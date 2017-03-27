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опубликовано редакцией на Переводике 27.03.17 14:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Майкл Флинн обсуждал передачу Гюлена с турецкими официальными лицами: бывший директор ЦРУ

В сообщении говорится, что Флинн обсуждал выдворение Фетхуллаха Гюлена из США без процесса экстрадиции

 

Флинну заплатили 530000 долларов за лоббистскую работу, которая "была в интересах Турецкой Республики" (АФП)

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн обсуждал с турецкими официальными лицами возможность передачи Фетхуллаха Гюлена Турции, согласно сообщению "Уолл Стрит Джорнал", в котором приводятся слова бывшего директора Центрального разведывательного управления Джеймса Вулси.  

Вулси сказал, что он участвовал во встрече с министрами турецкого правительства 19 сентября, когда Флинн являлся советником президентской кампании Дональда Трампа. 

Гюлен, турецкий духовный лидер, базирующийся в США, разыскивается Анкарой, которая обвиняет его в попытке переворота 15 июля.

По словам Вулси, тема была потенциально незаконной, так как речь шла о выдворении Гюлена из Соединенных Штатов без прохождения через процесс экстрадиции, включая "секретное мероприятие глубокой ночью, чтобы увезти этого человека".

Представитель Флинна Прайс Флойд отверг это сообщение, назвав его лживым.

"Такой дискуссии не было. Также г-н Вулси не информировал генерала Флинна, что у него была какая-либо обеспокоенность в отношении этой встречи как до того, как он решил в ней участвовать, так и после", - сказал Флойд изданию "Hill".

Флинн был уволен в феврале после того, как не рассказал, что он обсуждал санкции США против России в телефонном разговоре с российским послом перед вступлением Трампа в должность.

Документы Министерства юстиции США показали ранее в этом месяце, что Флинну заплатили 530000 долларов за лоббистскую работу, которая "была в интересах Турецкой Республики". Фирма генерала в отставке была нанята турецким проправительственным бизнесменом.

Хотя Флинн в прошлом делал исламофобские заявления, он написал статью-комментарий для "Hill" в поддержку партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана исламистского толка после неудачного переворота в прошлом году. 

В статье-комментарии Флинн изображает Гюлена "радикальным исламистом".

"С точки зрения Турции, Вашингтон укрывает турецкого Усаму бин Ладена", написал Флинн.

Г.Р. Макмастер был назначен вместо Флинна на пост советника по национальной безопасности в прошлом месяце.

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теги: США, Турция  
   
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