навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
27.04.17  

Окончательное решение по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 будет принято в Сочи

(0)
26.04.17   Редакция

Ле Пен шлет к черту политику Меркель

(0)
 
25.04.17   Редакция

Странное дело нациста, ставшего израильским убийцей

(0)
25.04.17  

Киев устроил блокаду Приазовья

(0)
 
25.04.17  

Рейтинг популярных российских фильмов по мнению китайской молодежи

(0)
24.04.17  

Экономика РФ: Россияне верят в стабилизацию ситуации, об этом за них «говорят» цифры

(0)
 
24.04.17   Редакция

Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии

(0)

последние за вчера, 26.04.17  
16:41   Редакция

Ле Пен шлет к черту политику Меркель

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
26.04.17 21:41    
IrinKya сказка (9)
26.04.17 21:26    
IrinKya физическая красота - что это такое? (34)
26.04.17 17:55    
Genadiy Эстония: если мы такие умные, то почему такие бедные? (2)
26.04.17 17:52    
Genadiy Кто формирует российскую политику? (3)
26.04.17 17:49    
Genadiy Россия и Польша сближаются, Литва остается в стороне (3)
26.04.17 17:46    
Genadiy Чтобы выжить, Литва будет вынуждена впустить иммигрантов (6)
26.04.17 17:44    
Genadiy Конфликт цивилизаций или буря в чашке кумыса (5)
26.04.17 17:41    
Genadiy У Литвы, запретившей советскую символику, в ЕС немного единомышленников (8)
 
дата публикации 27.04.17 01:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

Окончательное решение по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 будет принято в Сочи

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что переговоры с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 практически завершены


Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что переговоры с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 практически завершены.

Министр Ышик отметил, что окончательное решение будет принято на встрече президентов Турции и России Эрдогана и Путина в Сочи 3 мая.

Фикри Ышик ответил на вопросы в эфире частного телеканала.

Привлекая внимание к тому, что НАТО придают большое значение вопросу, касающемуся зенитно-ракетных комплексов С-400, Ышик сказал: «Если страны-члены НАТО нам этого не дают, и у Турции есть потребность в этом, Турция сделает все необходимое».

Говоря об операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической организации ДАИШ, Ышик отметил: «Если США решат воспользоваться поддержкой сирийского ответвления сепаратистской террористической организации PKK, PYD, то оказание Турцией поддержки этой операции невозможно».

Ышик предупредил, что попытки PYD установить контроль над регионом приведут только к ещё большей нестабильности.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что работы по очистке ВС Турции от террористической организации ФЕТО «сломали хребет» этой структуре в ВС. Ышик подчеркнул, что эти работы ведутся очень аккуратно.


статью прочитали: 53 человек

   
теги: Россия, Турция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 