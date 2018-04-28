Министерство финансов США вводит санкции в отношении российских олигархов, должностных лиц и организаций в ответ на вредоносную деятельность во всём мире

Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА), по согласованию с Государственным департаментом, ввело санкции в отношении 7 российских олигархов и 12 принадлежащих им или контролируемых ими компаний, 17 высокопоставленных российских правительственных должностных лиц, а также государственной российской компании по торговле оружием и ее дочерней структуры, российского банка.

“Деятельность правительства России в непропорциональной степени приносит выгоду олигархам и правительственной элите, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. – Правительство России осуществляет различные виды вредоносной деятельности по всему миру, в том числе продолжая оккупировать Крым и разжигать насилие в восточной Украине, поставляя технику и вооружения режиму Асада, в то время как он бомбит своих собственных граждан, пытаясь подорвать западные демократии и осуществляя вредоносную кибердеятельность. Российские олигархи и представители элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства”.

Сегодняшние меры принимаются в соответствии с полномочиями, предусмотренными Административными указами (АУ) 13661 и 13662 и кодифицированными в Законе о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), а также в АУ 13582. Эти меры следуют за публикацией Министерством финансов США доклада по Разделу 241 CAATSA в конце января 2018 года. В докладе по Разделу 241 Министерство финансов назвало высокопоставленных российских правительственных должностных лиц и олигархов. Сегодняшний шаг нацелен против ряда лиц, перечисленных в докладе по Разделу 241, включая тех, кто получает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в расширении вредоносной деятельности России.

Одновременно с этой мерой УКИА выдаёт две генеральные лицензии в стремлении минимизировать непосредственные негативные последствия для американских физических и юридических лиц, партнеров и союзников. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Генеральными лицензиями 12 и 13, а также с вопросами и ответами на эту тему.

Все подлежащие юрисдикции США активы внесенных в санкционный список физических и юридических лиц, а также любых других организаций, блокированных в силу действия закона в результате их принадлежности стороне, против которой введены санкции, заморожены, и американским физическим и юридическим лицам в целом запрещается вступать с ними в транзакции. Кроме того, неамериканские физические и юридические лица могут быть подвергнуты санкциям за умышленное содействие крупным транзакциям в интересах или от имени лиц или организаций, блокируемых сегодня.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ в санкционный список российские олигархи

Владимир Богданов внесён в санкционный список за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Богданов является Генеральным директором и Вице-председателем Совета директоров “Сургутнефтегаза”, вертикально интегрированной нефтяной компании, работающей в России. УКИА ввело отраслевые санкции в отношении “Сургутнефтегаза” в соответствии с Директивой 4, изданной в рамках АУ 13662 в сентябре 2014 года.

Олег Дерипаска внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за действия или попытки действий в интересах или от имени, прямо или косвенно, высокопоставленных должностных лиц правительства Российской Федерации, а также в соответствии с АУ 13662 за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Дерипаска заявил, что не отделяет себя от российского государства. Он также признал, что обладает российским дипломатическим паспортом, и утверждает, что представлял российское правительство в других странах. Дерипаска является объектом расследования в связи с отмыванием денег и обвиняется в том, что угрожал жизни деловых конкурентов, незаконно прослушивал телефонные разговоры правительственного чиновника и принимал участие в вымогательстве и преступной деятельности. Дерипаску также обвиняют в подкупе правительственного чиновника, заказе убийства бизнесмена и связях с российской организованной преступной группировкой.

Сулейман Керимов внесён в санкционный список за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации России. 20 ноября 2017 года Керимов был задержан во Франции и находился под стражей в течение двух дней. Согласно обвинениям, он переправил во Францию сотни миллионов евро ​​– перевозя суммы до 20 миллионов евро за один раз в чемоданах, в дополнение к осуществлению более обычных переводов средств, – не сообщая об этих деньгах французским налоговым органам. Предполагается, что Керимов отмывает средства через покупку вилл. Керимов также был обвинен в неуплате налогов, связанных с виллами, на сумму 400 млн евро.

Игорь Ротенберг внесён в санкционный список за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Ротенберг приобрел значительные активы у своего отца, Аркадия Ротенберга, после того как УКИА ввело санкции против последнего в марте 2014 года. В частности, Аркадий Ротенберг продал Игорю Ротенбергу 79 процентов российской компании “Газпром бурение”, специализирующейся на бурении газовых и нефтяных скважин. Дядя Игоря Ротенберга Борис Ротенберг владеет 16 процентами компании. Как и его брат Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг был включен в санкционный список в марте 2014 года.

Кирилл Шамалов включается в санкционный список за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Шамалов вступил в брак с дочерью Путина Катериной Тихоновой в феврале 2013 года, и его состояние резко увеличилось после вступления в брак; в течение 18 месяцев он приобрел значительную часть акций “Сибура”, базирующейся в России компании, занимающейся разведкой, производством, обработкой и переработкой нефти и газа. Через год ему удалось взять кредит на сумму более $1 млрд в “Газпромбанке”, государственной организации, подвергнутой отраслевым санкциям в соответствии с АУ 13662. В том же году давний соратник Путина Геннадий Тимченко, который сам включен в санкционный список в соответствии с АУ 13661, продал Шамалову дополнительные 17 процентов акций “Сибура”. Вскоре после этого Кирилл Шамалов вступил в ряды окружающей Путина элиты миллиардеров.

Андрей Скоч внесён в санкционный список за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации. Скоч является депутатом Государственной думы Российской Федерации. Скоч имеет давние связи с российскими организованными преступными группировками, причём в течение некоторого времени он возглавлял одну из таких организаций.

