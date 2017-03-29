Президент РФ: нужно развивать сотрудничество с ЛАГ





Президент РФ выступает за международное сотрудничество по всем вопросам. Это касается, развития экономики, энергетического партнерства, культурной и иных сфер деятельности государства. В последнее время много внимание Москва уделяет и противодействию международному терроризму.









Сегодня от террористической угрозы не застрахован никто. Это объясняет, почему президент РФ намерен расширить взаимодействие с Лигой арабских государств - благодаря этому удастся существенно снизить уровень угрозы на Ближнем востоке, а также способствует обеспеченит скорейшего политико-дипломатического урегулирования международных конфликтов в регионе.

Не хвастовства ради будет сказано, но Россия и Путин в частности прикладывают немало усилий для стабилизации обстановки во всем мире. Ближний Восток - весьма важная, и довольно конфликтная территория, этим зачастую и пользуются различные радикальные группировки. Порядок в регионе поможет решить множество проблем.





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