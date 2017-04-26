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опубликовано редакцией на Переводике 26.04.17 11:01 скаут: Ivan123;

Ссылка на оригинал «Новая газета» нашла виновных в подрыве патруля ОБСЕ

Свои выводы писатели «Новой» делают, например, на основе реплики «Стой!» одного из нападавших. Как будто украинцы не знают русского языка. 3 года декоммунизации не смогли «выбить» из украинцев русскую речь. Зато сотрудники «Новой» смогли зачислить «мужчину в камуфляже» в ряды защитников Донбасса по одному слову «Стой», которое даже не слышали, а лишь прочитали в отчете.

Второй пример так же удивляет аналитическими способностями журналистов «Новой».

Двое мужчин с автоматами АК-47, которые вступили в дискуссию с патрулем СММ, оказались причислены к бойцам «ДНР», потому что были одеты в «камуфляж военного типа, характерный для членов «ДНР». Ничего не скажешь, «железное» доказательство. Не было ни нашивок или других знаков различия, ни русских слов (хотя русская речь ещё ни о чем не говорит), а всего лишь «характерный камуфляж». Доказательная база журналистов «Новой» оставляет желать лучшего.

Точно так же «Новая» нашла виновных в подрыве на мине патруля ОБСЕ.



«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей, по три члена патруля в каждой машине. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии попали к врачам. Кроме того, один член патруля, гражданин США, погиб. Три члена патруля, которые находились в другом автомобиле, не пострадали и вернулись на базу миссии. Два члена патруля, граждане Германии и Чехии, сейчас находятся на медицинском осмотре в Луганске», — заявил об этом печальном инциденте первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

23 апреля бронированный автомобиль СММ ОБСЕ зацепил колесом обочину дороги, взорвался на противотанковой мине недалеко от поселка Пришиб Славяносербского района, контролируемого силами «ЛНР».

У журналистов «Новой» не вызывает удивления, что на сайте Генпрокуратуры Украины с поразительной быстротой было опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела по факту преступления, которое СБУ квалифицировало как теракт.

В своей статье «Новая» ссылается на украинский портал «Цензор.нет», известный своими «фэйками» и провокациями. Эти злостные «фэйкометчики» умудрились даже «найти» видео якобы переговоров бойцов «ЛНР» на месте трагедии. Журналисты «Новой» называют откровенных лжецов с «Цензор.нет» «коллегами», что уже многое говорит о качестве и правдивости материалов «Новой газеты».



Давайте разберемся, кому было выгодно взрывать автомобиль ОБСЕ и почему это произошло.

Во-первых, сразу хочется отметить поспешность, с которой украинские власти начали раскручивать этот инцидент в своих политических целях. Буквально сразу прозвучало заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко о невозможности проведения выборов на Донбассе в связи со случившемся.

Петр Порошенко использовал трагедию как повод обвинить ЛНР в невыполнении минских договоренностей.



Во-вторых, сразу после инцидента, Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором вновь вернулся к вопросу ввода в Донбасс миротворцев ООН.

В-третьих, это уже устоявшаяся практика украинских властей — перед каким-либо важным событием (в данном случае — встречи 25 апреля в Минске) устраивать теракты или нападения, что бы представителям Украины было о чем «плакать» перед западными лидерами.



Местные жители рассказали, что дорогой, которой ехали наблюдатели, они стараются не пользоваться. Ведь это буферная зона — недалеко линия соприкосновения. Патрули ОБСЕ в этом районе ездили часто, многих наблюдателей местные знали по именам. Украинские диверсанты были хорошо осведомлены о маршрутах передвижения патрулей ОБСЕ и выбрали для засады самое подходящее место. С одной стороны дороги — деревья, с другой — бугор. Сворачивать некуда. Именно в этом месте и заложили мину.



Доказательства, собранные специалистами ЛНР указывают на действия украинских диверсантов. Известны имена предполагаемых преступников. Согласно обнаруженным данным, мину заложили диверсанты 8 полка сил специальных операций ВСУ, подготовкой которых занимаются специалисты ЦРУ.

Как заявил глава ДНР Игорь Плотницкий, трагедии можно было избежать, если бы наблюдатели ОБСЕ сообщили об изменениях в своем маршруте. Тогда бы специальные службы ЛНР проверили дорогу и обезвредили мину.



Все подробности ещё не выяснены, но общая картина ясна. Специалисты ЛНР обязательно найдут преступников, как они уже смогли определить убийц Гиви, Моторолы и Олега Анащенко.

