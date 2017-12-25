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опубликовано редакцией на Переводике 24.12.17 21:33 скаут: ZIL.ok.130;

Ссылка на оригинал Сова на глобусе Бедная птица, естественно, натянута на глобус Украины.









































Первым делом вспо­ми­на­ем слова Бр­же­зинь­ско­го( по русски -- Бе­ре­зов­ский): "Россия ни­ко­гда не станет Им­пе­ри­ей без Укра­и­ны". Это Збигнев пе­ре­ска­зы­вал суть слов дру­го­го че­ло­ве­ка. А именно -- ба­ро­не­та мкКин­де­ра, на­зна­чен­но­го на пост Вер­хов­но­го Ко­мис­са­ра бри­тан­ско­го Пра­ви­тель­ства на юге России в 1919-20 годах. Озна­чен­ный ба­ро­нет тем и за­ни­мал­ся -- "предот­вра­щал об­ра­зо­ва­ние им­пе­рии". Путём по­пы­ток со­зда­ния именно на Укра­ине хотя бы одного, а лучше несколь­ких "неза­ви­си­мых" го­су­дарств. И в этом ему по­мо­га­ли давние на­ра­бот­ки осма­нов и ав­стрий­цев. И не только -- ав­стрий­ская аген­ту­ра вли­я­ния тогда ак­тив­но вклю­чи­лась в этот про­цесс. Но вышло всё как всегда на Укра­ине -- деньги раз­во­ро­ва­ли, аму­ни­цию ан­глий­скую -- вместе с немец­ким, ав­стрий­ским и ан­глий­ским ору­жи­ем -- про­да­ли. А тут и боль­ше­ви­ки по­до­спе­ли. Так что ны­неш­няя си­ту­а­ция -- далеко не в первый раз. А если по­ко­пать­ся в ис­то­рии -- таких пе­ри­о­дов -- в ко­ли­че­стве най­дё­те вы. Так вот что я вам скажу -- это вы­ра­же­ние было таки прав­дой! За­ко­вы­ка вся в том, что все эти ба­ро­не­тов­ские по­стро­е­ния не учи­ты­ва­ют одного очень важ­но­го фак­то­ра. Вре­ме­ни. И то, что было прав­дой в начале 20-го века уже в се­ре­дине того же века прав­дой быть пе­ре­ста­ло. Что уж го­во­рить про век XXI-ый? Вер­хов­ный Ко­мис­сар имел в виду прежде всего важ­ность этого ре­ги­о­на для про­до­воль­ствен­ной без­опас­но­сти Им­пе­рии. И он таки был прав! А теперь да­вай­те по­смот­рим на ны­неш­нее по­ло­же­ние дел. Россия стала первым в мiре экс­пор­тё­ром зерна -- без Укра­и­ны. На­хо­дит­ся в топе экс­пор­тё­ров сахара -- без Укра­и­ны. В числе ли­де­ров по экс­пор­ту рас­ти­тель­ных масел -- без Укра­и­ны. На боль­шие объёмы вышел экс­порт мяса кур -- без Укра­и­ны. Растёт очень хо­ро­ши­ми тем­па­ми экс­порт мяса КРС -- без Укра­и­ны. И вот это всё -- не весь список. Про­мыш­лен­ный по­тен­ци­ал? На се­год­ня так -- около по­ло­ви­ны про­мыш­лен­но­го по­тен­ци­а­ла(хотя, ду­ма­ет­ся -- больше) -- Укра­и­на не кон­тро­ли­ру­ет. Отсюда и "аг­рар­ная сверх­дер­жа­ва". Ну и писать что же здесь Россия смогла без Укра­и­ны -- по­лу­чит­ся совсем уж длин­ный список. Что же ждёт этот осман­ско-ав­стрий­ско-ан­глий­ский проект "Укра­и­на" ? Я вот тут нашёл такую кар­ти­ноч­ку -- на­вер­ное там, на Западе читают мои тексты(ха-ха), в ко­то­рых я уже несколь­ко лет пишу по смыслу вот ровно то, что отоб­ра­же­но на кар­тин­ке.

























































Украина станет этакой европейской «мексикой» — серой зоной, где вне своих правовых полей будут решать свои проблемы европейский, российский, американский, китайский, ну и далее — везде, бизнес. Ну и спецслужбы, конечно.

Главный вопрос во всём этом — кто формально будет «смотрящим», кто будет отвечать за силовое наведения порядка, буде такое понадобится. Надо ли делить эту территорию на зоны влияния и как это делать? Тут расклад такой — ок. 8 миллионов заробитчан работают в России, и примерно вдвое меньше — на Западе.Что касается «восстановления» и «финансовой помощи» — давайте для понятности по пунктам. 1 Финансовую и другую помощь будут получать только те территории, которые попадут под российский контроль. И даже здесь восстановление и развитие территорий будет производиться в основном за счёт внутренних резервов и потенциала. Времена «поддержки всех» за идеологию и обещания — безвозвратно прошли. Бизнес и геополитика онли. 2 Про такую же поддержку в «западном секторе ответственности» — говорить даже смешно.Про сроки.Никто никогда в здравом уме не говорил про «завтрашний распад и развал» «украинского государства».И в первую очередь потому, что у заинтересованных сторон «не горит». И процесс может длиться десятилетиями.И второе — никакого «украинского государства» никогда не было. Вся система государственного управления была выстроена Советами. Мало того — она была кооперационной. Стоило начать ломать систему и всё начало сыпаться.Приведу такой пример — от проказы(лепры) человек может сгнивать заживо лет эдак 10-20. А если поражённые места «чем нибудь мазать» или ампутировать, то и дольше.Или другой пример, понятный программерам — на «костылях» работать можно, хоть и сложно, но всё равно настаёт такой момент, когда количество «костылей» делает невозможным работу системы.Так что же ждёт причерномоскую бывшую окраину Империи?А ждёт её уже налаженный сейчас британский наркотрафик из Грузии через одесский порт, игорный бизнес на каждом углу, бордели в каждой подворотне и «секс-туризм», торговля людьми — целиком и по частям, полная свобода сект, вербовочные конторы «диких гусей» и всё подобное в этом роде.Ну и главное — «контрабас». Всех видов и наименований. Тут уже есть неплохой задел — несколько участков границы Нэзалэжной — вже приватизированы и туда не пускают ни погранцов, ни налоговиков, ни полицейских.Ну и конечно школьные сочинения: «хочу стать бандитом/бойцом тербата/проституткой».

Конечно же найдутся те, кто заведёт сказку про белого бычка начнёт говорить о «натовских/американских ракетах» вна полтавщине/сумщине и тыды. Ну, Россия ответит усилением активности в Ливии/Ираке/Венесуэле. В Турции более активно поработает. Много вариантов.

Всем, кто считает, что «Россия должна …» — ну и что нибудь про «браццке норот» и всё в таком духе. Так вот, я вам скажу — внешняя политика вообще никак не пересекается с эмоциями или какими то этическими категориями. Единственная задача государства на внешнеполитической арене(как на внутренней, кстати) — получение и реализация конкурентных преимуществ перед другими государствами. Нет здесь категорий «должны» и «обязаны». Есть категории «выгодно» и «преимущество». Ну и главная во все времена категория — сила. Удачи всем. Держитесь там. Хорошего настроения.

З.И.Л.

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Бедная птица, естественно, натянута на глобус Украины.