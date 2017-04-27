Окончательное решение по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 будет принято в Сочи

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что переговоры с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 практически завершены

24.04.2017 ~ 26.04.2017





Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что переговоры с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 практически завершены.

Министр Ышик отметил, что окончательное решение будет принято на встрече президентов Турции и России Эрдогана и Путина в Сочи 3 мая.

Фикри Ышик ответил на вопросы в эфире частного телеканала.

Привлекая внимание к тому, что НАТО придают большое значение вопросу, касающемуся зенитно-ракетных комплексов С-400, Ышик сказал: «Если страны-члены НАТО нам этого не дают, и у Турции есть потребность в этом, Турция сделает все необходимое».

Говоря об операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической организации ДАИШ, Ышик отметил: «Если США решат воспользоваться поддержкой сирийского ответвления сепаратистской террористической организации PKK, PYD, то оказание Турцией поддержки этой операции невозможно».

Ышик предупредил, что попытки PYD установить контроль над регионом приведут только к ещё большей нестабильности.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что работы по очистке ВС Турции от террористической организации ФЕТО «сломали хребет» этой структуре в ВС. Ышик подчеркнул, что эти работы ведутся очень аккуратно.

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