Гражданина Норвегии обвиняют в шпионаже в России



Фроде Берг, г. Киркенес. Фото: Атле Столесен



Как сообщается, Фроде Берг, в прошлом пограничный инспектор на норвежской границе с Россией, а ныне пенсионер, был задержан ФСБ, ему предъявлены обвинения.

Об обвинениях сообщает ИА Росбалт со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Фроде Берг был задержан ФСБ две недели назад.

Фроде Берг родом из Киркенеса (Северная Норвегия), 24 года проработал инспектором в норвежском пограничном комиссариате, подчинённом министерству юстиции. Его главной обязанностью был контроль за соблюдением российско-норвежского договора о границе и соответствующих правил.

В 2014 году Берг вышел на пенсию и с тех пор принимал участие в работе Красного Креста и продюсерской группы «Pikene på Broen», организующей в Киркенесе зимний фестиваль «Баренц-спектакль».

По информации источников Росбалта в правоохранительных органах, Лефортовский суд избрал Бергу меру пресечения в виде ареста, ему, по версии агенства, предъявлены ФСБ обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Детали обвинений не раскрываются. На сайте ФСБ публикаций об этом нет, информация поступает только через СМИ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерину Краснову, Фроде Берг обвиняется в шпионаже. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Бергу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», – сообщила она.

По словам пресс-секретаря, в суд поступила апелляционная жалоба на данное решение, однако дата судебного заседания в Мосгорсуде пока не назначена.

По версии Росбалта, в ФСБ считают, что Берг получал секретную информацию от российского гражданина Алексея Житнюка и передавал эту информацию норвежским спецслужбам. Речь идёт, по информации агентства, о документах, касающиеся военно-морского флота РФ.

Алексей Житнюк ранее был арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению по статье 275 УК РФ (госизмена).

Как сообщил Barents Observer’у пресс-сектретарь МИД Норвегии Фроде Оверланд Адерсен, посольством в Москве Бергу оказывается консульская поддержка в соответствие с инструкциями в отношении арестованных за границей норвежских граждан.

«У задержанного имеется адвокат», – сообщил Оверланд. Давать какую-либо интерпретацию имеющимся фактам он не стал, отметив, что о ответы о причинах ареста должны дать российские власти.

Фроде Берг. Фото: Атле Столесен

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