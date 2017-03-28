Свежие новости США. Зачем Чейни заявил о вмешательстве России в выборный процесс?

С момента инаугурации Трампа прошло два месяца. Два! А в США до сих пор не прекращаются разговоры о вмешательстве России в процесс местных выборов.





Американские политики, действующие и бывшие, продолжают информационную войну против Москвы. Взять хотя бы последнее заявление бывшего вице-президента США Дика Чейни: «Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс».













Логично, что никаких доказательств своих слов, экс-чиновник так и не предоставил.

Как говорят: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. РФ ответила на голословные обвинения США, как и ожидалось. Ответ в этой ситуации может быть один: У сторонников демократической партии США нет никаких оснований приписывать нам то, к чему мы не имеем отношения.





Собственно результат расследования ФБР оказался вполне ожидаемым. «Руки Кремля», о которой, так любил говорить Обама спецслужбы США так и не нашли.

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