Русская пехота в Дамаске

Все аналитики последние четыре года заявляли, что Россия, учитывая своё поражение в Афганистане, не осмелится ввести в Сирию сухопутные войска для борьбы с джихадистами. Но если это правда, что Москва, воюя с джихадистами, на самом деле воюет с Вашингтоном, то неправда, что две державы заключили соглашение о будущем Сирии и всего ближневосточного региона. Тьерри Мейсан был первым, кто в 2015 г. заявил о прибытии в Сирию российских ВКС. А сегодня он первый заявляет о развёртывании в Сирии российских сухопутных войск.

Вашингтон решил отложить проект разрушения государств о общественно-экономических формаций Ближнего Востока на второй план и сконцентрировать усилия на противодействии китайскому проекту шёлкового пути. Это решение было подписано 24 февраля в Белом Доме президентом Дональдом Трампом и Премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, представляющим британцев.

Речь идёт не просто о неприятии морской англо-саксонской империей китайского проекта континентального шёлкового пути. Главную опасность для всех развитых стран представляет китайская индустрия. Если в античные времена европейцы нуждались в китайском шёлке, то сегодня они боятся конкуренции с китайскими автомобилями.

Китай отказался вести шёлковый путь как и ранее через Мосул и Пальмиру, поэтому у США больше нет интереса поддерживать джихадистов и создавать Халифат на территории Ирака и Сирии.

Также 24 февраля Россия и США представили в СБ ООН резолюцию 2401, текст который был подготовлен заранее и принят без изменений, хотя при этом делали вид, что распри будут продолжаться.

Упомянутая резолюция принята якобы в ответ на кампанию во французских СМИ по спасению жителей Восточной Гуты, но на самом деле она является решением, касающимся всей Сирии.

В резолюции не затрагивается вопрос о выводе турецких и американских войск. В отношении последних недопустимо, чтобы они продолжали оставаться на северо-востоке страны. Ведь, если Китай решил прокладывать шёлковый путь через Турцию, Вашингтон, чтобы перерезать путь Пекину, будет разжигать костёр и создавать Курдистан на турецкой территории (если исходить из того, что юго-восточная Анатолия после геноцида армян не является армянской территорией).

На военную базу Хмеймим Москва передислоцировала несколько новых самолётов, включая четыре самолёта-невидимки Су-57. По мнению Пентагона, эти жемчужины современной технологии должны были поступить на вооружение не ранее 2025 г.

До сих пор Москва, главным образом, ограничивала своё присутствие в Сирии воздушными операциями ВКС и несколькими подразделениями спецназа, а теперь в Сирию тайно переброшены сухопутные силы.

Утором 25 февраля российские пехотинцы наряду с подразделениями Сирийской арабской армии вошли в Восточную Гуту.

Кончилось время, когда кто попало мог обстреливать Дамаск или предпринимать попытки свержения Сирийской Арабской Республики не вызывая противодействия со стороны российских военных.

Саудовская Аравия, Франция, Иордания и Соединённое Королевство, тайно 11 января создавшие «Малую группу» по саботированию решений Сочинской конференции, ничего решительного теперь предпринять не смогут.

Словесные манёвры британского и французского министров иностранных дел Бориса Джонсона и Жан-Ив Лё Дриана не в состоянии скрыть новое соглашение между Белым Домом и Кремлём, равно как и законное присутствие российских военных и спасение ими мирных граждан, ставших пленниками джихадистов.

И зря они надеются на отмену этого соглашения, как это было сделано в июле 2012г., так как ситуация в Сирии и во всём мире изменилась.

А если потребуется, мы сделаем вид, что не знаем, что две группы, присутствующие в Восточной Гуте (одна просаудовская, а другая прокатарская) подчинены Аль-Каиде. И они постепенно будут вытеснены. А офицеры британской МИ6 и французской ГУВБ, которые действуют под прикрытием НКО «Врачи без границ», сами разъедутся по домам.

На территории Сирии война ещё продолжается, но в Дамаске она уже закончена.

Перевод

Эдуард Феоктистов



Источник

Al-Watan (Сирия)