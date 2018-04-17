Нашла ли швейцарская лаборатория газ «BZ»?

Специалисты из Шпица действительно отыскали следы газа «BZ», но что это означает?

(Keystone)

Россия в лице главы МИД Сергея Лаврова утверждает, что швейцарская лаборатория химико-бактериологического анализа отыскала в переданных ей на изучение пробах следы нервнопаралитического газа BZ. Так ли это? Так! Но это, как указывает швейцарская газета «NZZ», не означает еще ровным счетом ничего!

То, что озвучила Москва на прошлой неделе, выглядит по меньшей мере сенсацией: оказывается, существуют доказательства того, что совершенное 4 марта 2018 года покушение на бывшего российского агента С. Скрипаля покушение является делом рук западных спецслужб, и что с России, тем самым, должны быть сняты все обвинения в противоправном применении химического оружия на территории иностранного государства.



Уютный курортный городок Шпиц недалеко от Берна неожиданно попал в центр внимания мировой прессы. (swissinfo.ch)

В качестве главного «свидетеля» Москва избрала себе нейтральную Швейцарию, а точнее, широко известную в узких кругах специалистов и обладающую в их глазах непререкаемым авторитетом Лабораторию химико-бактериологического и радиологического анализа «Labor Spiez », являющуюся подразделением Министерства обороны Конфедерации, а если быть совсем точным — Федерального ведомства гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz).

Газ найден — но другой?

На прошлой неделе в Москве глава российской дипломатии заявил, что его правительство «в конфиденциальном порядке» получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «доверительную информацию» о ходе расследования дела об отравлении отца и дочери Скрипаль.

В соответствии с этими данными, в конце марта 2018 года «Labor Spiez» провела анализ предоставленных ей проб крови и иных материалов с места преступления и обнаружила в них следы не только вещества «A-234», входящего в группу нервнопаралитических газов, известных под названием «Новичок», но и остатки хинуклидил-3-бензилата (англ. BZ — «би-зэт»), психохимического боевого отравляющего вещества, запасы которого во время холодной войны хранились только в США.

По словам С. Лаврова, все симптомы, установленные у отца и дочери Скрипаль, указывают на их отравление именно веществом «BZ». Одновременно он подверг критике тот факт, что данная информация не указана в докладе ОЗХО с результатами расследования обстоятельств событий в городе Солсбери. Близкий к правительству России эксперт указал также, что «ОЗХО находится под сильным давлением со стороны западных стран».

«Labor Spiez» ничего не уточняет

Значит ли это, что террористический акт в Солсбери мог быть, действительно, проведен с применением вещества «BZ»? «Labor Spiez» никак не комментирует и не уточняет эту информацию. И это понятно: специалисты лаборатории не желают быть втянутыми в информационную войну между Россией и Западом.

Более того, по большому счету, эта лаборатория не имеет права даже комментировать запросы относительно того, является ли она одной из партнерских лабораторий ОЗХО, участвующих в расследовании обстоятельств «дела Скрипаля». Понятно также, что сейчас лаборатория невольно оказалась в центре этого дела и что на ее адрес сейчас не прекращают поступать самые разные запросы.

В ответ лаборатория, как и принято сейчас в большой политике, опубликовала на своей странице в сети «Твиттер» ссылку на материал швейцарской газеты из Цюриха «NZZ» от 6 апреля 2018 года, посоветовав тем, кто не знает немецкого, использовать при переводе текста статьи программы автоматизированного перевода. Вот этот твит, а ниже расположен наш материал, в котором сведены все важнейшие сведения из статьи швейцарского СМИ на хорошем русском языке.

Напомним, что в том материале, опубликованном под заголовком «Kein Zweifel am Nowitschok-Resultat» («Никаких сомнений в (адекватности) результатов (исследования проб, в которых был обнаружен газ) «Новичок») руководитель отделения химанализа лаборатории Штефан Могль (Stefan Mogl) подчеркивает, что полученные экспертами британской лаборатории «Porton Down» результаты, в соответствии с которыми Скрипаль был отравлен газом «Новичок», не могут быть подвержены сомнению.

Лаборатория в городе и Шпиц и сейчас продолжает придерживаться этого мнения, и многие эксперты в Швейцарии уверены в том, что такая позиция может быть с большой долей вероятности расценена в качестве косвенного опровержения слов Лаврова об обнаружении газа «BZ». При этом здесь также не готовы поверить в то, что глава российской дипломатии просто соврал. Возникает и еще один вопрос — если С. Лавров говорит неправду, то почему бы лаборатории напрямик, без экивоков, не сказать об этом?

Газета «NZZ» в этой связи, например, утверждает, что «объяснение сложившейся ситуации может быть куда более простым, чем это может показаться на первый взгляд, но для этого нужно сначала ознакомиться с особенностями работы ОЗХО. Для начала — многое, и не только заявления С. Лаврова, указывает на то, что «Labor Spiez» действительно участвовала в расследовании «химических аспектов» дела отравления С. Скрипаля и его дочери.

Настоящие и контрольные пробы

Многое также, по мнению «NZZ», указывает на то, что специалисты из Шпица действительно отыскали следы газа «BZ», что, однако, ни в коей мере не противоречит заявлению Штефана Могля о том, что он полностью доверяет результатам работы британских коллег. Дело в том, что жесткие контрольные механизмы ОЗХВ предусматривают рассылку на изучение, вместе с собственно пробами с места преступления, еще и контрольных проб. Они могут выглядеть внешне также, но при этом содержать, наряду с искомым, еще и совсем другие вещества.

Такой метод позволяет ОЗХО убедиться в том, что лаборатория-партнер «знает, что делает», и что она элементарно способна отличить один вид отравляющего вещества от другого. И если затем лаборатория из Шпица доложила ОЗХО наличие не только «Новичка», но еще и газа «BZ», то это означало только одно, а именно, что эксперты «Labor Spiez» сумели идентифицировать все присланные им пробы и что они были в состоянии отличить найденный на месте преступления «Новичок» от газа «BZ», присланного самой ОЗХО в качестве контрольной пробы.

Отсюда ясно, что у ОЗХО не было необходимости расписывать в итоговом докладе особенности деятельности своих контрольных механизмов. Что касается упреков С. Лаврова, то ответ на них расположенная в Гааге организация намерена дать на этой неделе уже в среду. А в этом видео можно посмотреть, как работают специалисты лаборатории из города Шпиц.

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