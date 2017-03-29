Антироссийская политика Украины как способ оправдаться

СМИ сообщают, что неизвестные в ночь на среду обстреляли . Киев по закону жанра увидел в произошедшем инциденте «руку Москвы». Мне кажется, что современная политика Украины уже никого не удивляет подобными вбросами - Киев регулярно использует обвинения в наш адрес для оправдания собственных неудач.













Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что к обстрелу генконсульства имеют отношения местные представители националистических праворадикальных организаций. Другое дело, что этой кучке бандитов все сойдет с рук.





Польские власти тоже «хороши». Вместо того, чтобы настаивать на проведении расследования, они заговорили о российской «агрессии». Ни Польша, ни Украина не заинтересованы в том, чтобы провокаторы ответили за свои действия. Антироссийская политика Украины – удобный способ избежать решения проблем.





Что далеко ходить. Радикалы устроили транспортную и железнодорожную блокаду Донбасса под носом у Киева. У чиновников один ответ: виновата Россия. Украина несет потери из-за санкций? Та же самая песня. Вот вам и антироссийская политика Украины в действии.

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