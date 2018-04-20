Русские в Сирии (штрихи к портрету)

От переводчика: уважаемые читатели, прошу прощения за корявость перевода. Дело в том что оригинальные тексты (вероятно на арабском) были переведены на английский, скорее всего с помощью гугло-переводчика.

18 April 2018 | 10:12 AM Damascus Local Time

Russian Bridge Constructed On The Euphrates Shores Eastern Deir Ezzor (Pictures + Videos)

Русский мост через Евфрат построенный восточнее города Deir Ezzor

Contributed By: Talal Kharrat - Edited By : Talal Kharrat





Фотография района до строительства моста

Deir Ezzor (Qasioun) – Российские военные, которые поддерживают сирийский режим, построили мост через Евфрат восточнее Дейр Эз-зор, для того чтобы соединить город и контролируемые сирийским режимом деревни расположенные севернее Евфрата.





Мост обеспечивает связь города Дейр Эз-зор с деревнями Murat, Khasham, Tabya и Hatla - это единственные населенные пункты на восточном берегу Евфрата, где находятся российские вооруженные силы. Отсюда начиналась наступательная операция по направлению к нефтяному месторождению Conoco, в северо-восточном Deir Ezzor.





Строительство моста началось когда прозвучало заявление США о том что их силы уйдут из Сирии после разгрома ИГИЛ, поскольку Россия стремится захватывать самое крупное в Сирии месторождение газа «Conoco».

Российские вооруженные силы, поддержанные ополченцами Vagnar (очевидно - ЧВК Вагнера, примечание переводчика, perevodika.ru), попытались продвинуться в направлении месторождения, но возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по их позициям в вышеназванных деревнях и уничтожила свыше 150 ополченцев.

Видео строительства можно посмотреть здесь

monitoring@warsmonitoring

Русские построили новый (https://twitter.com/obretix/status/982592312932032512 …) мост через Евфрат, после того как предыдущий(https://twitter.com/warsmonitoring/status/912620011251994624 …) был разрушен(https://twitter.com/obretix/status/960483321338884096 …).

Русские построили новый мост в сирийской провинции Deir Ez-Zor

More:http://tass.com/world/998948

12:33 PM - Apr 11, 2018

Initiative to hand over central Syria to Russia is revealed and western countries threat to impose sanctions on Russia and Syrian government

Местная инициатива о передаче Центральной Сирии под управление России, не получила одобрения Объединенного военного командования

Editing Hasan Borhan| Translation Glory Jabr| Translation Editing Farah Nassif

В понедельник, сирийский бизнесмен Фирас Тласс раскрыл порталу SMART пункты своей инициативы - передать России управление Северным Хомсом и южной Хамой.

Инициатива, копию которой получил SMART, включает в себя формирование комитета, куда бы вошли представители русской авиабазы Хмеймим, лидеры вооруженных формирований и гражданских организаций. Инициатива направлена на то чтобы достигнуть "всестороннего" урегулирования с Россией и полного прекращения огня между сторонами и сирийским правительством.

Инициатива также призывает к амнистии всех кого ищут службы безопасности сирийских правительственных сил. Она также призывает к освобождению всех задержанных, которые были арестованы по некриминальным причинам с 2011 г. в обмен на освобождение всех похищенных военизированными группировками.

В понедельник, представитель Объединенного военного командования сказал, что инициатива Tласса не была принята в первоначальном виде, включающем "смертельные" пункты.

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Free Syrian Army:” Russia threatens to repeat Eastern Ghouta scenario in Eastern Qalamoun”

Свободная сирийская армия: “Россия угрожает повторить в Восточном Каламуне сценарий Восточной Гуты”

Editing Raed Borhan| Translation Muhammad Ghaith| Translation Editing Freda Hocaine

Rif Dimashq, SMART

В среду, группировка имени мученика аль-Ахмада аль-Абдо Свободной армии Сирии (FSA) заявила, что Россия угрожала повторить сценарий Восточной Гуты, в Восточном Каламуне, к северу от Дамаска.

В феврале и марте 2018 г., поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы начали жестокую военную операцию в Гуте, убив и ранив тысячи гражданских лиц, изгнав тысячи других в северную Сирию, в дополнение к широкомасштабному разрушению местной инфраструктуры.

Фарес аль-Мунаййид, менеджер медиа-офиса группировки аль-Абдо, заявил, что российский посредник сказал комитету по переговорам этого региона, что у оппозиционных вооруженных формирований нет выбора, кроме как уехать, а любая попытка сопротивления закончится их уничтожением и в горах и в городах.

Во вторник российские офицеры провели серию переговоров с комитетом, частично составленным из представителей городов al-Ruhaiba, Jayroud, al-Atneh, al-Nasiriya, и al-Mansoura в Восточном Каламуне.

Аль-Мунаййид добавил: "Область находится на краю пропасти - и мы, и как военные и как комитет по переговорам - мы пытаемся спасти регион от катастрофы или резни, которая в противном случае может произойти (...), и как только мы обсудили это с русскими, мы приняли решение отправиться в выбранное нами место назначения,”.

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Аль-Мунаййид отметил, что в ближайшие часы, новый областной народный комитет по переговорам (куда не входят Jaysh Tahrir al-Sham и другие), который ответственен за принятие решений в области, проведет очередной раунд переговоров с русскими.

Городской комитет по переговорам аль-Думайра достиг отдельного соглашения с Россией, чтобы эвакуировать бойцов военизированных группировок и их семьи в Северную Сирию.





Homs Negotiation Body discusses ceasefire with Russia

Переговорная группа (провинции?) Хомс обсуждает с Россией условия прекращения огня

Видео

От переводчика: Видео старое, от октября прошлого года. Выложил его для того чтобы вы посмотрели как ведет себя российская военная полиция с мирным населением ))), там есть парочка отличных моментов вначале и середине. Посмотрите пожалуйста )))









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