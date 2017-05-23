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опубликовано редакцией на Переводике 23.05.17 16:47
скаут: Miroslav;
 
 

Крымско-татарская автономия в Крыму: Украина делит «шкуру неубитого медведя»

Как вернуть Крым? Как заставить его жителей поверить в то, что их счастье находится не в России, а в Незалежной? Вроде бы крымский референдум наглядно показал, что настроения среди населения были антиукраинские, но лидерам меджлиса все неймется, да и платят, наверное, им неплохо за имитацию правозащитной деятельности. Вот и продолжают стратегии разрабатывать да искать среди крымчан наивных глупцов.

Мустафа Джемилев уже заговорил про объявление амнистии на полуострове. Крым еще российский, а он прощать кого-то вздумал. И ведь как аргументирует: если крымчане не совершили преступлений против украинцев, стало быть, простим их и не станем обвинять в государственной измене.

«Я думаю, Украине надо делать какие-то посылы. Коллаборант коллаборанту рознь. Если ты не совершал преступлений в отношении граждан Украины и просто работаешь в тех структурах, которые занимаются обеспечением жизни полуострова — мы это не будем рассматривать как измену».

Украинские власти до сих пор пытаются убедить сограждан и западный мир в том, что крымчане страдают под оккупацией России. Информационная война – вот и все, что осталось сейчас Киеву. К манипулятивным инструментам, правда, добавился безвизовый режим с Евросоюзом.

Порошенко, вероятно, ожидал, что после подписания соглашения о безвизе в Крыму в экстренном порядке проведут очередной референдум и вернутся под крыло Киева? Да вот только толпы не бегут, зато вот в Крым с визитом приезжают иностранные делегации. И ладно бы европейские, так уже и американцы отметились, окончательно подорвав настроение Порошенко.

Идея создать крымско-татарскую автономию на бумаге в Верховной Раде и тем самым дать «зеленый свет» националистам полуострова, как минимум, опоздала по времени. Подобные инициативы следовало продвигать задолго до событий 2014 года. И даже если Рада примет этот законопроект, каким образом Джемилев добьется его исполнения?

Нет, я предполагаю, что Джемилев и его напарники по разделу «грантов» турецких и западных просто начнут пробиваться во власть в Киеве якобы от крымско-татарской автономии. Иначе и быть не может. Крым является российской территорией, и отказываться от него Москва не намерена. Регион только в составе России начал развиваться в социально-экономическом плане. И опять вернуться в болото, где грабят страну под «славухероев»?

Ну, и немного цитат от украинских циников. Петр Порошенко, продолжающий военные действия на Донбассе в нарушение минских соглашений, благосклонно относящийся к преследованию всего русского на Украине, заявил на днях:

«Мы делаем первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар. Безусловно, эта автономия полностью учтет равные права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех этносов, проживающих на полуострове».

Как права русскоязычного населения обеспечивается на Украине, мы уже в курсе. И насчет прав крымчан лучше всего высказался глава ОП Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе:

«По тем документам, которые в то время уже появились, мы видели, что в новой Конституции будет выхолощено значение Крыма как автономии, которую ждало понижение статуса и урезания полномочий. Кроме того, планировалось усилить контроль в республике со стороны Киева».

Так о какой крымской автономии идет речь? О марионеточной республике? Разменной монете для Киева? Неужели кто-то еще в Киеве верит, что крымчане бросят будущее своих детей к ногам колониальной администрации? Крым был, есть и будет русской землей, на которой мирно сосуществуют и трудятся во благо полуострова люди разных национальностей. И не Джемилеву с Радой решать, какое будущее крымчане себе выберут. Они уже выбрали и ни о чем не жалеют.

Евгений Радугин


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теги: Россия, Украина, Крым  
   
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