Случайная власть

Пониманию роли первого лица России нам надо учиться у врагов

11 сентября 2017

На одном из заседаний политбюро ЦК партии Сталин спросил: «Знаете ли вы, товарищи, почему погибла Римская империя?». И не дожидаясь ответа, сказал: «Потому, что ею стали править случайные люди».





Главной причиной гибели Советского Союза я всегда считал действия США и Запада. Да, они, несомненно, активно работали в этом направлении и способствовали разрушению страны. Но назовите время, начиная с момента образования СССР, когда они не вели идеологическую и информационные войны, не осуществляли интервенцию и экономическую блокаду.

“Как бы гениально и долго ни руководил глава государства, но если он ошибся в преемнике или не успел его подготовить, значит, не до конца исполнил державные обязанности”

СССР – ядерная держава с мощными ВС – разрушился в 1991 году без вооруженного вмешательства, что стало, по выражению президента России, главной трагедией ХХ века. Напрашивается вывод, что есть другие причины. Но все они, пусть у политологов разные взгляды на этот счет, производные от главной – отсутствие достойного профессионального руководства государством, ответственности и державности первых лиц.

Сколько бы ни говорили о демократии и мудрости толпы, внутреннее управление любой организации – прерогатива нескольких человек. Когда оно сосредоточено в руках одного, его часто называют те, кому это выгодно, диктатором, особенно, если у них есть план разрушения государства.

В России смена первого лица сравнима с большой или малой революцией в зависимости от масштаба личности руководителя и его деяний. Таков наш менталитет.

Нашей страной, как показывает история, может успешно руководить лишь человек выдающихся способностей и что самое главное – державный, для которого смысл власти в величии Отечества, все остальные мотивы вторичны, личные в том числе.

В бытность мою представителем России в главном командовании ОВС НАТО в Европе один большой военный чин сказал о своем государстве: руководить нашим королевством можно и со средними способностями, но для России нужна личность, человек выдающийся. Это не стало для меня чем-то новым. Приведу слова великого француза Шарля де Голля, отражающие значимость первого лица для нашей страны: «Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено».

Уточняя задачу на уничтожение Советского Союза, Гитлер согласно записи 22 июня 1941 года в тесном кругу приближенных откровенничал: «Сила русского народа не в его численности или организованности, а в его способности порождать личность масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись». Эти слова подтверждают то, что враги хорошо понимают роль первого лица для нашей страны.

Россия при одних и тех же экономических, военных, духовных возможностях побеждала или проигрывала, имея даже лучшие показатели. Разве можно сравнить потенциал Советского Союза в 1941 и 1991-м, особенно военный. Это несопоставимые показатели. Слабая страна образца 1941 года, находясь в политической и экономической изоляции (тогда слово санкции не выговаривали), разгромила сильнейшую армию мира, а могучая Россия 1991-го с ядерным оружием проиграла холодную войну вчистую.

Причина очевидна: в 1941 году во главе государства была личность, сумевшая сплотить и организовать Отечество на борьбу, а не серости и болтуны, которые, красуясь на должности, предавали и позорили страну.

Обладая прежде 1/6 или сейчас 1/7 частью земной поверхности и почти всей номенклатурой таблицы Менделеева, мировыми запасами сырья, то есть являясь единственной самодостаточной страной на планете, Россия при бездарном руководстве целые периоды своей истории позволяет издеваться над собой и народом, ставить опыты в виде революций и перестроек. Я не имею в виду закономерные исторические процессы, смену общественных формаций и прочее, связанное с развитием человечества. Через это проходят почти все государства.

Обладая прямыми связями по суше с 18 странами и морскими со 127, мы умудряемся зависеть от других. Они должны стоять в очереди к нам и быть зависимыми от той географии, которую передали нам активные предки. Только так. А мы 18 лет кланялись и унижались, чтобы нас приняли в ВТО, и до сих пор сомневаемся, зачем нам это.

Спасает Россию то, что периодически во главе страны появляются великие люди, а беда – что это случается не так часто, как хотелось бы.

