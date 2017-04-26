«Новая газета» нашла виновных в подрыве патруля ОБСЕ
Для начала в своей статье журналисты «Новой» приводят несколько случаев угроз в адрес членов СММ ОБСЕ. И хотя в отчетах эти случаи описаны бесстрастно и не содержат каких-либо обвинений, журналисты «Новой газеты» определили принадлежность нападавших к защитникам Донбасса.
Свои выводы писатели «Новой» делают, например, на основе реплики «Стой!» одного из нападавших. Как будто украинцы не знают русского языка. 3 года декоммунизации не смогли «выбить» из украинцев русскую речь. Зато сотрудники «Новой» смогли зачислить «мужчину в камуфляже» в ряды защитников Донбасса по одному слову «Стой», которое даже не слышали, а лишь прочитали в отчете.
Второй пример так же удивляет аналитическими способностями журналистов «Новой».
Двое мужчин с автоматами АК-47, которые вступили в дискуссию с патрулем СММ, оказались причислены к бойцам «ДНР», потому что были одеты в «камуфляж военного типа, характерный для членов «ДНР». Ничего не скажешь, «железное» доказательство. Не было ни нашивок или других знаков различия, ни русских слов (хотя русская речь ещё ни о чем не говорит), а всего лишь «характерный камуфляж». Доказательная база журналистов «Новой» оставляет желать лучшего.
Точно так же «Новая» нашла виновных в подрыве на мине патруля ОБСЕ.
«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей, по три члена патруля в каждой машине. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии попали к врачам. Кроме того, один член патруля, гражданин США, погиб. Три члена патруля, которые находились в другом автомобиле, не пострадали и вернулись на базу миссии. Два члена патруля, граждане Германии и Чехии, сейчас находятся на медицинском осмотре в Луганске», — заявил об этом печальном инциденте первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.
23 апреля бронированный автомобиль СММ ОБСЕ зацепил колесом обочину дороги, взорвался на противотанковой мине недалеко от поселка Пришиб Славяносербского района, контролируемого силами «ЛНР».
У журналистов «Новой» не вызывает удивления, что на сайте Генпрокуратуры Украины с поразительной быстротой было опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела по факту преступления, которое СБУ квалифицировало как теракт.
В своей статье «Новая» ссылается на украинский портал «Цензор.нет», известный своими «фэйками» и провокациями. Эти злостные «фэйкометчики» умудрились даже «найти» видео якобы переговоров бойцов «ЛНР» на месте трагедии. Журналисты «Новой» называют откровенных лжецов с «Цензор.нет» «коллегами», что уже многое говорит о качестве и правдивости материалов «Новой газеты».
Давайте разберемся, кому было выгодно взрывать автомобиль ОБСЕ и почему это произошло.
Во-первых, сразу хочется отметить поспешность, с которой украинские власти начали раскручивать этот инцидент в своих политических целях. Буквально сразу прозвучало заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко о невозможности проведения выборов на Донбассе в связи со случившемся.
Петр Порошенко использовал трагедию как повод обвинить ЛНР в невыполнении минских договоренностей.
Во-вторых, сразу после инцидента, Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором вновь вернулся к вопросу ввода в Донбасс миротворцев ООН.
В-третьих, это уже устоявшаяся практика украинских властей — перед каким-либо важным событием (в данном случае — встречи 25 апреля в Минске) устраивать теракты или нападения, что бы представителям Украины было о чем «плакать» перед западными лидерами.
Местные жители рассказали, что дорогой, которой ехали наблюдатели, они стараются не пользоваться. Ведь это буферная зона — недалеко линия соприкосновения. Патрули ОБСЕ в этом районе ездили часто, многих наблюдателей местные знали по именам. Украинские диверсанты были хорошо осведомлены о маршрутах передвижения патрулей ОБСЕ и выбрали для засады самое подходящее место. С одной стороны дороги — деревья, с другой — бугор. Сворачивать некуда. Именно в этом месте и заложили мину.
Доказательства, собранные специалистами ЛНР указывают на действия украинских диверсантов. Известны имена предполагаемых преступников. Согласно обнаруженным данным, мину заложили диверсанты 8 полка сил специальных операций ВСУ, подготовкой которых занимаются специалисты ЦРУ.
Как заявил глава ДНР Игорь Плотницкий, трагедии можно было избежать, если бы наблюдатели ОБСЕ сообщили об изменениях в своем маршруте. Тогда бы специальные службы ЛНР проверили дорогу и обезвредили мину.
Все подробности ещё не выяснены, но общая картина ясна. Специалисты ЛНР обязательно найдут преступников, как они уже смогли определить убийц Гиви, Моторолы и Олега Анащенко.
Остается непонятным, зачем «Новая газета» безосновательно обвиняет представителей ЛНР, приводя в доказательство откровенные «фэйки» украинских провокаторов.
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