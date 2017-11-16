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опубликовано редакцией на Переводике 16.11.17 04:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

500 российских арктических морпехов отразили условную химическую атаку



Антитеррористические учения под Мурманском. Фото: mil.ru
На этой неделе военнослужащие Северного флота участвовали в контртеррористических учениях в противогазах.
Atle Staalesen   ноября 13, 2017

В учениях, которые прошли в районе посёлка Шонгуй Мурманской области, приняло участие более 500 человек личного состава и было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Северного флота.  

За три дня подразделения материально-технического обеспечения, морской инженерной службы Северного флота расчистили подъездные пути и навели временную переправу через реку Кола из комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ). Затем возведённый мост был проверен на прочность. По нему были пущены колонны военной автомобильной и бронированной техники.

Основным и самым зрелищным эпизодом учения стала оборона временной переправы от атаки условных террористов.

По условиям учений, перед нападением условный противник применил химическое оружие. Морским пехотинцам, державшим оборону, пришлось действовать в индивидуальных средствах защиты органов дыхания.

Атака условных террористов, действовавших на квадроциклах и в пешем порядке, была успешно отбита. Противник был уничтожен огнём из автоматического стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов бронетранспортёров морской пехоты. Часть атакующих условно подорвались на минных заграждениях, выставленных по оборонительному периметру. Огневую поддержку с воздуха обеспечил штурмовой вертолёт Ка-29, патрулировавший воздушное пространство в районе речной переправы.

По оценке командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, тактико-специальное учение прошло успешно, на высоком организационном уровне.

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