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дата публикации 22.10.17 04:28 скаут: Игорь Львович “Postimees”, Эстония Бывший СССР: Украинцы в Эстонии Украинцы в Эстонии становятся жертвами «Чумы» Украинским строителям не платят заработанные деньги, подставляя их перед полицией

Ирина Каблукова 18 октября 2017 г

Украинцы уверяют, что ничего не знали о том, что работали в Эстонии нелегально. | ФОТО: Михкель Марипуу В последние несколько месяцев Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и Трудовой инспекцией проводят рейд за рейдом по стройкам Эстонии. И каждый раз с объектов забирают по несколько украинцев, молдаван, а иногда и белорусов, которые работают в стране нелегально. Кого можно - высылают из страны, но есть и такие, которых выслать нельзя. Однако самое главное - то, что в большинстве своем эти люди не нарушают закон умышленно: их вербуют легально работающие в Эстонии фирмы, вводя в заблуждение, и в результате просто обманывают. Кому-то не платят обещанных зарплат, а кого-то оставляют еще и с долгами перед государством, поскольку многие нелегальные работники, если попадаются полиции, получают штраф за нарушение законов. Четыре жертвы Юлии Rus.Postimees смог поговорить с четырьмя украинцами, которые приехали в Эстонию через легальные фирмы и попали в руки полиции. Двоим из них назначили штраф, двое отделались предупреждением, но все они в течение долгого времени были вынуждены скитаться и выпрашивать у принявших их на работу людей заработанные деньги. Последнее сделать в полном объеме не удалось до сих пор. С Романом, Сергеем, Вячеславом и Александром мы встретились уже после того, как на стройке, где они работали, – а строили они новый Таллиннский дом суда, что характерно, - прошел полицейский рейд. И все четверо наконец поняли, что их договоры, заключенные с польской фирмой Averos SPZ.O.O, которая якобы отправила их в Эстонию в командировку, прикрепив к фирме Almika OÜ, – чистой воды липа. Дело в том, что по договору строители являются работниками польской фирмы и, имея польскую рабочую визу, могут работать в Польше легально. Но там они не работают: их "сдают в аренду", то есть отправляют в партнерскую фирму в другой стране. И вот тут начинается самое интересное: целью их командировки не является стажировка или обмен опытом, это реальная работа за границей, на которую нужно иметь разрешение - в нашем случае, от властей Эстонии. Необходимо внести работников в соответствующий регистр, оформить им рабочие визы или вид на жительство с правом работы. Чего, естественно, сделано не было. «О том, что в Эстонии можно заработать на стройке, мы с Сергеем узнали от общих знакомых. Они недавно вернулись и посоветовали обратиться в фирму Almika», - рассказал Роман. Украинцы позвонили по предложенному номеру и узнали, что нужно оформить польскую рабочую визу, приехать в Таллинн, где их встретит хозяйка эстонской фирмы и заключит с ними все нужные договоры. В Таллинн они приехали 18 августа на машине приятеля. Встретились с хозяйкой – Эви-Юлией Стумбрис "на какой-то заправке" - точного адреса они не знают. «Юлия отвезла нас в какой-то дом, где мы жили в подвале. Там было очень сыро, одежда не просыхала. Почти сразу получили договор - странную бумажку на русском языке, в которой было написано, что работники польской фирмы командируются в Таллинн для строительства объекта на улице Лубья, 4», - рассказывает Роман. Деньгами работяг не радовали, выдавали по 50 евро в неделю на питание: «Денег, конечно, не хватало, старались на всем экономить». Из подвала Романа и Сергея спустя некоторое время перевезли в дом в районе Нымме. «Там нас было человек 20. В основном такие же, как мы, украинцы. Все приехали на заработки». Но и там они долго не задержались, Юлия перевезла их в частный дом на окраине Таллинна, где, как они поняли, она жила сама, там же располагался и ее офис. У Вячеслава история несколько иная. Он нашел работу в Эстонии через украинскую рекрутинговую фирму BestTime: «Мне предложили работу в Таллинне. Я приехал по биометрическому паспорту 31 августа. На автовокзале меня встретил мужчина по имени Сергей». Жил Вячеслав в общежитии у автовокзала. По его словам, это какой-то заброшенный дом, в котором живет пара десятков таких же украинцев. «Мне было сказано, что к работе под Таллинном я могу приступать через два дня. Насчет документов объяснили, что сначала мне дадут временное разрешение на работу, а потом оформят рабочую визу – для этого