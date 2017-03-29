Что ждёт Украину на главном песенном конкурсе ЕС? EBU угрожает санкциями

В вещательном союзе ЕС (EBU) заявили, что Украина может быть отстранена от участия в «Евровидении-2017» в том случае, если ситуация с конкурсанткой от России Юлией Самойловой не завершится до конца недели.









Соответствующее заявление сделала глава организации Ингрид Делтенре в беседе с журналистами. По её мнению, подобное поведение Киева абсолютно недопустимо. Также Ингрид Делтенре выразила сожаление по поводу того, что «Евровидение» начали использовать в политических целях и что песенный конкурс начали использовать для того, чтобы настраивать людей друг против друга.









В заключение Делтенре пригрозила ввести санкции против Украины и сообщила, что прямо сейчас ведёт переговоры с президентом и премьер-министром страны для поиска решения этой проблемы, каковым она считает отмену запрета на въезд Самойловой или перенос начала действия данного запрета.









Как несложно заметить, в Европе достаточно жёстко отреагировали на решение киевских властей о запрете въезда российской конкурсантки, и теперь судьба самой Украины на этом конкурсе неизвестна. Киеву придётся допустить Самойлову, или его участник сам может быть отстранён, а в дополнение к этому со стороны ЕС начнётся серьёзная критика киевского режима.

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