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опубликовано редакцией на Переводике 29.04.18 14:27
скаут: KaRiSha;
 
 

Западные политики хотят дружить с Владимиром Путиным

В настоящее время прослеживается падение политического и экономического веса Европы на мировой арене. Многие решения первых лиц государств, которые были приняты из солидарности к Вашингтону, оказались губительны для хозяйственной деятельности европейских стран.

В частности, введение вслед за США ограничительных мер ударило сильно по самим европейцам. Осознавая свою ошибку и понимая, что с Москвой необходимо дружить, некоторые политики ЕС заявили о своем желании сотрудничать с Владимиром Путиным.


Так, руководитель Еврокомиссии, исполнительного органа Евросоюза, Жан-Клод Юнкер заявил, что находится в дружеских отношениях с президентом РФ уже давно:   

«Мой друг Владимир Путин – потому что мы были друзьями на протяжении долгих лет, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным – в свое время оказался неприятно удивлен утверждением президента США Барака Обамы о том, что Россия – региональная держава».

Кроме того, он считает, что пора возвращаться к диалогу с Путиным, ведь без его участия довольно сложно разрешать глобальные проблемы:

«Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз».

Также, по мнению Юнкера, нет никакого смысла без Москвы обсуждать и европейскую безопасность, поскольку в этом разговоре она – значимый участник:

«Мне не нравится текущая риторика холодной войны».

Таким образом, все больше и больше западных политиков осознают, что им необходимо сотрудничество с Владимиром Путиным, сильным и мудрым политиком, который способен оказать помощь в разрешении многих глобальных проблем. 


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