даже не выглядели как солдаты. Можно было увидеть только их лица".



Хенк Брукзаузен - один из немногих свидетелей, кто видел узбекских военнопленных

"Нацисты провели их по главной улице, выставляя напоказ, от вокзала до самого концлагеря. Они были слабые и маленькие, их ноги были обернуты в старые тряпки. Некоторые из них еле держались на ногах, их поддерживали идущие рядом товарищи", - продолжает Брукхаузен.

Некоторые пленные обменивались взглядом с прохожими и жестами показывали, что они голодны.

"Мы принесли немного воды и хлеба для них, - вспоминает Брукхаузен. - Но нацисты выбивали все из наших рук. Они не разрешали нам помогать им".

Брукхаузен больше никогда не видел этих пленных и не знал, что с ними случилось в концлагере.

Рейдинг начал собирать материалы по голландским архивам. Он обнаружил, что в основном это были пленные узбеки. Руководство лагеря не знало об этом до тех пор, пока не приехал говорящий по-русски офицер войск СС и не начал их допрашивать.

Правообладатель иллюстрацииNATIONAL ARCHIVES OF THE NETHERLANDS Переводчик Эрнст Алшер выучил русский язык в Польше Большинство из них, по словам Рейдинга, были из Самарканда. "Возможно, некоторые из них были казахами, киргизами или башкирами, но большинство были узбеками", - уточняет он.

Рейдинг также выяснил, что к пленным из Средней Азии относились в лагере хуже, чем ко всем остальным.

"Первые три дня в лагере узбеков держали без еды, под открытым небом, на территории, огражденной колючей проволокой", - рассказывает журналист.

"Немецкая съемочная группа готовилась заснять момент, когда эти "варвары и недочеловеки" начнут драться за еду. Эту сцену нужно было заснять для пропаганды", - объясняет Рейдинг.

"Нацисты кидают буханку хлеба голодным узбекам. К их удивлению, один из пленных спокойно берет буханку и ложкой делит ее на равные части. Другие терпеливо ждут. Никто не дерется. Потом они делят поровну куски хлеба. Нацисты разочарованы", - рассказывает журналист.

Ремко Рейдинг нашел родственников 200 из 865 советских солдат, похороненных в Амерсфорте Но худшее для пленных было впереди.

"Узбекам выдавали по половине порции, которую получали другие пленные. Если кто-то пытался с ними поделиться, в наказание весь лагерь оставался без еды", - рассказывает узбекский историк Баходир Узаков. Он живет в голландском городе Гауда и тоже занимается историей лагеря в Амерсфорте.

"Когда узбеки ели остатки и картофельную кожуру, нацисты избивали их за то, что они едят корм для свиней", - говорит он.

Из признаний лагерных охранников и воспоминаний самих пленных, которые Рейдинг нашел в архивах, он узнал, что узбеков постоянно избивали и давали им выполнять самые худшие лагерные работы - например, перетаскивание тяжелых кирпичей, песка или бревен в мороз.

Архивные данные стали основой для написанной Рейдингом книги "Дитя поля Славы".

Одна из самых шокирующих историй, обнаруженных Рейдингом, - о лагерном враче, голландце Николасе ван Ньювенхаузене. Когда двое узбеков погибли, он приказал другим пленным обезглавить их и варить их черепа, пока те не станут чистыми, рассказывает Рейдинг.



Правообладатель иллюстрацииNATIONAL ARCHIVES OF THE NETHERLANDS Доктор Николас ван Ньювенхаузен был приговорен после войны к 20-летнему заключению, но отсидел 10 лет "Врач держал эти черепа на своем письменном столе для изучения. Какое безумие!" - говорит Рейдинг.

Страдавшие от голода и изнеможения, узбеки стали есть крыс, мышей и растения. 24 из них не пережили суровую зиму 1941 года. Остальные 77 перестали быть нужны, когда ослабели настолько, что не могли больше работать.

Ранним утром в апреле 1942 года пленным было сказано, что их перевезут в другой лагерь на юг Франции, где им будет теплее.

