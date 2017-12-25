Сова на глобусе
Бедная птица, естественно, натянута на глобус Украины.
Первым делом вспоминаем слова Бржезиньского( по русски -- Березовский): "Россия никогда не станет Империей без Украины". Это Збигнев пересказывал суть слов другого человека. А именно -- баронета мкКиндера, назначенного на пост Верховного Комиссара британского Правительства на юге России в 1919-20 годах. Означенный баронет тем и занимался -- "предотвращал образование империи". Путём попыток создания именно на Украине хотя бы одного, а лучше нескольких "независимых" государств. И в этом ему помогали давние наработки османов и австрийцев. И не только -- австрийская агентура влияния тогда активно включилась в этот процесс. Но вышло всё как всегда на Украине -- деньги разворовали, амуницию английскую -- вместе с немецким, австрийским и английским оружием -- продали. А тут и большевики подоспели. Так что нынешняя ситуация -- далеко не в первый раз. А если покопаться в истории -- таких периодов -- в количестве найдёте вы.
Так вот что я вам скажу -- это выражение было таки правдой!
Заковыка вся в том, что все эти баронетовские построения не учитывают одного очень важного фактора.
Времени.
И то, что было правдой в начале 20-го века уже в середине того же века правдой быть перестало. Что уж говорить про век XXI-ый?
Верховный Комиссар имел в виду прежде всего важность этого региона для продовольственной безопасности Империи. И он таки был прав!
А теперь давайте посмотрим на нынешнее положение дел.
Россия стала первым в мiре экспортёром зерна -- без Украины. Находится в топе экспортёров сахара -- без Украины. В числе лидеров по экспорту растительных масел -- без Украины. На большие объёмы вышел экспорт мяса кур -- без Украины. Растёт очень хорошими темпами экспорт мяса КРС -- без Украины. И вот это всё -- не весь список.
Промышленный потенциал?
На сегодня так -- около половины промышленного потенциала(хотя, думается -- больше) -- Украина не контролирует. Отсюда и "аграрная сверхдержава".
Ну и писать что же здесь Россия смогла без Украины -- получится совсем уж длинный список.
Что же ждёт этот османско-австрийско-английский проект "Украина" ?
Я вот тут нашёл такую картиночку -- наверное там, на Западе читают мои тексты(ха-ха), в которых я уже несколько лет пишу по смыслу вот ровно то, что отображено на картинке.
Украина станет этакой европейской «мексикой» — серой зоной, где вне своих правовых полей будут решать свои проблемы европейский, российский, американский, китайский, ну и далее — везде, бизнес. Ну и спецслужбы, конечно.
Главный вопрос во всём этом — кто формально будет «смотрящим», кто будет отвечать за силовое наведения порядка, буде такое понадобится. Надо ли делить эту территорию на зоны влияния и как это делать?Тут расклад такой — ок. 8 миллионов заробитчан работают в России, и примерно вдвое меньше — на Западе.Что касается «восстановления» и «финансовой помощи» — давайте для понятности по пунктам.1 Финансовую и другую помощь будут получать только те территории, которые попадут под российский контроль. И даже здесь восстановление и развитие территорий будет производиться в основном за счёт внутренних резервов и потенциала. Времена «поддержки всех» за идеологию и обещания — безвозвратно прошли. Бизнес и геополитика онли.2 Про такую же поддержку в «западном секторе ответственности» — говорить даже смешно.Про сроки.Никто никогда в здравом уме не говорил про «завтрашний распад и развал» «украинского государства».И в первую очередь потому, что у заинтересованных сторон «не горит». И процесс может длиться десятилетиями.И второе — никакого «украинского государства» никогда не было. Вся система государственного управления была выстроена Советами. Мало того — она была кооперационной. Стоило начать ломать систему и всё начало сыпаться.Приведу такой пример — от проказы(лепры) человек может сгнивать заживо лет эдак 10-20. А если поражённые места «чем нибудь мазать» или ампутировать, то и дольше.Или другой пример, понятный программерам — на «костылях» работать можно, хоть и сложно, но всё равно настаёт такой момент, когда количество «костылей» делает невозможным работу системы.Так что же ждёт причерномоскую бывшую окраину Империи?А ждёт её уже налаженный сейчас британский наркотрафик из Грузии через одесский порт, игорный бизнес на каждом углу, бордели в каждой подворотне и «секс-туризм», торговля людьми — целиком и по частям, полная свобода сект, вербовочные конторы «диких гусей» и всё подобное в этом роде.Ну и главное — «контрабас». Всех видов и наименований. Тут уже есть неплохой задел — несколько участков границы Нэзалэжной — вже приватизированы и туда не пускают ни погранцов, ни налоговиков, ни полицейских.Ну и конечно школьные сочинения: «хочу стать бандитом/бойцом тербата/проституткой».
Конечно же найдутся те, кто
заведёт сказку про белого бычка начнёт говорить о «натовских/американских ракетах» вна полтавщине/сумщине и тыды. Ну, Россия ответит усилением активности в Ливии/Ираке/Венесуэле. В Турции более активно поработает. Много вариантов.
Всем, кто считает, что «Россия должна …» — ну и что нибудь про «браццке норот» и всё в таком духе. Так вот, я вам скажу — внешняя политика вообще никак не пересекается с эмоциями или какими то этическими категориями. Единственная задача государства на внешнеполитической арене(как на внутренней, кстати) — получение и реализация конкурентных преимуществ перед другими государствами. Нет здесь категорий «должны» и «обязаны». Есть категории «выгодно» и «преимущество».Ну и главная во все времена категория — сила.Удачи всем.Держитесь там. Хорошего настроения.
З.И.Л.
статью прочитали: 236 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь