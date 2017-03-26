Страдания змагарей и проба Лукашенко на прочность

С удивлением прочитал на одном из российских сайтов под названием EADaily, что “Минск пытается запугать Россию оранжевой угрозой”. Хотя – действительно, пытается время от времени заигрывать с Западом и антироссийским Киевом, но от этого оранжевая угроза не менее реальна. Ресурс писал, что белорусские власти симулируют Майдан для достижения реальных уступок, а заодно пытаются запугать псевдомайданом население для большей лояльности. И приводится в материале о псевдомайдане мнение неизвестного мне белорусского политолога о том, что обнаруженные лагеря боевиков – постановочные, как и прорыв автомобиля с оружием с Украины на территорию Беларуси – тоже постановочный эпизод.



Но я знаю неплохой тест на проверку постановочности - реакция западных политиков и институтов на то или иное протестное действо: если после его разгона они начинают активно возмущаться – протесты серьёзны как никогда, ибо если надо – эти же рупоры цивилизации вполне способны отмолчаться после сожжения десятков людей в Доме профсоюзов, поскольку те протесты им не были выгодны.



И вот как Запад отреагировал: В ЕС подчеркнули, что действия властей Белоруссии противоречат “заявленной политике демократизации и её международным обязательствам”, в Брюсселе призвали “освободить всех недавно задержанных мирных граждан“.



А Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью отметили противодействие властей Беларуси проведению мирных акций и сообщили, что будут и далее внимательно следить за ситуацией, и также призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов.



Это означает: протесты – не постановка, постановка здесь – сама аналитика EADaily в плане выражения российских интересов. Что не отменяет некоторую предысторию пока ещё не полноценного Майдана, но ситуации, когда все заговорили о его возможности.



Предыстория – в том числе и в действиях президента Беларуси Александра Лукашенко: не уступите нам в вопросе цены нефти и газа, и заодно объёмов льготных поставок, и даже в вопросе транзитных поставок санкционных товаров – вот увидите, что здесь может произойти, - намёк как бы на возможную антиРоссию №2, во главе которой Лукашенко точно не будет нужен. Ибо страх перед чрезмерным влиянием России перевешивал страх перед цветным сценарием. Настолько, что в качестве противовеса российскому влиянию батька даёт укрепиться рософобским как бы демократическим и как бы националистическим организациям. И естественный акт после такого укрепления - “Марш абураных беларусаў” в феврале.



И вот перед нынешним разогнанным «Днём Воли» в Минске – заявление Лукашенко о внешнем следе:



"Как показала действительность, они не спали... Мы уже несколько десятков задержали... [тех], которые тренировались в лагерях с оружием.



...один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием".



И вот тут я Лукашенко верю: батька хоть ещё тот мастер шпагата, но если он заявил о лагерях в т ч вна Украине – должны были быть веские причины, и если напомнил о майданерах – то явно в контексте внутреннего движняка, ибо приходится напоминать и своим гражданам о последствиях, если припекает. Ибо вся его стратегия заключалась в маневрированиях до тех пор, покуда это возможно.





Но вернёмся к прошедшему только что “Дню Воли” в Беларуси. Всё сходится: протесты и скрытые приготовления боевиков. Но главное всегда – не реальность, а её восприятие. Победа всегда за теми, кто сумеет навязать своё видение. И вот прототипы украинских майданщиков, беларусские змагари, старались – по крайней мере, в виртуальном мире.



Но вчера в оппозиционных белорусских пабликах соцсетей был переполох.



Точнее, негодование (оно было озвучено и на Западе): разогнали!: “Так сёння было ў Менску. Такі сёння Дзень Волі.... Міліцыянты грукаюць у шчыты: людзі - нам не страшна, нам сорамна. Сілавікі супраць мірных беларусаў. Нехта ўжо гэты Дзень Волі назваў днём болю....”.



В комментах людей под одним из видео так клинило, будто они своими глазами видели, как людей сжигают живьём. Читаю:



- Мне сегодня женщина, которая живет на ул. Я. Коласа, рассказывала, что творила милиция, как избивали людей, валили на асфальт и лупили. Она рассказывала и плакала. В конце сказала, что ей было страшно, что только фашисты так были жестоки с белорусами...