На самом деле их отвезли в ближайший лес, где расстреляли и захоронили в общей могиле.

"Некоторые из них плакали, другие взялись за руки и смотрели в лицо своей смерти. Тех, кто попытался бежать, немецкие солдаты догоняли и расстреливали", - говорит Рейдинг, ссылаясь на воспоминания лагерных охранников и водителей, которые были свидетелями расстрела.

В первых двух рядах неизвестных могил похоронены узбеки "Представьте, вы находитесь в 5 тысячах километров от дома, где муэдзин созывает всех на молитву, где ветер кружит песок и пыль на рыночной площади и где улицы наполнены ароматом пряностей. Вы не знаете языка чужестранцев, а они не знают вашего. И вы не понимаете, почему эти люди обращаются с вами как с животным".

Информации, которая помогла бы идентифицировать этих пленных, очень мало. Нацисты сожгли лагерный архив перед отступлением в мае 1945 года.

Сохранилась только одна фотография, на которой запечатлены двое мужчин - ни один из них не назван по имени.

Правообладатель иллюстрации ARCHIEF EEMLAND Вот та самая фотография военнопленных-узбеков. Имена людей на снимке неизвестны Из девяти нарисованных от руки голландским пленным портретов только на двух подписаны имена.

"Имена написаны неправильно, но по звучанию они похожи на узбекские", - говорит Рейдинг.

"Одно имя написано как Кадиру Кзатам, другое как Муратов Зайер. Скорее всего, первое имя - Кадыров Хатам, а второе - Муратов Заир".



Правообладатель иллюстрации MUSEUM FLEHITE Хатам Кадыров и Заир Муратов

Я сразу же узнаю узбекские имена и азиатские лица. Сросшиеся брови, нежные глаза и черты лица полукровок - все это считается красивым в моей стране.

Это портреты молодых мужчин, на вид им чуть больше 20, может и меньше.

Вероятно, их матери уже подыскивали им подходящих невест, а их отцы уже купили теленка для свадебного пиршества. Но тут началась война.

Мне приходит на ум, что среди них могли быть и мои родственники. Два моих двоюродных дедушки и дедушка моей жены не вернулись с войны.

Иногда мне говорили, что мои двоюродные дедушки женились на немках и решили остаться в Европе. Эту историю наши бабушки сочинили для собственного успокоения.

Из 1,4 млн воевавших узбеков треть не вернулись с войны и по меньшей мере 100 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести.



Правообладатель иллюстрацииMUSEUM FLEHITE

Еще один рисунок, запечатлевший Хатама Кадырова (слева) и неназванного пленника, возможно Заира Муратова

Почему расстрелянные в Амерсфорте узбекские солдаты так и не были опознаны, кроме тех двоих, чьи имена известны?

Одна из причин - Холодная война, быстро пришедшая на смену Второй мировой и превратившая Западную Европу и СССР в идеологических врагов.

Другая - решение Узбекистана забыть о советском прошлом после обретения независимости в 1991 году. Ветераны войны больше не считались героями. Памятник семье, усыновившей 14 детей, потерявших родителей во время войны, был убран с площади в центре Ташкента. Правда, новый президент страны обещает вернуть его обратно.

Проще говоря, поиск пропавших несколько десятилетий назад солдат не входил в приоритеты узбекского правительства.



Правообладатель иллюстрации NATIONAL ARCHIVES OF THE NETHERLANDS Убитых узбеков перенесли сначала из братской могилы на кладбище, а затем на специальное захоронение советских военнопленных

Но Рейдинг не сдается: он думает, что сможет найти имена расстрелянных в узбекских архивах.

"Документы советских солдат - оставшихся в живых или тех, о чьих смертях у советской власти не было информации, были отправлены в местные отделения КГБ. Скорее всего, имена 101 узбекского солдата хранятся в архивах в Узбекистане", - говорит Рейдинг. "Если я получу к ним доступ, я смогу найти хотя бы некоторые из них", - уверен Ремко Рейдинг.

