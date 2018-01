Страсти по Польше ведут к развалу Евросоюза

Как известно, друг познается в беде. В этом году Евросоюз оказался в затруднительной ситуации в связи с политическими пертурбациями, вызванными плановой сменой власти в некоторых ключевых европейских государствах и отсутствием согласованности действий внутри ЕС по ряду общеевропейских проблем, таких как миграционный кризис. Кто-то взял на себя повышенные квоты приема беженцев и расходы на них, а кто-то решил воспользоваться временной нестабильностью, чтобы влиться в ряды "европейцев первой скорости".

Так, Польша в последнее время постоянно оказывается в центре политических скандалов, провоцируя соседей по Союзу на соответствующую реакцию. Сначала польская правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) резко воспротивилась переизбранию Дональда Туска на пост главы Евросовета, раскритиковав его за вмешательство во внутреннюю политику своей страны, что "грубо нарушает" правило "политического нейтралитета". Затем Польша во всеуслышание категорически отказалась пускать беженцев с Ближнего Востока по квотам, установленным Европарламентом. Примерно в это же время ПиС затеяла судебную реформу, нарушающую договор о ЕС и генеральную директиву о трудоустройстве, социальных вопросах и гендерном равенстве, а также подрывающую независимость польских судов.

Безусловно, Польша пытается набить себе цену и получить статус наравне со странами-основательницами ЕС. Так, экс-премьер-министр Беата Шидло демонстративно отказалась подписать итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе в знак протеста против переизбрания Туска и заявила, что ничего не должно решаться без согласия Польши, противопоставив таким образом свою страну остальным 27 членам ЕС. Под этим знаком и проходят все дальнейшие отношения Польской республики с Евросоюзом.

При этом, польские власти ведут активную "просветительскую деятельность" в СМИ и соцсетях, выражая популярную точку зрения на миграционный кризис и создавая видимость всеобщей поддержки националистическому курсу ПиС. На роль европейского диктаторского пугала, стремящегося сделать из отважной честной Польши козла отпущения за все свои промахи, была выбрана Германия. Одним из примеров такой ангажированной пропаганды можно назвать статью молодого светила польской исторической мысли Матеуша Чазака.

Уже не первый год предпринимаются попытки развалить Европейский Союз не только извне, но и изнутри. К сожалению, переосмысливая события последних лет, можно прийти к выводу, что, в основном, они исходят от шестерки стран-основательниц ЕС. Самую активную роль в происходящем играет Германия. Именно из уст ее лидеров европейские страны постоянно выслушивают упреки в паразитизме, отсталости и пренебрежении всеобщими европейскими ценностями. Именно госпожа Меркель выступает за разделение членов ЕС на страны первого и второго сорта, что является попранием принципов равенства, заложенных в основу существования Евросоюза. Также обсуждение доктрины "Европы двух скоростей" подстегнуло Brexit и волну сепаратистских движений в ряде европейских стран. Германия фактически сама инспирировала дезинтеграцию ЕС. О чем постоянно заявляют польские политики.

Берлин уже вошел в роль "страны первой скорости", иными словами, руководящего центра, и принялся навязывать "унтерменшам" свое видение их будущего и политического курса всего Евросоюза. Так, канцлер Германии позволяет себе во всеуслышание угрожать несогласным с навязанными ею миграционными квотами. При том, что такая политика признана провальной практически во всех европейских государствах. Чтобы найти этому подтверждение, достаточно почитать новости, связанные с беженцами в Европе, и огромное количество комментариев к ним, оскорбляющих как Германию, так и лично Меркель. Чего стоят заголовки "Polish MEP rips into EU over common immigration policies", "Tallinn: Angela Merkel booed by protesters over migration policies", "Poland's Kaczynski blames Merkel for EU's migration issues", "'You can't bulldozer people!' Polish MEP rips into EU over common immigration policies", "Hungary and Poland defy EU authority" и другие.

Сразу бросается в глаза обилие польского в этих названиях. И неудивительно: уже довольно длительное время Польша выступает самым решительным противником ничем неоправданного расселения по благополучным европейским странам огромных толп неустроенных людей из другого мира, с абсолютно чуждыми культурными, религиозными и моральными нормами. За это стране была объявлена самая настоящая информационная война.

