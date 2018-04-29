Западные политики хотят дружить с Владимиром Путиным

В настоящее время прослеживается падение политического и экономического веса Европы на мировой арене. Многие решения первых лиц государств, которые были приняты из солидарности к Вашингтону, оказались губительны для хозяйственной деятельности европейских стран.





В частности, введение вслед за США ограничительных мер ударило сильно по самим европейцам. Осознавая свою ошибку и понимая, что с Москвой необходимо дружить, некоторые политики ЕС заявили о своем желании сотрудничать с Владимиром Путиным.









Так, руководитель Еврокомиссии, исполнительного органа Евросоюза, Жан-Клод Юнкер заявил, что находится в дружеских отношениях с президентом РФ уже давно:





«Мой друг Владимир Путин – потому что мы были друзьями на протяжении долгих лет, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным – в свое время оказался неприятно удивлен утверждением президента США Барака Обамы о том, что Россия – региональная держава».





Кроме того, он считает, что пора возвращаться к диалогу с Путиным, ведь без его участия довольно сложно разрешать глобальные проблемы:





«Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз».





Также, по мнению Юнкера, нет никакого смысла без Москвы обсуждать и европейскую безопасность, поскольку в этом разговоре она – значимый участник:





«Мне не нравится текущая риторика холодной войны».





Таким образом, все больше и больше западных политиков осознают, что им необходимо сотрудничество с Владимиром Путиным, сильным и мудрым политиком, который способен оказать помощь в разрешении многих глобальных проблем.





статью прочитали: 79 человек