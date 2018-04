архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.04.18 07:27 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"Who Will Win the New Great Game?" США - 26 апреля 2018 г. Кто выйдет победителем в новой “Большой игре”? By Jochen Bittner April 26, 2018 查看简体中文版查看繁體中文版

Credit Edmon de Haro HAMBURG, Germany — Утверждение, что мы переживаем новую холодную войну, - это одновременно и преуменьшение и ошибка в категории. Конфронтация 20-го века между коммунистическим Востоком и капиталистическим Западом была, если оставить в стороне идеологию, - попыткой двух супердержав сдержать друг друга. Глобальный конфликт сегодня намного менее статичен. Вместо этого мы наблюдаем сегодня новую Большую игру, - столкновение великих держав, которые пытаются уменьшить сферы влияния друг друга. В отличие от Большой игры 19-го века между Британской и Российской империями, которая достигла своей кульминации в борьбе за господство над Афганистаном, сегодняшняя Большая игра глобальна, более сложна и намного более опасна. Назовем её Игрой Трёх. В неё вовлечены три главных игрока - Россия, Китай и Запад. И есть три региона где их интересы привели к столкновениям - Сирия, Украина и Тихий океан. Игроки конкурируют между собой в трёх измерениях: географическом, интеллектуальном и экономическом. Многие конфликты нашего времени имеют в своей основе некую комбинацию из этих трех составляющих. Правительства стран и их граждане, от Каира до Копенгагена, стали скептически (пусть и в различной степени) относится к идее, что либеральная демократия и послевоенный интернационализм были или будут, правильным выбором для них. Для всех этих сомневающихся Китай и Россия готовы стать как альтернативными моделями поведения, так и защитниками, предлагая им новый порядок двусторонних и многосторонних отношений, соглашений и союзов. Вы не хотите следовать международному праву, не хотите объединения Европы или антикоррупционных структур? Следуйте за нами! Что окажется более привлекательным для, например, египетского правительства, в вероятном случае нового массового восстания в стране: координация с Европой, которая раздражающе озабочена уважением к правам человека или соглашение с Россией, которая доказала, что будет смотреть в сторону в случае внутренних репрессий — даже если союзник будет использовать химическое оружие против своего собственного народа? В то время как Россия предлагает военную жесткость, Китай предлагает коммерческий вариант. В отличие от Запада, Китай не позволяет правам человека, и власти закона встать на пути инвестиций. В конце 2017 г. Пекин увеличил свои инвестиции в Украину, и объявил о ней как о важном участке в его новом Великом шелковом пути в Европу. Правительство в коррумпированном Киеве уже с удовольствием объявило 2019 год - “Годом Китая” на Украине.

Празднование китайского лунного Нового года во Львове, Украина. Пекин увеличил свои инвестиции в Украину, и объявил о ней как о важном участке в его новом Великом шелковом пути в Европу. CreditMykola Tys/European Pressphoto Agency Или взгляните на Балканы. Вы, как премьер-министр Балканской страны, можете бесконечно ждать согласия Европейского союза на вступление Вашей страны в клуб, придерживаясь строгих стандартов соответствия и введя в действие все его 80,000 страниц необходимых законов. Или Вы можете обратиться к китайским инвесторам, которые и не подумают спрашивать Вас о подобных пустяках. В 2016 г. президент Китая, Си Цзиньпин, нанес государственный визит в Сербию, он провел там три дня. Годом ранее канцлер Германии, Ангела Меркель, остановилась там только на несколько часов. С тех пор, контролируемые государством китайские компании купили - крупнейший сталелитейный завод Сербии, Тиранский международный аэропорт в Албании и крупнейшую угольную электростанцию в Румынии, арендовали часть гавани Пирея в Греции, - и это только некоторые их их стратегических приобретений в Европе. В то время как Китай, кажется, не руководствуется агрессивными анти-Западными чувствами, как это делает Россия, Пекин и Москва разделяют общую стратегическую цель: уменьшить западное влияние во всем мире. Китай поставляет деньги, чтобы поддержать новые союзы, в то время как Россия поставляет политический яд, чтобы ослабить старые. Идеальная пара. Так же, как и во время Большой игры 19-го века, Кремль имеет преимущество - ему не нужно волноваться об общественной критике у себя дома, из-за того что он продвигает анти-либеральную повестку дня за границей. Наоборот: в то время как применение войск за границей имеет тенденцию дестабилизировать Западные правительства, в России, это, кажется, только поддерживает режим президента Владимира Путина. В любом случае, российское населения гордится злодеяниями его бывших, а также и нынешних лидеров. Согласно опросу Левада-Центра 2017 года, 38 процентов русских рассматривают серийного убийцу Иосифа Сталина как “самого выдающегося человека” во всемирной истории, за ним следует г-н Путин с 34 процентами. Вот где вступает интеллектуальное измерение Большой игры: социальная самокритика, чуждая значительной части российского общества, является определяющей особенностью многих стран Запада. Публично выраженные и обсуждаемые напряженные отношения между государством и людьми, и среди различных общественных групп - вот то, что заставляет крутиться шестеренки либерального общества. Но сила этого скептицизма, может оказаться слабостью, если эксплуатируется силой, которая ищет разрушения самого понятия правды. Как интеллектуальная сила, Россия для Европы, то же что Мефистофель для Фауста: “Я - Дух, который отрицает!” Если перефразировать Иоганна Вольфганга фон Гёте, который написал самую известную версию их истории: Всё что Запад создал, должно быть, по-справедливости, разрушено. Поэтому российская дезинформация и ее нелепое перевирание фактов настолько эффективны. Г-н Путин знает, что европейцы совершенно не доверяют своим правительствам по вопросам войны и мира, особенно после того, как некоторые из них полагались на искаженные разведданные, чтобы оправдать войну в Ираке. Яд, использованный при атаке на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Англии и химическое оружие, безнаказанно обрушенное на детей в Сирии, убивают людей, а также доверие к избранным представителям в Лондоне, Париже и Берлине. Нет сомнения, что международное сообщество время от времени нарушало свои собственные стандарты, проводя юридически сомнительные или просто незаконные операции в Косово, Ираке и Сирии. Но Россия и Китай делают прямо противоположное: они используют свои права как постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы заблокировать правосудие и подорвать Запад. Кто победит в конечном счете? Сейчас ещё слишком рано говорить о том - готов ли Запад коллективно ответить на вызов. Тем не менее, хорошие новости состоят в том, что Россия и Китай могут все же проиграть в новой Большой игре. Такая Игра требует огромных затрат и захваты мировой державы, неограниченные широким видением мирового порядка, имеют тенденцию сходить на нет, в то время как ресурсы и жизни, израсходованные за рубежом, не приносят в свой дом ни мира ни прогресса. Немецкий поэт Теодор Фонтэйн замечательно описал катастрофу, которой закончилась попытка британской армии обеспечить своё превосходство над Россией в Гиндукуше в 1842 г.: “13 тысяч начали поход — домой из Афгана вернулся один”. Так или иначе Россия и Китай могут скоро получить аналогичный результат.

Jochen Bittner - автор статей и политический редактор еженедельника Die Zeit