Виктор Вексельберг внесён в санкционный список за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Вексельберг является основателем и Председателем Совета директоров бизнес-группы “Ренова”. Группа “Ренова” состоит из компаний по управлению активами и инвестиционных фондов, которые владеют и управляют активами в нескольких секторах российской экономики, включая энергетику. В 2016 году российские прокуроры провели обыски в офисах “Реновы” и арестовали двух соратников Вексельберга, в том числе главного управляющего директора компании и другого топ-менеджера, за подкуп должностных лиц, связанных с проектом производства электроэнергии в России.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК компании, принадлежащие олигархам

В дополнение к вводу санкций в отношении физических лиц, перечисленных выше, УКИА сегодня включило в санкционный список 12 компаний, которые представляют собой некоторые из наиболее известных юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем физических лиц, против которых сегодня введены санкции. Этот список из 12 компаний, находящихся в собственности или под контролем включенных в санкционный список олигархов, не следует считать исчерпывающим, и регулируемое сообщество несет ответственность за соблюдение 50-процентного правила УКИА.

B-Finance Ltd., базирующаяся на Британских Виргинских островах, включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски.

Basic Element Limited включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски. Basic Element Limited базируется на острове Джерси и является частной инвестиционной и управляющей компанией для различных бизнес-интересов Дерипаски.

EN+ Group включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски, B-Finance Ltd. и Basic Element Limited. EN+ Group находится на острове Джерси и является ведущим международным вертикально интегрированным производителем алюминия и электроэнергии.

“ЕвроСибЭнерго” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и EN+ Group. “ЕвроСибЭнерго” является одной из крупнейших независимых энергетических компаний России, управляет электростанциями по всей России и производит около 9 процентов от общего объема электроэнергии России.

United Company RUSAL PLC (“Объединенная компания РУСАЛ”) включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, EN+ Group. United Company RUSAL PLC базируется на острове Джерси и является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. На неё приходится 7 процентов мирового производства алюминия.

Холдинг “Русские машины” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и Basic Element Limited. Холдинг “Русские машины” был создан для управления машиностроительными активами Basic Element Limited.

“Группа ГАЗ” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и холдинга “Русские машины”. “Группа ГАЗ” является ведущим российским производителем автомобилей для коммерческих перевозок.

АгроХолдинг “Кубань”, находящийся в России, включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и Basic Element Limited.

ООО “Газпром бурение” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Игоря Ротенберга. ООО “Газпром бурение” предоставляет услуги по разведке нефти и газа в России.

Открытое акционерное общество NPV Engineering включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Игоря Ротенберга. Открытое акционерное общество NPV Engineering предоставляет управленческие и консультационные услуги в России.

ООО “Ладога Менеджмент” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Кирилла Шамалова. ООО “Ладога Менеджмент” находится в России и занимается депозитным банкингом.

Группа “Ренова” включается в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Виктора Вексельберга. Группа “Ренова”, базирующаяся в России, состоит из инвестиционных фондов и управляющих компаний, работающих, в частности, в энергетическом секторе экономики России.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК российские государственные предприятия

Россия вносит вклад в нестабильность правительства Сирии через продажу и передачу военной техники российского происхождения в поддержку режима Асада, что позволяет Асаду продолжать осуществлять нападения на сирийских граждан. Эти нападения включают атаки с применением химического оружия, которые унесли жизни сотен сирийских граждан.

“Рособоронэкспорт” является российской государственной компанией по торговле оружием с многолетними и сохраняющимися связями с правительством Сирии, с объемом продаж оружия на миллиарды долларов в течение более десяти лет. “Рособоронэкспорт” включается в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг в поддержку правительства Сирии.

Банк “Российская финансовая корпорация” (Банк РФК) включается в санкционный список за то, что находится в собственности “Рособоронэкспорта”. Банк РФК зарегистрирован в Москве, и его операции включают в себя депозитный банкинг.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК должностные лица правительства россии

Андрей Акимов является Председателем Правления государственной компании “Газпромбанк”. Акимов внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Михаил Фрадков является Президентом Российского института стратегических исследований (РИСИ), крупного научно-исследовательского и аналитического центра, учрежденного Президентом Российской Федерации. РИСИ обеспечивает информационную поддержку администрации Президента, Совета Федерации, Государственной думы и Совета безопасности РФ. Фрадков внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Сергей Фурсенко является членом Совета директоров “Газпром нефть”, дочерней структуры государственной компании “Газпром”. Фурсенко внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Олег Говорун является Начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству со странами-членами Содружества Независимых Государств. Говорун внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Алексей Дюмин является Губернатором Тульской области России. Ранее он командовал Силами специальных операций России, которые сыграли ключевую роль в попытке аннексии Крыма Россией. Дюмин внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Владимир Колокольцев является Министром внутренних дел и Генералом полиции Российской Федерации. Колокольцев внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Константин Косачев является Председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. Косачев внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Андрей Костин является Президентом-Председателем Правления и членом Наблюдательного совета государственного банка ВТБ. Костин внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Алексей Миллер является Председателем Правления и заместителем Председателя Совета директоров государственной компании “Газпром”. Миллер внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Николай Патрушев является Секретарем Совета безопасности Российской Федерации. Патрушев внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Владислав Резник является членом Государственной думы РФ. Резник внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Евгений Школов является помощником Президента Российской Федерации. Школов внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Александр Торшин является Статс-секретарем – заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации. Торшин внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Владимир Устинов является Полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе. Устинов внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Тимур Валиулин является Начальником Главного управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел РФ. Валиулин внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Александр Жаров является Главой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Жаров внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Виктор Золотов является Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главнокомандующим Войсками национальной гвардии Российской Федерации. Золотов внесён в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что является должностным лицом правительства Российской Федерации.

Дополнительная информация о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список.

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