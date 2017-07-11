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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 18:18
скаут: НикСтан;
 
 

На Украине решили расследовать майдан


Как заявил адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича, генпрокуратура Украины начала проверку причастности некоторых чиновников к государственному перевороту.

Генеральная прокуратура Украины признала необходимость расследования событий, приведших к перевороту в стране. Об этом рассказал Виталий Сердюк, ссылаясь на ответ ГПУ, который был получен 3 июля 2017 года.

Сердюк добавил, что защита экс-президента Януковича продолжает следить за ходом расследования убийств и покушений на представителей правопорядка в 2014 году.

Ранее Янукович подал заявление в генпрокуратуру Украины о государственном перевороте в стране. В заявлении говорится о спланированных и организованных действиях с целью навредить Украине. Смысл действий заключается в силовом захвате власти в стране. Адвокат Януковича добавил, что данный вопрос будет поднят в международных инстанциях.

А вот в судебном процессе над ним самим, как изменником Родины, Янукович участвовать отказался. Это, конечно, не остановило судебный процесс. Отказ Януковича понять можно, появись он на суде, СБУ его уже не отпустило.

Но тогда зачем радоваться этому цирку с инициацией украинской прокуратурой расследования майдана? Они сейчас так нарасследует, что в деле Януковича ещё пара томов прибавится. Ну, или просто заведут дело и положат на полку, как уже случилось с бесчисленным количеством расследований убийств «героями майдана».

Они же на Майдане были, им закон не писан. Даже в Раде сейчас основной аргумент в защиту проворовавшегося депутата: «я на майдане был, на баррикадах». И все, больше ничего не нужно, это снимает все претензии.

И на международные инстанции надеяться нет смысла. Евродепутаты прекрасно обо всем осведомлены, но у них своя политика - политика США. Какой смысл апеллировать к ЕС, если ВСУ преспокойно и без всяких последствий взрывают и расстреливают членов миссии ОБСЕ? Итальянцы 3 года ждали украинского расследования убийства своего журналиста Андреа Роккелли. До сих пор, кстати, ждут, запросы на Украину посылают.

Так что все эти расследования просто пиар и популизм.

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теги: Янукович, Украина  
   
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