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опубликовано редакцией на Переводике 25.12.17 08:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

США готовятся к ВОЙНЕ с Россией

Генерал, командующий Корпусом морской пехоты, сказал  своим подчинённым  что  нужно   готовиться  к  “полномасштабной  войне” с  Россией

By MARCO GIANNANGELI       Dec 24, 2017

Жесткое  предупреждение генерала  Роберта Неллера прозвучало  на  фоне того, что  министр иностранных дел [Великобритании]  Борис Джонсон впервые за последние шесть лет посетил  Москву,  в  момент,  когда,  как  признают   обе  стороны,  их  отношения  находятся  в  “нижней точке”.   

Обращаясь  к 300 американским морским пехотинцам во  время  рождественского посещения их базы   в Норвегии, генерал Неллер, который возглавляет 200-тысячный  американский Корпус морской пехоты, сказал  солдатам быть  готовыми  к “полномасштабной  войне”.

Он сказал: “Я надеюсь, что я неправ, но война приближается.

“Здесь  вы  принимаете участие в  этой  войне,  информационной  войне, политической борьбе,  одним  вашим присутствием”.

Позже  он  сказал  военнослужащим  2-го батальона, что, поскольку Вашингтон медленно выпутывается из  20-летнего  ближневосточного  противостояния,   то  последующими “оперативными  точками   находящимися  в  центре  внимания  могут  быть  цели”  в  России,   сославшись при этом  на  конфликты  с Украиной и Грузией и на  Тихом  океане,

Россия предупредила соседнюю Норвегию, что ее решение  разместить до конца 2018 года  подразделение  американских морских пехотинцев на своей территории, может  нанести ущерб отношениям.

Великобритания развертывает более  7200 солдат  в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, как часть усилий  НАТО сдержать российскую агрессию в Восточной Европе, после ее вмешательства 2014 года на  Украине.

Сержант-майор корпуса морской пехоты Рональд Грин добавил: “Просто помните, почему вы здесь”.

“Они  наблюдают”.


GETTY. Генерал Роберт Неллер сказал  своим солдатам  быть готовыми к “полномасштабной  войне”  с  Россией.

Генерал Роберт Неллер сказал его солдатам быть подготовленными к 'борьбе большой задницы' с Россией

“Точно так же, как  вы наблюдаете  за ними, они наблюдают за  вами”.

“У нас здесь  300 морских пехотинцев”.

“За одну ночь мы можем довести  их количество  до  3000”.

“Мы можем  поднять планку”.

Г-н Джонсон утверждал, что  такие ключевые вопросы,  как права человека  в  России, ее амбиции на  Украине, на западных Балканах и ее киберпопытки влиять на выборы  не могут  быть проигнорированы, и  добавил, что Великобритания “способна  и  готова”  отплатить той же монетой  за кибератаки


GETTY  Генерал Неллер командует 200-тысячным Корпусом морской пехоты США.

Эксперты предупредили вчера, что любые попытки подлинного восстановления отношений должны быть  отложены до  того  момента  когда  Владимир Путин больше не будет у власти.

Президент России недавно объявил, что пойдет на   выборы в следующем году и, как широко ожидается, победит,  что  подразумевает, что он продолжит править страной  до, по крайней мере, 2022 года.

Доктор Эндрю Фоксол, из  аналитического центра  Henry Jackson Society, сказал: “Отношения Великобритании-России находятся в трудной  ситуации.

“Проблема состоит в том, что, в то время как Россия признает, что Великобритания - ядерный гарант Европы и движущая сила НАТО,  она  сама себя  рассматривает  как великую державу и не воспринимает  Великобританию как равную  себе.

“На основании этого,  я действительно не считаю, что визит Бориса Джонсона достигнет чего-либо существенного, потому что ничего  не изменится, пока  Путин остается у власти”.


GETTY  Борис Джонсон  стал первым  за последние шесть лет  министром иностранных дел Великобритании  прибывшим с визитом в Москву.

Он сказал, что предупреждение министра иностранных дел о киберударах  по  России показало истинный характер отношений.

Доктор Фоксол добавил: “Великобритания уже  долгое  время  имеет  и наступательные  и оборонительные  кибервозможности.

“Это отличает нас  от многих других стран.

“Целью Бориса Джонсона, обнародовавшего это предупреждение,  было  “поставить растяжку” -  сообщить Кремлю, что у  его действий будут последствия.

“И это - тот  пункт, где мы  реально находимся”


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