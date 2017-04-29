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дата публикации 29.04.17 22:15
скаут: Игорь Львович;
   
 

Партия "Национальный фронт" и движение "Вставай, Франция" приняли решение сформировать союз

/ТАCC/. Партия "Национальный фронт" и движение "Вставай, Франция" приняли решение сформировать предвыборный союз. Об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

"Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу", - сообщила Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах "сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны". "В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции", - сказала Ле Пен.


Благодарность политика

"Я благодарна Николя Дюпон-Эньяну за его поступок. Он - политик, обладающий множеством прекрасных качеств, из которых важнейшим является то, что он патриот своей страны, патриот искренний и требовательный. И это он доказал действиями своего отважного движения "Вставай, Франция", которое придерживается идей генерала (Шарля) де Голля, политика, который был способен ради защищаемых им ценностей выходить из существующих структур и выражать мнение, отличное от других", - заявила лидер "Национального фронта".

 

Совместный проект

"Я горжусь и я счастлива, что между двумя турами президентских выборов во Франции создан такой союз между двумя политическими организациями. Союз, в котором они сохранят свою свободу и независимость. Мы достигли согласия по общему президентскому проекту, который и будем теперь совместно отстаивать", - подчеркнула Марин Ле Пен.

Со своей стороны лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал день создания предвыборного союза "историческим". Он призвал французов "тщательно обдумать, за кого голосовать во втором туре, чтобы "не получилось, что и в следующие пять лет страна пойдет все тем же курсом". "При создании коалиции для нас интересы Франции важнее, чем личные интересы", - подчеркнул он.


Реакция Макрона

Соперник Ле Пен, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон следующим образом прокомментировал сегодня формирование коалиции двух правых партий: "Все достаточно ясно в том, что касается данного союза, ситуация во французском политическом мире проясняется". "С одной стороны мы имеем реакционных и националистически настроенных правых, выступающих против Европейского союза. Это лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и глава движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который к ее позиции присоединился. И с другой стороны - это прогрессивное движение, выступающее за такой Европейский союз, который защищает граждан своих стран, движение, выступающее за социальные и экономические реформы во Франции, за обеспечение обучения молодежи, за такую занятость, которая позволит людям раскрыть свой потенциал", - сказал он.


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теги: Франция  
   
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