Американский генерал говорит, что “противник подавляет” работу радиоэлектронных систем самолетов AC-130 Gunship * в Сирии

* Примечание: AC-130 Gunship - Lockheed AC-130 — летающая батарея огневой поддержки подразделений сухопутных войск непосредственно на поле боя.

За этими нападениями стоит, вероятно, Россия, которая и так уже, кажется, ведет гибридную войну против Соединенных Штатов в стране.

BY JOSEPH TREVITHICK APRIL 25, 2018





Глава американского Командования специальных операций говорит, что неуказанные противники в Сирии, почти наверняка российские или поддерживаемые Россией силы, по сообщениям, начали радиоэлектронную войну против американских самолетов AC-130 Gunship , действующих в стране, а также - на коммуникационных линиях связи. Это последнее в ряду сообщений, которые подчеркивают растущую угрозу глушения/подавления/постановки помех и других некинетических нападений на американские военные формы деятельности как в регионе и глобально.

Генерал армии США Рэймонд Томас раскрыл новые детали происходящего в своей программной речи на симпозиуме GEOINT- 2018 американского фонда геопространственной разведки (U.S. Geospatial Intelligence Foundation’s 2018 GEOINT Symposium ). Офицер, который отвечает за все американские специальные операции, описал некоторые проблемы с которыми сталкивается оператор при получении и отправке разведданных и другой критической информации непосредственно на поле боя.

“Сегодня в Сирии, мы, в результате действий наших противников, находимся в самой агрессивной РЭБ-обстановке на планете” сказал Томас. “Они проверяют нас каждый день, глуша наши коммуникации, подавляя наши AC-130, и так далее”.

В некоторых сообщениях предполагалось, что на самом деле генерал упомянул EC-130H Compass Call - самолет американских ВВС предназначенный для радиоэлектронной борьбы, но слушая запись выступления генерала, кажется, это не так. Кроме того, Томас говорит про “наш” самолет, а EC-130H не входит в состав подразделений ВВС приписанных к Силам специальных операций. Хотя, конечно, генерал мог просто использовать слово "наши" для описания американских сил в Сирии в целом.

Противник, подавляющий коммуникационные системы или каналы связи экипажей AC-130, может быть особенно опасным и для команд спецопераций и для поддерживаемых обычных сил и для невинных свидетелей. Летающие батареи АС-130 в большой степени полагаются на эти системы, чтобы точно определить цели и их местонахождение, а затем скоординировать атаку на них с другими пилотируемыми и беспилотными аппаратами самолетом и наземной службой управления тактической авиацией.

Без этих дополнительных инструментов, для команды в разгаре боя, может быть чрезвычайно тяжело провести границу между дружественными и враждебными силами и гражданскими лицами. Это особенно трудно сделать ночью, а AC-130 совершают свои вылеты почти исключительно в темное время суток, и когда американские войска вызывают поддержку в ситуации называемой “опасность близко” - то есть они расположены очень близко к предполагаемым целям.

Это может вынудить летающую батарею огневой поддержки прервать потенциально критический важную атаку или каким-то иным образом задержать отчаянно необходимую наземным войскам поддержку огнем. Если бы команда продолжала выполнять своё задание, это было бы связано с высокими рисками. В прошлые годы, мы видели различные примеры того, какими ужасными могут быть последствия.





USAF Воздушная заправка AC-130U Spooky во время учебных маневров.

Во время печально известной засады террористов на американские и нигерские войска в Нигере в октябре 2017 г., французский многоцелевой штурмовик Мираж, прибывший в район боя, не атаковал вражеских боевиков из страха нанести удар по дружественным силам, которые “перемежались” с боевиками. Причиной этого была, по сообщениям, плохая способность или прямая неспособность американского персонала общаться с пилотами.

В октябре 2015 г. AC-130U Spooky непреднамеренно уничтожил больницу в Кундузе, Афганистан, в которой в то время работала гуманитарная группа “Врачи без границ”. Последующее расследование показало, что ключевой канал связи на самолете не работал в то время и что спецназовцы на земле, находившиеся в нескольких кварталах от намеченной цели решили попытаться и “навести” удар, используя только словесные описания здания, которое они не могли физически видеть.

Инцидент “дружественного огня” в Афганистане в 2014 г., когда бомбардировщик B-1 случайно убил пять американцев, предлагает еще один пример того, как вещи могут пойти не так, как надо. Окончательный анализ этого инцидента выявил, что неспособность системы наведения самолета обнаружить инфракрасные маяки, которые спецназовцы используют при обозначении себя для своих самолетов и несогласованность действий были двумя факторами оказавшими влияние на происшедшее.

Подавление приемников GPS также может непосредственно ослабить способность АС-130 точно атаковать цели. AC-130W Stinger II, один из типов самолетов, которые как известно, летают над Сирией и Ираком, в большой степени полагается на управляемые высокоточные боеприпасы, включая GPS-корректируемые типы, такие как GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB).

Многие из этих факторов могут также относиться к любому из самолетов типа EC-130H или даже обычным C-130 действующим в Сирии. В дополнение к способности подавлять сами цели, EC-130H Compass Call могут также определить местонахождение вражеских источников излучения и быстро передать эту информацию другим подразделениям, которые могут тогда принять дополнительные меры, чтобы или собрать информацию или поразить обнаруженные цели.