Остается непонятным, зачем «Новая газета» безосновательно обвиняет представителей ЛНР, приводя в доказательство откровенные «фэйки» украинских провокаторов. статью прочитали: 50 человек Комментарии ﻿

Для начала в своей статье журналисты «Новой» приводят несколько случаев угроз в адрес членов СММ ОБСЕ. И хотя в отчетах эти случаи описаны бесстрастно и не содержат каких-либо обвинений, журналисты «Новой газеты» определили принадлежность нападавших к защитникам Донбасса.Свои выводы писатели «Новой» делают, например, на основе реплики «Стой!» одного из нападавших. Как будто украинцы не знают русского языка. 3 года декоммунизации не смогли «выбить» из украинцев русскую речь. Зато сотрудники «Новой» смогли зачислить «мужчину в камуфляже» в ряды защитников Донбасса по одному слову «Стой», которое даже не слышали, а лишь прочитали в отчете.Второй пример так же удивляет аналитическими способностями журналистов «Новой».Двое мужчин с автоматами АК-47, которые вступили в дискуссию с патрулем СММ, оказались причислены к бойцам «ДНР», потому что были одеты в «камуфляж военного типа, характерный для членов «ДНР». Ничего не скажешь, «железное» доказательство. Не было ни нашивок или других знаков различия, ни русских слов (хотя русская речь ещё ни о чем не говорит), а всего лишь «характерный камуфляж». Доказательная база журналистов «Новой» оставляет желать лучшего.Точно так же «Новая» нашла виновных в подрыве на мине патруля ОБСЕ.«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей, по три члена патруля в каждой машине. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии попали к врачам. Кроме того, один член патруля, гражданин США, погиб. Три члена патруля, которые находились в другом автомобиле, не пострадали и вернулись на базу миссии. Два члена патруля, граждане Германии и Чехии, сейчас находятся на медицинском осмотре в Луганске», — заявил об этом печальном инциденте первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.23 апреля бронированный автомобиль СММ ОБСЕ зацепил колесом обочину дороги, взорвался на противотанковой мине недалеко от поселка Пришиб Славяносербского района, контролируемого силами «ЛНР».У журналистов «Новой» не вызывает удивления, что на сайте Генпрокуратуры Украины с поразительной быстротой было опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела по факту преступления, которое СБУ квалифицировало как теракт.В своей статье «Новая» ссылается на украинский портал «Цензор.нет», известный своими «фэйками» и провокациями. Эти злостные «фэйкометчики» умудрились даже «найти» видео якобы переговоров бойцов «ЛНР» на месте трагедии. Журналисты «Новой» называют откровенных лжецов с «Цензор.нет» «коллегами», что уже многое говорит о качестве и правдивости материалов «Новой газеты».Давайте разберемся, кому было выгодно взрывать автомобиль ОБСЕ и почему это произошло.Во-первых, сразу хочется отметить поспешность, с которой украинские власти начали раскручивать этот инцидент в своих политических целях. Буквально сразу прозвучало заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко о невозможности проведения выборов на Донбассе в связи со случившемся.Петр Порошенко использовал трагедию как повод обвинить ЛНР в невыполнении минских договоренностей.Во-вторых, сразу после инцидента, Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором вновь вернулся к вопросу ввода в Донбасс миротворцев ООН.В-третьих, это уже устоявшаяся практика украинских властей — перед каким-либо важным событием (в данном случае — встречи 25 апреля в Минске) устраивать теракты или нападения, что бы представителям Украины было о чем «плакать» перед западными лидерами.Местные жители рассказали, что дорогой, которой ехали наблюдатели, они стараются не пользоваться. Ведь это буферная зона — недалеко линия соприкосновения. Патрули ОБСЕ в этом районе ездили часто, многих наблюдателей местные знали по именам. Украинские диверсанты были хорошо осведомлены о маршрутах передвижения патрулей ОБСЕ и выбрали для засады самое подходящее место. С одной стороны дороги — деревья, с другой — бугор. Сворачивать некуда. Именно в этом месте и заложили мину.Доказательства, собранные специалистами ЛНР указывают на действия украинских диверсантов. Известны имена предполагаемых преступников. Согласно обнаруженным данным, мину заложили диверсанты 8 полка сил специальных операций ВСУ, подготовкой которых занимаются специалисты ЦРУ.Как заявил глава ДНР Игорь Плотницкий, трагедии можно было избежать, если бы наблюдатели ОБСЕ сообщили об изменениях в своем маршруте. Тогда бы специальные службы ЛНР проверили дорогу и обезвредили мину.Все подробности ещё не выяснены, но общая картина ясна. Специалисты ЛНР обязательно найдут преступников, как они уже смогли определить убийц Гиви, Моторолы и Олега Анащенко.Остается непонятным, зачем «Новая газета» безосновательно обвиняет представителей ЛНР, приводя в доказательство откровенные «фэйки» украинских провокаторов.