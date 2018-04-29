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опубликовано редакцией на Переводике 29.04.18 15:43
скаут: ogneupornaya;
 
 

Армянский протест: кто в ответе за имидж нового Че Гевары?

Массовые протесты на улицах Еревана все больше становятся похожи на начало «цветной революции».  Своими действиями оппозиция во главе с Николом Пашиняном превращает массовые волнения в самый настоящий Майдан, контролируемый структурами извне.

 

Сейчас именно западные структуры надиктовывают последовательность действий, по которой Пашинян должен устроить государственный переворот в стране. Надо сказать, над имиджем оппозиционера неплохо поработали.

Так, из непримечательного клерка он превратился в полевого командира с перебинтованной рукой.

 

Как заявил сам Никол, 1 мая он собирается собрать на площади Еревана миллион человек и выдвинуть свою кандидатуру в качестве нового премьер-министра. К чему все это приведет, догадаться не сложно.

 

Стоит отметить, что в оппозиционных группах начали активно распространять фэйки, которые нацелены на  разогрев информационного поля в пользу провокаторов.

Так, например, было опубликовано сообщение о том, что на митинг в Гюмри пришло 200 тысяч человек. Этого просто не может быть, так как население этого города составляет менее 122 тысяч, а, по данным полиции, пришло всего 15 тысяч людей. И судя по фото, эта цифра ближе к истине.

Одним словом, нынешняя ситуация в Закавказье напоминает украинский Майдан, когда в результате государственного переворота к власти пришел прозападно настроенный политик. Как известно, ничем хорошим это не закончилось.

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