И в то время как Соединенные Штаты построили много передовых оперативных баз, во многих случаях, оборудованных взлетно-посадочными полосами, чтобы помочь войскам, находящимся в Сирии, пополнять резервы, подавление может стать препятствием для воздушных перевозок или десантированию грузов, а последнее может стать жизненно важным в чрезвычайной ситуации. Мало того, что C-130 используют GPS-связанные навигационные системы, чтобы выходить к точкам сброса, но американские ВВС теперь также используют авиационные GPS-связанные системы сбрасывания грузов, чтобы с большей точностью доставлять их получателям. Это уменьшает вероятность того что груз будет поврежден, окажется в труднодоступном или совсем недоступном месте или попадет в руки противника.

В зависимости от того, насколько широко распространены и эффективны радиоэлектронные нападения, они могут оказывать влияние и на другие типы пилотируемых и беспилотных американских летательных аппаратов, оперирующих в Сирии. Широкий спектр боевых и небоевых самолетов, а также вертолетов, в настоящее время поддерживает ведомую американцами борьбу с ИГИЛ в восточной части страны.





USAF Разгрузка самолета ВВС США C-130J-30 в неуказанном местоположении в Сирии.

И хотя генерал Томас не назвал противников определенно, Россия имеет и продолжает демонстрировать свои всё более совершенствующиеся силы и средства радиоэлектронной войны, особенно в Европе, и публично заявила, что развернула их в Сирии. Сирийские правительственные силы или ополченцы, действовавшие совместно с диктатором страны Башаром Аль Асадом, тоже могут иметь некоторые собственные средства РЭБ, но они почти наверняка получили их из Кремля.

Даже и этим сирийским оборудованием могут управлять российские наемники, что позволило бы московским чиновникам дистанцироваться от нападений на американские войска. Мы, в разделе War Zone, уже отмечали американские военные сообщения о подавлении GPS в Сирии и другую информацию - об установке помехоустойчивого оборудования на секретных самолетах-разведчиках, поддерживающих силы специальных операций в регионе.

Также стоит отметить, что полные возможности РЭБ России или любых других действующих в Сирии сторон, остаются неясными. Согласно предыдущим сообщениям, беспилотники, такие как Reaper MQ-9, не пострадали в результате, по крайней мере, некоторых РЭБ-атак, предполагалось, что таки были быстро локализованы или не достаточно мощные, чтобы отключить каналы спутниковой связи. Замечания Томаса, однако, дают основания думать, что ситуация намного более опасна, чем мы себе раньше представляли.





VITALY KUZMIN Одна из российских мобильных РЭБ-систем 1RL257E Krasukha-4, которая может быть развернута в Сирии.

Как бы там ни было, у Кремля есть все основания всё что он может. Как я писал ранее относительно явного подавления американских беспилотников:

“И трудно предположить, что Россия не использовала бы в своих интересах эти возможности, когда она прилагает все усилия чтобы воспрепятствовать действиям США в Восточной Сирии, против которых она решительно выступает. Подавление беспилотников малой дальности ограничивает способность американских войск, получать информацию о происходящем вокруг них, что, в свою очередь, может затруднить процесс планирования операций и увеличить риски во время их проведения. “Подавление также может быть способом не допустить появления американских беспилотников в Западной Сирии, где режим Асада более твердо контролирует ситуацию и где его силы продолжают безнаказанно совершать преступления против человечества. В то время как, пилотируемая авиация ведомой США коалиции, борющейся с ИГИЛ, давно уже прекратила летать в той части страны, сомнительная линия де-эскалации, которую Россия и Соединенные Штаты согласовали с целью разделить их операции, должна также предотвратить любые полеты беспилотников в Западной Сирии. …

“Подавление связей между беспилотником и его диспетчерами на земле также является сравнительно малорисковым действием для России. Если она преуспевает в том, чтобы уничтожить летательный аппарат, то очень маловероятно, что в процессе этого погибнет американский военнослужащий и вероятность любой непосредственной эскалации также остается крайне низкой. Непрозрачные отношения, которые российские войска в стране имеют с частными военными компаниями, ополченцами, действующими совместно с Асадом, иранским персоналом и сирийскими правительственными силами, дают Кремлю широкие возможности вообще отрицать какую бы то ни было свою ответственность”.

Та же самая логика относится к более широко распространенным РЭБ-атакам на самолеты и коммуникационные узлы на земле. Это приобретает еще больший смысл после нанесенных по руководством США ракетных ударов по инфраструктуре химического оружия Асада 14 апреля 2018. Хотя, как мы отмечали, были сообщения, что это продолжалось уже много лет, Кремль, вероятно, только усилит эти действия как недорогой, но все же прямой карательный ответ на шквал ракет. Это - намного более спорный и осторожный способ отравлять жизнь Соединенным Штатам, чем те которыми уже грозились русские - например планы поставить сирийскому режиму ракеты земля-воздух S-300 дальнего действия.

VITALY KUZMIN. Российская система R-330 “Житель”, которая применяется для подавления спутниковой связи, ещё одна система, которую Россия может иметь в Сирии.

Главное, РЭБ-атаки, которые могут препятствовать проведению операций или вселить неуверенность в определенных коммуникациях и навигационных системах, хорошо соответствуют новым российским концепциям гибридной войны, которые включают в себя также - использование марионеточных сил и информационные операции, чтобы мутить воду вокруг различных конфликтов и затенить ее участие. Речь генерала Томаса - это только самый последний по времени признак того, что между российскими и американскими силами в Сирии, а также между их соответствующими партнерами, действительно идет скрытая борьба низкой интенсивности, идет, несмотря на все официальные заявления об обратном.

Всё указывает на то, что Кремль и в обозримом будущем, продолжит проводить эти виды операций, так как он стремится выдавить американские силы из Сирии навсегда.

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