Сергей сфотографировал мой паспорт и отвез в торговый центр «Юлемисте», где в автомате сделали мои фотографии. Заверили, что все легально. Мне и в голову не приходило, что могут иметь место какие-то махинации, поскольку я был отправлен на строительство, - в этом месте Вячеслав замолкает, улыбается и говорит: вашей новой Таллиннской тюрьмы». В тюрьме Вячеслав занимался прокладкой кабелей и установкой датчиков: «Там были и другие украинцы и молдаване. Но проработали мы недолго – четыре дня, хотя должны были работать десять. Как-то очень лихо взялись и очень быстро выполнили весь объем работ. Я спросил у Сергея, что дальше, но он толком ничего не ответил, а потом сообщил, что уезжает, – сам он тоже с Украины – и я стал искать работу самостоятельно». Обошел несколько автомастерских, поскольку это основная специальность Вячеслава, но все отказали ему, объяснив, что с его паспортом и правом находиться в Эстонии лишь в качестве туриста, взять его не могут. И тогда он прибег к помощи Интернета. «На самом деле, это очень просто, - говорит Вячеслав. – Загоняешь в Google «работа в Эстонии, в Таллинне» и выскакивает целый список фирм, предлагающих работу в вашей стране. Так получилось, что я наткнулся на номер телефона Юлии. Позвонил, и мне сразу сказали, что меня берут». Так он познакомился с другими своими нынешними собратьями по несчастью, с которыми пытается решить возникшие трудности. Четвертый украинец Александр приехал 14 сентября, также узнав о Юлии через знакомого. Вышел на работу… Без денег, без работы А 28 сентября на стройку нагрянула облава. Александр и Вячеслав со своими биометрическими паспортами отделались легким испугом. Сергей и Роман получили штрафы. Предписания покинуть страну не получил никто. Сергея с Романом спасла польская рабочая виза. Дело в том, что этими визами пользуются хитрые предприниматели в странах Балтии и Скандинавии, отправляя в ЕС дешевую рабочую силу с Украины, из Молдавии и Белоруссии, зная, что местные власти не смогут их аннулировать. Для этого нужно сделать запрос в Польшу, согласовать причины признания визы незаконной, а это время и энергозатраты. Все четверо остались в Эстонии и начали переговоры с Юлией. «Когда мы поняли, что наши договоры липовые, мы стали у нее спрашивать, что происходит. Она переписала договоры на другую фирму – Esmika, но потом выяснилось, что и это такая же липа. Кроме того, она не выплатила нам наших зарплат. На четверых это несколько тысяч евро. Затем она разозлилась и выгнала нас из дома. Мы устроились в хостеле. Стали требовать свои деньги, а она начала кормить нас завтраками. После договорились встретиться у кинотеатра Coca-Cola Plaza, куда она приехала с какими-то мужчинами. Сказала, что готова заплатить по 200 евро каждому и потребовала дать расписку, что претензий мы к ней не имеем. Но речь шла о больших деньгах, поэтому мы ничего подписывать не стали». Договоры, которые выдали украинцам, выглядят весьма помпезно: блестящая бумага, гербовые печати, есть даже рельефные наклейки./ Михкель Марипуу Их отношения с Юлией не закончились до сих пор. На прошлой неделе она выплатила им 500 евро на всех и обещала в ближайшие дни заплатить еще 500, а потом, возможно, рассчитаться и полностью. Но это «воможно» постоянно превращается в «потом». Масштабы бедствия Rus.Postimees поинтересовался фирмами Almika и Esmika, фигурирующими в этой истории. По данным Коммерческого регистра, первая учреждена 14 февраля 2017 года, вторая – 15 сентября 2017 года. Единственным членом правления обеих является Эви-Юлия Стумбрис. Она же оказалась членом правления польской фирмы Averos SPZ.O.O, от лица которой подписывались липовые договоры с украинцами, которых направляли в Эстонию в командировки. Рассказами о Юлии забит весь Интернет. Немало украинцев пересказывают, словно под копирку, историю о том, как поехали в Эстонию на работу, но остались без денег и еле унесли ноги от полиции. Причем речь не всегда идет о Польше. Так, двое украинцев, в итоге оставшиеся без денег, приехали к нам через Словакию, а здесь их принимала фирма AveltoAS OÜ. Коммерческий регистр говорит, что эта фирма, созданная в 2013 году, также принадлежит Эви-Юлии Стумбрис. Также в Интернете можно найти информацию о том, что Юлия имеет привычку оставаться в долгу и не возвращать деньги: например, в 2004 году она была должна 15 000 крон фирме по аренде автомобилей Haidor Autorent, которая на своем сайте заявила, что «обещать женщина умеет, а платить – нет». В Сети упоминается и очень похожая история со строителями, только с точностью до наоборот: утверждается, что в 2008 году та же Юлия, которую наградили прозвищем Чума, наобещала золотых гор строителям из Эстонии и увезла их на Украину, в Одессу. Там людям якобы тоже не заплатили, а на возмущенные вопросы был получен ответ, что их сдадут в полицию как нелегалов. Наши собеседники, делясь историей своего перемещения по Таллинну под руководством Юлии, говорят о минимум четырех домах, в которых живет по паре-тройке десятков иностранцев. То есть можно себе представить масштабы деятельности Юлии. Естественно, мы предприняли попытку связаться с Эви-Юлией Стумбрис, чтобы попросить ее прокомментировать все те обвинения, которые прозвучали в ее адрес. Первый телефонный номер, который мы раздобыли, оказался заблокированным. Мы связались с ее помощницей Лилией, которая отказалась дать новый номер своей начальницы и пообещала «при случае передать ей наши координаты и просьбу». Однако номер Юлии мы все же нашли, позвонили, представились и получили в ответ: «Я не хочу с вами говорить и ничего комментировать не буду». Тогда мы обратились с вопросом, не пыталась ли наша страна призвать поляков к ответственности и как-то решить вопрос с раздачей шенгенских виз налево и направо, в Министерство иностранных дел. Но МИД ответить на этот вопрос не захотел и предложил нам обратиться в Департамент полиции и погранохраны. Но там как раз и бьются над тем, что ничего с визой другой страны сделать не могут. Rus.Postimees обязательно продолжит следить за этой историей и попытается выяснить, готовы ли предпринять что-либо в связи с этим польские власти. Точку в этой истории ставить рано, но вся информация уже передана полиции.



Консул Украины: все проблемы украинских работников – от высокой востребованности Елена Поверина ведущая видеорубрики 19 октября 2017 г Украинские работники на клубничной ферме. Фото - иллюстративное! | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS По следам статьи Rus.Postimees о злоключениях украинцев на рынке труда Эстонии, наш портал поинтересовался в Посольстве Украины, почему украинцы столь уязвимы в Европе? Как защищает их родное посольство? Следят ли сотрудники дипмиссии за судьбой своих соотечественников в Эстонии? И как часто горе-гастарбайтеры обращаются за помощью в Посольство Украины? Первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Эстонии Валентин Погребной сообщил Rus.Postimees, что внимательно ознакомился со статьей. «Мы в курсе, что проблемы есть. Описанный случай – для нас уже не новость», - заверил он. «Конечно, мы обеспокоены сложившейся ситуацией, - добавил консул. – Нам неприятно всё это слышать и узнавать о невыплатах заработной платы. Но мы обязаны действовать в правовом поле Эстонии, что в первую очередь предполагает заключение трудовых договоров. При наличии всех необходимых документов намного проще обратиться в полицию, в суд и отстаивать свои права. К сожалению, очень часто люди верят на слово, а недобросовестные работодатели этим пользуются». Граждане Украины не всегда обращаются за помощью в посольство, поэтому оно не располагает цифрами о количестве пострадавших, отметил Погребной. А всё-таки почему украинцы столь уязвимы в Эстонии? «Ответ очень прост. Во-первых, наши соотечественники очень востребованы на эстонском рынке труда. Есть специфические профессии - такие, как сварщики, аргонные сварщики, IT-работники, которых у вас не хватает. А чем больше украинских работников в Эстонии, тем больше возникает разного рода проблемных ситуаций, связанных с их пребыванием в иностранном государстве», - констатировал консул. «Посольство постоянно ведет разъяснительную работу среди граждан Украины, которые обращаются к нам за помощью во время консульского приема, - уточнил Погребной. – Доступная информация о трудоустройстве в Эстонии имеется и в Интернете. Позиция посольства такова: мы находимся в чужой стране, поэтому обязаны исполнять законодательство ЭР, которым предусмотрено обязательство получать разрешение на работу и оформлять соответствующие документы. Со своими вопросами мы советуем обращаться нашим гражданам в компетентные органы ЭР». «Работники, игнорирующие требования, есть везде. К сожалению, мы на этот процесс повлиять не можем, - признал консул. - Стараемся как можно больше информировать всех наших граждан, пребывающих в Эстонии, о нюансах трудоустройства». статью прочитали: 2 человек Комментарии ﻿