- даже смотреть страшно....Это из фильма "Убить дракона", только наяву.



- Не отдавайте сыновей в армию!!! Там из них будут делать вот таких мразей!!!



- Какой беспредел беларусской власти!!! К черту такую власть!



- Как это страшно!!! Сколько же будет продолжаться этот геноцид!!!



- хуже гестапо



- Этот режим можно уничтожить только пролив кровь! С фашизмом так же боролись.



- для чего готовились, чтобы в шлемах и со щитами мирных людей гонять???



Там множество таких обураных беларусаў было, но понравился мне больше всего вот такой коммент: “А завтра как ни в чем не бывало отправят на Евровидении того, на кого укажет Москва”... Избил усатый диктатор народ, значит, по приказу пуцина, да ещё на Евровидение отправит конкурсанта с таким прицелом, чтобы понравиться Кремлю. Это у антимайдановцев всё качают головой, мол, ой батька доманеврируешься, подлянок доподкидываешься, а там - некоторые однозначно уверены, что батька бесприкословно подчинён Кремлю.



Заинтриговало, что это за зверское видео - согласно анонсу и комментам, оно показывало жестокий разгон демонстрантов... Смотрел, смотрел во все глаза и ничего особенного не видел: правоохранители в экипировке подходят к одному демонстранту, берут за руки и уводят, к другому – уводят, к третьему... и так всё видео. Где же звирячче побыття? Оно в головах – настолько, что возмущение можно успокоить лишь некоторым океаном крови врагов, только так “народ” (комментаторы себя и протестующих отождествляют с народом, это вообще-то важно) приглушит чувство стыда и позора от того, как милициянты грукаюць в щиты...



Видно также, что не видели стороннники свержения батьки, как разгоняют несанкционированные митинги на Западе, и как подавляют инакомыслие на Украине. А представьте, что при таком вывихе мозгов появится сакральная жертва – всё, там полный был бы улёт, и говори тут о протестных технологиях...



Кстати, завязалось несколько диалогов на таких страничках за жизнь, типа



- А у нас все начиналось со слов: "Так це ж дiти!" Не повторяйте нашего Майдана!

- не, глупо говорить об одинаковых сценариях, мы не Украина, Украина больше схожа с Россией, а для Беларуси ближе опыт Польши... мы не нуждаемся в ваших тупых советах



- дорогой народ , я смотрю вас с Украины, здесь и живу , и понимаю, что вы наступаете на наши грабли, это ни к чему хорошему не приведет

- Сразу видно, что вас беркута ни разу не пи... А жаль.



Ага, пришли комментаторы с Украины отговаривать, как активисты-антисуицидники - участников игры “синий кит”. Напрасно – цветные манипуляции более жёсткие, в стиле – сейчас всё очень плохо, а нужно, чтобы всё было очень хорошо.



А украинцам механизмы должны быть известны – последние годы перед вторым Майданом косяком шли новости о лагерях боевиков, в том числе и в Польше, которые готовят для свержения украинской власти - ну шли себе и шли и не мешали людям жить до поры для времени. А некоторые кадры как бы мирных протестов напоминают кадры Майдана...

фото с kp.by: "мне не стыдно стоять на коленях"



По идее, лучший способ противостоять внешней дестабилизации – странам ЕАЭС координировать действия в большинсте вопросов глобальной политики, иметь близкие подходы и трактовки, согласовывать спорные вопросы, без надобности не выносить споры на публику. Не увлекаться шпагатами, не пестовать националистов в качестве каких-то противовесов или инструмента достижения целей, информировать о механизмах внешней дестабилизации своё население, формировать по возможности свои национальные идеи таким образом, чтобы они не вызывали трения между различными группами общественности внутри союзных государств. Ещё лучше – создание своих базовых ценностей, отличных от глобального тренда. В противном случае постсоветские страны – вечные мишени для дестабилизации, от которой необходимо постоянно увёртываться.

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