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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 29.03.17 20:48
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Антироссийская политика Украины как способ оправдаться

СМИ сообщают, что неизвестные в ночь на среду обстреляли . Киев по закону жанра увидел в произошедшем инциденте «руку Москвы».  Мне кажется, что современная политика Украины уже никого не удивляет подобными вбросами - Киев регулярно использует обвинения в наш адрес для оправдания собственных неудач.



Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что к обстрелу генконсульства имеют отношения местные представители националистических праворадикальных организаций.  Другое дело, что этой кучке бандитов все сойдет с рук. 

 Польские власти тоже «хороши». Вместо того, чтобы настаивать на проведении расследования, они заговорили о российской «агрессии».  Ни Польша, ни Украина не заинтересованы в том, чтобы провокаторы ответили за свои действия.   Антироссийская политика Украины – удобный способ избежать решения проблем.

Что далеко ходить.  Радикалы устроили транспортную и железнодорожную блокаду Донбасса под носом у Киева. У чиновников один ответ: виновата Россия. Украина несет потери из-за санкций? Та же самая песня. Вот вам и антироссийская политика Украины в действии.

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