опубликовано редакцией на Переводике 28.03.17 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Daily Caller”,

"EXCLUSIVE: Dem Super-Lobbyist Podesta Got $170K to End US Sanctions On Russian Bank" США - 06 марта 2017 г. Супер-лоббист демократов Подеста получил 170000 долларов, чтобы отменить санкции против российского банка Ричард Поллок Супер-лоббист и демократ Тони Подеста получил 170000 долларов за шесть месяцев в прошлом году, чтобы представлять интересы "Сбербанка", крупнейшего банка России, с целью покончить с экономическими санкциями администрации Обамы против этой страны, как узнала группа по расследованиям фонда Daily Caller News. Подеста, основатель и председатель Podesta Group, указан как ключевой лоббист в интересах "Сбербанка", согласно формам для раскрытия сведений о лоббистской деятельности в Сенате. Его фирма получила более 24 миллионов долларов в виде вознаграждения в 2016 году, большая часть этих денег поступила от иностранных правительств, согласно внепартийному "Центру открытой политики". Подеста является братом Джона Подесты, который являлся председателем проигравшей национальной президентской избирательной кампании 2016 года бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. Бывший президент Барак Обама ввел санкции после российского захвата Крымского региона Украины в 2014 году. Лоббистская кампания проводилась в Конгрессе и в органах исполнительной власти, при этом Подеста и другие лоббисты организовали по крайней мере две встречи между сотрудниками "Сбербанка" и чиновниками Госдепартамента, согласно Елене Теплицкой, председателю совета директоров "Сбербанка", которая беседовала с помощниками в палате представителей в августе. Обнаружение того факта, что таким известным демократам как Подеста выплачивалось хорошее вознаграждение за лоббирование снятия американских санкций с России, контрастирует с обвинениями со стороны демократов, что президент Дональд Трамп и его основные помощники проявляют излишнюю мягкость по отношению к России, в то время как администрация Обамы вела себя с Москвой жестко. Усилия Подесты играли ключевую роль в малозаметной лоббистской деятельности во время президентской кампании в США в 2016 году, возглавлявшейся в основном опытными политтехнологами демократов, чтобы снять санкции со "Сбербанка" и "ВТБ Капитал", второго крупнейшего банка России. Два российских банка потратили более 700000 долларов в 2016 году на вашингтонских лоббистов, стремясь снять американские санкции, согласно формам для раскрытия сведений о лоббировании в Сенате и документам, поданным в Министерство юстиции. Группа Podesta Group выставляла "Сбербанку" ежемесячно счет на 20000 долларов плюс расходы по контракту с марта по сентябрь 2016 года. Подеста - один из самых известных лоббистов-демократов, имеющий личные и деловые связи с бывшими президентами Обамой и Биллом Клинтоном. Джон Подеста был главой администрации в Белом доме Клинтона и спецконсультантом в Белом доме Обамы. "Сбербанк" и "ВТБ Капитал" сталкиваются с острой нехваткой наличных денег из-за падения цен на нефть, плюс санкции США. Однако, если экономические санкции были бы сняты, то оба банка могли бы законным образом получить средства от американских финансовых учреждений.

"Демократы сидят и пытаются убедить нас, что русские пытаются помочь Трампу с выборами", - сказал фонду TheDCNF сотрудник Конгресса, просивший не называть его, и встречавшийся с Теплицкой. "А затем они находятся здесь с нами в палате представителей и встречаются непосредственно с администрацией за закрытыми дверями по вопросу санкций. Полное лицемерие", - сказал он. К кампании лоббирования Подесты присоединился Дэвид Адамс, который называет себя на веб-сайте Podesta Group "доверенным советником" Хилари Клинтон, служившим ее заместителем по делам Конгресса, когда она была госсекретарем. Другим лоббистом Подесты был Стивен Радмейкер, бывший чиновник Госдепартамента в администрации Джорджа У. Буша. Podesta Group представляла интересы "Сбербанка" и его дочерних компаний - Troika Dialog Group на Каймановых островах, SBGB Cyprus Ltd в Никосии на Кипре, и SB International в Люксембурге. "Тройка Диалог" также была связана с компанией Klein, Ltd. с Каймановых островов, которая однажды направила десятки миллионов долларов группам защитников окружающей среды, чтобы противодействовать низкозатратной сланцевой добыче в США, вредившей российской нефтяной индустрии. Группа Podesta Group представляет интересы десятков иностранных посольств в столице страны, а также многих авторитарных режимов, таких как Вьетнам, Мьянма и Сомали. Эта лоббистская фирма также представляет интересы политических партий в Молдове и Албании, согласно поданным ей документам по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Вторая лоббистская фирма - Madison Group - также представляла интересы "Сбербанка" и получила 330000 долларов от банка в 2016 году, согласно записям о лоббистах в Сенате. Двое из троих лоббистов Madison, работающих с этим клиентом, являются давними демократами. Третья лоббистская фирма, Manatos & Manatos, представляла интересы "ВТБ Капитал", второго крупнейшего банка России, и получала 17500 долларов в месяц с целью отмены экономических санкций, согласно их документам по закону о регистрации иностранных агентов в Министерстве юстиции. Энди Манатос являлся уполномоченным бывшего президента Линдона Джонсона и помощником министра торговли в администрации Картера. Отношениям "Сбербанка" и Подесты много лет. "Сбербанк" являлся ведущим финансовым учреждением в российской сделке по приобретению компании Uranium One, принадлежавшей одному из ближайших друзей Билла Клинтона, Фрэнку Джустра. Джустра и Билл Клинтон руководят товариществом Clinton-Giustra Enterprise Partnership, которое входит в Фонд Клинтона. Джустра, кроме всего прочего, пожертвовал 25 миллионов долларов Фонду Клинтона. Джустра пытался продать его долю в запасах урана, которые включали месторождения руды в западной части Соединенных Штатов, а Хилари Клинтон будучи госсекретарем одобрила эту продажу. И вот, одним махом, 20 процентов урановой руды Америки были проданы российскому государственному агентству по атомной энергии. В процессе продажи Podesta Group представляла интересы компании Джустра и пыталась продвигать сделку. (Примечание редактора: в более ранней версии статьи было неверно написано, что Стивен Радмейкер когда-то работал в компании Manatt, Phelps & Phillips. Также Дэвид Мэрин из Podesta Group написал в электронном письме: "Мне совсем не ясно, как наша публично раскрытая работа "контрастирует с обвинениями со стороны демократов".") статью прочитали: 27 человек Комментарии