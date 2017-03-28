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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 28.03.17 13:39
скаут: karlos1911;
 
 

Свежие новости США. Зачем Чейни заявил о вмешательстве России в выборный процесс?

С момента инаугурации Трампа  прошло два месяца. Два!  А в США до сих пор не прекращаются разговоры о вмешательстве России в процесс местных выборов.

Американские политики, действующие и бывшие, продолжают информационную войну против Москвы.  Взять хотя бы последнее заявление бывшего вице-президента США Дика Чейни:  «Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс». 



Логично, что никаких доказательств своих слов,  экс-чиновник так и не предоставил. 
  
Как говорят: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. РФ ответила на голословные обвинения США, как и ожидалось.  Ответ в этой ситуации может быть один: У сторонников демократической партии США нет никаких оснований приписывать нам то, к чему мы не имеем отношения.

 Собственно результат расследования   ФБР  оказался вполне ожидаемым. «Руки Кремля», о которой,  так любил говорить Обама спецслужбы США так и не нашли.

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теги: США изнутри  
   
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