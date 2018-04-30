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опубликовано редакцией на Переводике 30.04.18 09:14 скаут: civilizaciokapcsolat

Ссылка на оригинал О благодарной массовке, которая ничего не поняла, но которая всегда и везде была, есть и будет Читаю о некоторых проблемах протестного движения в Армении: его тяжело построить на антироссийской риторике. При том, что угадывается множество признаков знакомого управления – как по “художественному оформлению”, так и по организации, по способу давления на власть. Потому подняли толпу сугубо на антиолигархических лозунгах, попутно с Саргсяном и олигархами стараясь ударить по государственникам во власти и национальной части армянской элиты.

И действительно: до сих пор Пашинян весьма аккуратно подходит к российской теме, мол, ничего отношениям с Россией не угрожает, всё дело лишь в “поймите нас достало”, будем строить Армению без коррупции и пр.

Судя по всему, немалое количество действительно не понимает подоплёки разгоняемого движа. Пример: промелькнул в ленте какой-то антироссийский ресурс, некто Шмулевич написал статью о вопросах к революции в Армении – сможет ли та пойти по пути реформ, как Грузия с Саакашвили. Попутно он проанализировал цветные революции на постсоветском пространстве, причины их внешней неуспешности, но помечтал о возможности такой же в России…

Набежали в комменты армяне: да мы сами разберёмся, не мешайте нам! Т е закидоны о типовых цветных революциях им непонятны – какой майдан, просто вышли, ибо хуже некуда… (всегда есть куда, но не все об этом догадываются).

Или: “Вот увидите, мы процветем. С нас будут ещё брать пример” - “С нас уже берут пример, все восхищаются нами, а вот у всех ли хватит ума и храбрости, поступить так же”, отвечает другой. “Мы не имеем ничего общего с Украиной или Грузией, это национальный вопрос и касается только нас” – чувак явно слышал о зловещей репутации майдана и догадывается о его внешней управляемости, но у них как раз не майдан – там просто народ вышел.



“Шмулевич, как бы вы не хотели, у нас кровь не прольётся” – авторитетно заявляет один явный поклонник армянских протестов, не считающий их майданом.



Какая-то баба парит в облаках: “Новая власть отличается от старой любовью, а не страхом, доверием, взаимопониманием,а не страхом, взаимоподдержкой, дружбой и благодарностью, народ вместе с Николом это предпочел!”



И, наконец, самый интереснейший обмен мнениями: “не надо сравнивать происходящее ни с какими цветными революциями других стран и народов” – пишет некто Погосян, и тут уже модератор ресурса в ФБ (“После империи” ресурс называется) делает замечание: “как это нельзя, вы что, запрещаете?” Т е людям прямым текстом пишут, что это классическая цветная, армяне в основном – не, у нас своё, и тут одного из них модератор одёргивает: думай, что хочешь, но это цветная революция, на успех которой мы надеемся.



Не переполошились бы они, если в каком-нибудь материале демократические эксперты рассуждали бы, что когда, после скольких месяцев стояния нужно подключать снайперов.



С другой стороны, нужно понимать, что нет такой страны, в которой нельзя не сколотить необходимое количество толп для "перемен мы хотим перемен"... Другое дело, что это массовка, а нужна ещё организация, поддержка и правильное управление толподвижениями, пиар и нужное информационное освещение, инфраструктура протеста и если надо - мятежа, ну и в верхах соответственно - верные предатели. И если в Армении всё это дело раскручивается, то видать - много чего есть. А эти благодарные зрители и участники, что выдают привычное - "закончилась эра зла и мы вышли за манукяном или как там его, чтобы наступила эра добра и любви" - этих всегда можно найти, само такое их реагирование - признак, что пиар действа поставлен хорошо.

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