Западноевропейские лидеры и СМИ сознательно искажают значение политических и реформационных процессов, протекающих внутри Польши. Любое заявление польских политиков в лучшем случае высмеивается, в худшем – записывается в экстремистские. На Варшаву сыплются обвинения в диктатуре и национализме.

Как уже случалось раньше, Польша оказалась втянута в неравную борьбу с превосходящими силами агрессора и изначально была вынуждена практически в одиночку отстаивать право на спокойное существование и развитие внутри Европейского Союза. Однако вопреки попыткам Германии сделать из страны тоталитарное пугало, в последнее время все больше проявляется тенденция объединения вокруг Польши стран центральной и восточной Европы. В результате, организовалась стихийная оппозиция Берлину, единолично принимающему непопулярные решения и ставящему под угрозу европейскую безопасность.

Это послужило поводом для новых обличительных возгласов со стороны "отцов-основателей". На этот раз поляки, оказывается, сговорились с хорватами и Дональдом Трампом, чтобы расколоть ЕС и возглавить новое европейское объединение в границах Первой польской республики, оставив Германию за бортом.

Степень абсурдности этих обвинений превышает все, что было сказано ранее. Госпожа Меркель уже в четвертый раз занимает пост канцлера Германии. Пора бы уже ей научиться признавать свои ошибки и исправлять их, а не валить с больной головы на здоровую. Польша, как никто другой, радеет за крепкий процветающий Европейский Союз. Но, к сожалению, мы попали в классическую ситуацию по Оруэллу, когда некоторые участники ЕС оказались "равнее" большинства, а принцип "одна страна – один голос" перестал действовать. Кому-то дано право решать за всех, толкая Союз на съедение внешним врагам. Удел остальных – покорное молчание, нарушив которое, сталкиваешься с жестокой травлей и рискуешь стать козлом отпущения для могущественного германского лидера.

Начав с жалоб на горькую польскую долю и обвинений СМИ в предвзятости, пан Чазак на протяжении всего опуса упражняется в антигерманской риторике, затрагивая больную тему о кризисе беженцев в Европе и открыто призывая бойкотировать решения Европейского парламента. И лишь одна Польша вся в белом смело противостоит имперским амбициям Германии, вернувшейся в свое фашистское прошлое. В финале автор демонстрирует свое знание целой одной цитаты Оруэлла и прямым текстом записывает огромную группу государств во "внешние враги" ЕС.

Эта статья – капля в огромном море помоев, которые Польша успешно выливает на Германию, пытаясь отвести от себя критику за националистические лозунги и антидемократические изменения, происходящие в стране. На все попытки остановить это "скатывание Польши в авторитаризм" и националистическое безумие, Евросоюз получает ответы в стиле "сам дурак" и нелепые обвинения то в ненависти европейских "сионистов" к польским католикам, то в том, что европейскому правительству "просто не нравится польское демократически избранное правительство".

Под пером польских провокаторов белое превращается в черное, попрание европейских ценностей – в их продвижение, человеколюбие – в фашизм, национализм и диктатура – в демократию и защиту интересов Польши. Их публикуют на читаемых новостных ресурсах. Их с одобрением перепощивают и комментируют европейцы, на чьих чувствах умело играют польские борцы с беженцами. Самое страшное, что им уже удалось внести раскол в общественное мнение Евросоюза. С их легкой руки европейские ресурсы с удовольствием осуждают миграционную политику, принятую европейским правительством, и распространяют низкопробные материалы, сравнивающие главу государства ЕС с Гитлером

Надо сказать, что в ответ на все инсинуации и показные акции Польше даже санкций не назначили, несмотря на многочисленные призывы как депутатов Европарламента, так и политических оппонентов ПиС. Создается впечатление, что поляки сами объявили информационную войну и с большим энтузиазмом наводняют электронные СМИ националистической ересью, завуалированной под борьбу против диктатуры Германии в ЕС.

Пора прописать хорошее лечение польскому больному, пока он не развалил дружную европейскую семью.

Перевод с сайта Mein-Suedhessen.