Как правило, все происходит примерно по следующей схеме. Один получает разваленную страну и за счет таланта, порядочности, державности, нечеловеческой самоотдачи делает невозможное – поднимает Отечество на должную высоту. Затем приходит человек средних способностей, но благодаря сделанному до него государство держится на плаву, что дает прихлебателям повод говорить о величии «преемника», а обиженным предшественником сводить с ним счеты. Хотя часто заслуга сменщика только в том, что у него хватает ума не развалить или он просто не успевает навредить. Но самое опасное, что в это время идет разложение власти и элиты, закладываются основы падения государства. И приходит третий. Как правило, бездарность, беспринципная особь, которая завершает развал. Особая трагедия для государства, когда два безответственных первых лица меняют друг друга. Сталин оставил державу, которую после него долго разваливали, но удалось это сделать Горбачеву и Ельцину. Один, прикрываясь перестройкой и новым мышлением для всего человечества, разваливает страну, другой, начисто лишенный державности, завершает разгром государства, над созданием которого столетиями, не щадя сил и жизни, трудились десятки миллионов его граждан – лучшие сыны и дочери Отечества. Веками прирастало могущество России, а разрушили все за два десятилетия. Страна оказалась на краю пропасти, как держава пропадала навсегда. США и не сомневались в этом, и вели себя с нами как с колонией.

К нашему счастью, нашелся человек, который начал трудиться за себя и за того парня, продолжавшего ездить по миру и хвалиться нобелевским знаком за разрушение державы, как Иуда, предавший Христа за 30 сребреников.

В сражении за сохранение России как державы мы почти вышли в военном отношении на позиции Советского Союза, да и в экономической сфере после многолетнего спада наметились подвижки. А это два главнейших показателя великой страны.

Но наступает очередной важный период – выборы главы государства.

При царях трон передавался по наследству. Порой когда не было наследника из мужчин, законы менялись и престол занимала женщина. Но к подбору первого лица государства всегда подходили серьезно и ответственно. Наследника готовили с детства. Его воспитанием и образованием занимались лучшие умы. В итоге формировалась личность державная, образованная, ответственная. Народ в выборе не участвовал. Но сейчас другое время, у нас не царская Россия и не халифат. И народ задается вопросом: а кто вскоре или через шесть лет будет во главе? Этот вопрос важен даже для далеких от политики людей.

Мы хотим иметь во главе сильную личность, которая должна обеспечить нам и потомкам достойную жизнь, благополучие государства. Но, к сожалению, добрая треть или даже более избегают участия в избирательном процессе, ссылаясь на занятость на приусадебных участках, предпочитая гражданскому долгу просмотр телепередач и лежание на диване. То есть требуем от первого лица державности и ответственности, а сами не выполняем элементарных обязанностей, отказываемся от конституционных прав. Хотя от нас все и зависит, особенно от тех, кто находится в тысячах избирательных комиссий до ЦИК включительно.

Конечно, очень многое определяется первым лицом, которое выслужило установленный срок и должно передать власть другому. Если глава государства пользуется доверием, заработанным за время своего руководства, его мнение очень значимо, особенно для тех, кто несильно увлекается политикой. Отсюда одна из важнейших задач, стоящая перед первым лицом, – позаботиться о преемнике или преемниках. Успеть хорошо изучить протеже на практической работе на федеральном уровне, чтобы обоснованно высказать свое мнение электорату. С учетом нашего менталитета многие согласятся с предложением первого лица, и это очень важно для правильного выбора.

Отсюда один из главных выводов: как бы гениально и долго ни руководил глава государства, но если он ошибся в преемнике или не успел его подготовить, значит, не до конца исполнил державные обязанности. И в этом будет его неискупимая достижениями и заслугами вина.

Под флагом демократии, при ее понимании элитой и народом мы можем получить очередного Горбачева, от которого услышим о новейшем мышлении со всеми вытекающими для государства последствиями.

Конечно, каждый руководитель страны попадает в историю, но по-разному. Одних потомки называют великими и они на века остаются в памяти народа, который ставит им памятники, пишет картины и книги, снимает фильмы. Других презирают.

К сожалению, у нас легкое, снисходительное отношение к руководителям, развалившим или разваливающим страну. А ведь это государевы преступники, как говорили раньше, а не нашкодившие школьники. Для примера: выступая на закрытом совещании ОКНШ 25 октября 1995 года, президент США Клинтон заявил: «Используя чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать». Вот истинная американская оценка России конца ХХ века, и возразить нечего.

Всем нам надо активно участвовать в избирательном процессе, чтобы не допустить случайных людей на высшую должность, потому что талантливый руководитель государства Российского – счастье для народа и страны. Мы должны сами позаботиться о себе, выручать и помогать никто не будет.

Леонтий Шевцов ,

советник директора Росгвардии, генерал-полковник

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