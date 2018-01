архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 22.01.18 03:43 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Турция - 21 января 2018 г. Россия предложила курдам защиту, если они перейдут под руку Асада Турция

Russia wants to hand over Afrin to Assad, Syrian Kurdish officials say

Сирийские курды заявляют - Россия хочет передать Африн Асаду Турецкий независимый медиаресурс Diken процитировал представителей сирийских курдов в Вашингтоне, Нобахара Мустафу и Синама Мохаммада, которые сказали, что перед началом операции в Африне, Турция и Россия заключили сделку и Россия позволила Турции наносить удары с воздуха. Представители сирийской курдской администрации заявили, что Россия предложила курдам защиту, если они передают регион Африн силам сирийского президента Башара Асада. По словам представителей курдской администрации, курды отклонили предложение, а вывод российских военных прямо перед операцией [из Африна] указывает на то что соглашение [между Турцией и Россией] было достигнуто. Сирийские курды хотят жить в мире с Турцией, но все их предложения неоднократно отклонялись, сказали Мустафа и Мухаммед. Только Исламское государство, Иран и режим Асада выигрывают от военной операции Турции в Африне, заявили курдские чиновники, добавив, что они ожидают, что США и Россия договорятся о решении текущего кризиса, пишет Diken.



Kurdish YPG blames Russia for Turkish attack on Afrin Курдское ополчение обвиняет Россию в нападении Турции на Африн 20 января курдские курдское ополчение (YPG) объявило в своём официальном заявлении, что в результате турецких ударов по району Африн в северном Алеппо было убито семь и ранено двенадцать гражданских лиц. YPG также заявило, что в результате турецких ударов с воздуха погибли трое его бойцов. В своем заявлении YPG неожиданно обвинило Россию в предоставлении Турции “разрешения” провести военную операцию в Африне и заявило, что Россия будет ответственна за любое кровопролитие в Aфрине. С другой стороны, поддерживаемые США курдские силы проигнорировали молчание своего главного союзника, США и не упомянули его в своём заявлении. “Мы знаем, что, без разрешения глобальных сил и главным образом - России, чьи военные находились в Африне, Турция, не могла наносить удары по гражданскому населению используя воздушное пространство Африн. Поэтому мы считаем Россию столь же ответственной как и Турцию и подчеркиваем, что Россия - партнер по преступлению Турции в уничтожении гражданских лиц в регионе” говорится в заявлении YPG. Между тем курдское информационное агентство Хавара (ANHA) сообщило, что турецкая авиация нанесла ещё несколько ударов с воздуха по позициям YPG в городах Рахо, Jandarseh и в городе Африн. Турецкое агентство Anadolu, со своей стороны заявило, что турецкие ВВС наносили удары по стратегической авиабазе Menagh, расположенной к юго-востоку от города Африн. Турецкие активисты утверждали, что США использовали её, чтобы снабжать YPG современным оружием. Однако эти утверждения пока еще не были подтверждены. Турецкая армия, вероятно, начнет наземную атаку против YPG и других курдских ополченцев в области Afrin в ближайшие часы, так как турецкие танки уже заняли позиции для атаки к северо-востоку и к северо-западу от Afrin.

Командир одного из отрядов, поддерживаемой Турцией, Свободной сирийской армии (Free Syrian Army - FSA) делает заявление для турецкого агентства Anadolu

статью прочитали: 166 человек Комментарии