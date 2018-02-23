Бежали [в ЕС] криминальные грузины



Всем памятно, какое ликование в конце марта прошлого года вызвало предоставление Грузии безвизового режима со странами ЕС, хотя объективно настроенные эксперты уже тогда предсказывали неизбежность возникновения проблем во взаимоотношениях с Европой.



Мы уже говорили о том, что для вконец обнищавшего населения Грузии Европа была не туристическим раем, не возможностью посещения великих музеев и исторических памятников, а банальным средством спасения от голода. ЕС заранее попытался контролировать поток мигрантов из Грузии многочисленными серьезными ограничениями: всего 90 дней нахождения в стране, обязательные деньги на расходы, бронь в гостиницах, заранее приобретенные билеты и, что особенно важно, без малейшего официального права на работу. Для состоятельных граждан это, конечно, не проблема, а у будущего гастарбайтера единственная возможность остаться заключалась в нарушении этого закона.

Надо отметить еще одно обстоятельство — борьбу с криминалом. Все сменяющие друг друга грузинские власти можно поздравить со значительными успехами в борьбе с криминалом. С ним можно бороться мерами прямыми и мерами косвенными, ведь можно довести страну до такой нищеты, что криминалу в ней просто станет нечего делать. Он сам добровольно побежит за границу, где и добычи больше, законы мягче и даже тюрьмы комфортабельные. Другой вопрос, насколько это все понравится европейцам.

И вот немногим ранее правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии заявило, что собирается добиваться отмены безвизового режима с Грузией. По этому поводу можно было бы не тревожиться — в конце концов, это одна из многих федеральных земель в Германии. Но вот заявление министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, которое он сделал по итогам встречи с главой МИД Грузии на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, уже совсем другое дело.

«Сейчас у меня была встреча с министром внутренних дел Грузии. Я зафиксировал свою позицию, как министр внутренних дел. В конечном счете, мы достигли консенсуса, в том числе по механизму приостановки. Если число нарушителей увеличится, мы начнем задействование этого механизма. Так что все зависит от Грузии. Мы надеемся, что визовая либерализация будет сохранена. Мы еще не думали о задействовании механизма, однако рост числа нарушителей тревожный. Еще один важный вопрос — это рост криминала. В решение этой проблемы Грузия активно включена. Мы должны многое сделать вместе», — заявил глава МВД Германии.

Подобные заявления указывают на наличие серьезных проблем. Недовольство немецких региональных властей вызвано возросшим количеством граждан Грузии, просящих убежище в Германии. Особо обострилась эта проблема в доме для беженцев в городе Эрлингхаузен. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что безвизовым режимом воспользовалось более 170 тысяч граждан Грузии, а количество поступивших заявок от них на получение убежища в Европе в 2017 году увеличилось на 35%. Не обошлось и без нарушений: с 2017 по январь 2018-го в Грузию путем реадмиссии было возвращено более двух тысяч человек, при том, что расходы на реадмиссию берет на себе правительство Грузии.

Руководство Грузии, разумеется, также должно реагировать на ситуацию. Министр юстиции Тея Цулукиани объяснила, что нарушители европейских правил в Грузии меняют фамилии, чтобы уже с новыми документами вновь пересечь границу ЕС. Она заверила грузинскую и международную общественность, что ее ведомство примет все меры по ужесточению контроля и недопущению подобных махинаций на родине.

«Сегодня точно нет той данности, когда может быть задействован механизм по приостановлению. Конечно же, мы с нашей стороны сделаем все для того, чтобы не встала такая данность, не сохранилась эта возрастающая тенденция… Конечно же, наши действия будут активными, но очень многое зависит от граждан», — заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

Успокоить общественность, конечно, очень важно, но еще важнее объяснить причины такого поведения европейцев. Вот тут в дело вступает лично президент Грузии Георгий Маргвелашвили, политический дрейф которого в сторону русофобии наблюдается уже не первый год. Все происходящее, по мнению президента, является результатом пресловутой «российской пропаганды». В ходе встречи со студентами Телавского университета он объяснил, что в России создают несколько «криминальных кейсов», чтобы настроить европейскую общественность и СМИ против грузин, а затем, направив на них прожектор, педалировать эту тему.

«Успехи Грузии как лидера программы „Восточное партнерство“ ЕС очень тяжело воспринимаются политиками России. Если они умудряются в той или иной форме влиять на процессы выборов в самых ведущих государствах, я не удивлюсь, если в России смогут таким же образом составить несколько „криминальных кейсов“, чтобы показать, что грузины создают Европе особые проблемы», — сказал Георгий Маргвелашвили.

России мало того, что она «во всех странах понасажала своих президентов, так она еще взялась портить имидж Грузии за границей!».

Вот теперь, когда маски сорваны и истинный преступник разоблачен, с души сваливается тяжелый камень. Ведь это российская пропаганда «заставила» грузинских карманников, домушников и прочих ударников криминального труда ехать в Европу, чтобы дискредитировать Грузию. Ясно ведь, что только оболваненный т.н. «российской пропагандой» гражданин Грузии, живущий на своей богатой и преуспевающей родине, которая обеспечила ему все права и невиданный уровень жизни, вдруг бросает ее и бежит в эту нищую и опасную для жизни Европу, где готов за жалкие гроши выполнять самую грязную и черную работу.

Вот на что способен «страшный враг» Грузии в лице «российской пропаганды», умирающей от зависти при виде чужих «гигантских успехов». Сталкиваясь с подобными явлениями, остается только сожалеть о преждевременной кончине Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Марка Твена, О' Генри. Невозможно, даже при наличии самой мощной фантазии, представить какие юмористические шедевры они могли бы создать, опираясь на этот материал. Н.В. Гоголь обязательно бы вспомнил свое бессмертное «на зеркало неча пенять, коль рожа крива», а от себя можно добавить не менее классическую фразу — «маразм крепчал».

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси), специально для EADaily





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