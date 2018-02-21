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дата публикации 21.02.18 07:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

Сириец 6 часов нес на спине свою мать


Сирийцы продолжают бежать в Турцию от насилия террористов PYD/PKK.

В их числе - Далал Кердуш, которому вместе с семьей пришлось пешком добираться из населенного пункта Джиндерес на западе Африна до границы с Турцией. При этом сириец нес на руках раненую мать.

Пуля, выпущенная террористами PYD/PKK, попала в 80-летнюю Хилаль аль-Ахмет, когда семья уже прошла пять километров в сторону Турции.

енщина получила ранение в область поясницы. Далал Кердуш нес ее на себе до границы с районом Рейханлы турецкой провинции Хатай.

Семье пришлось пройти пешком 12 километров за шесть часов. В Турции аль-Ахмет оказали первую медицинскую помощь и поместили в больницу. Пожилая женщина временно утратила способность говорить из-за перенесенного шока.

Остальные члены семьи были размещены в палаточном лагере в одном из приграничных с Сирией турецких селений. Местные жители помогают беженцам продовольствием и топливом.

45-летний Далал Кердуш рассказывает, что террористы PYD/PKK оказывают давление на всех, кто отказывается участвовать в боях против Турции.

«В Африне у нас было небольшое фермерское хозяйство. Террористы и ранее постоянно пытались поставить нас под ружье и привлечь в свои ряды. С началом операции «Оливковая ветвь» давление усилилось еще больше. Ситуация резко изменилась, и поэтому я начал думать, как покинуть Африн, ради престарелых матери и отца, детей», - говорит Кердуш.

По его словам, террористы перекрыли все дороги, угрожая расстрелять всех, кто приблизится к границе. Поэтому единственным выходом было бежать ночью.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны. /Агентство "Анадолу"/

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теги: Сирия  
   
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