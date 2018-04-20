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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Русские в Сирии (штрихи к портрету)

От переводчика: уважаемые читатели, прошу прощения за корявость перевода. Дело в том что  оригинальные тексты (вероятно на арабском) были переведены на английский, скорее всего  с помощью гугло-переводчика.



18 April 2018 | 10:12 AM Damascus Local Time

Russian Bridge Constructed On The Euphrates Shores Eastern Deir Ezzor (Pictures + Videos)
Русский мост через Евфрат построенный  восточнее города Deir Ezzor

Contributed By: Talal Kharrat - Edited By : Talal Kharrat


Фотография района до строительства моста

Deir Ezzor (Qasioun) – Российские военные, которые поддерживают сирийский режим,  построили мост через Евфрат восточнее Дейр Эз-зор, для того чтобы соединить город  и контролируемые сирийским режимом деревни расположенные севернее Евфрата.


Мост  обеспечивает связь города Дейр Эз-зор  с деревнями Murat, Khasham, Tabya и Hatla  - это единственные населенные пункты на восточном берегу Евфрата,  где находятся российские вооруженные силы. Отсюда начиналась наступательная операция по  направлению к нефтяному месторождению Conoco, в северо-восточном Deir Ezzor.


Строительство  моста началось  когда прозвучало заявление   США о том что их силы уйдут из Сирии после разгрома  ИГИЛ, поскольку Россия стремится захватывать самое крупное в Сирии  месторождение газа «Conoco».

Российские вооруженные силы, поддержанные ополченцами Vagnar  (очевидно - ЧВК Вагнера, примечание переводчика, perevodika.ru),  попытались продвинуться в направлении месторождения, но возглавляемая  США коалиция нанесла авиаудары по их позициям в вышеназванных деревнях  и уничтожила свыше 150 ополченцев.


Видео строительства можно  посмотреть здесь

monitoring@warsmonitoring

Русские  построили  новый (https://twitter.com/obretix/status/982592312932032512 …) мост через Евфрат,  после того как предыдущий(https://twitter.com/warsmonitoring/status/912620011251994624 …) был  разрушен(https://twitter.com/obretix/status/960483321338884096 …).


Русские построили новый мост в сирийской провинции Deir Ez-Zor

More:http://tass.com/world/998948

12:33 PM - Apr 11, 2018


Initiative to hand over central Syria to Russia is revealed and western countries threat to impose sanctions on Russia and Syrian government
Местная инициатива о  передаче Центральной Сирии  под управление России, не получила  одобрения Объединенного военного командования

Editing Hasan Borhan| Translation Glory Jabr| Translation Editing Farah Nassif

В понедельник, сирийский бизнесмен Фирас Тласс раскрыл  порталу SMART пункты своей инициативы - передать России управление Северным Хомсом и южной Хамой.

Инициатива, копию  которой получил SMART,  включает в себя формирование комитета,  куда бы вошли представители русской авиабазы  Хмеймим, лидеры вооруженных формирований и гражданских  организаций. Инициатива направлена на то чтобы достигнуть "всестороннего"  урегулирования с Россией и полного прекращения огня между сторонами и сирийским правительством.

Инициатива также призывает к амнистии всех  кого ищут службы безопасности сирийских правительственных сил. Она  также призывает к освобождению всех задержанных, которые были арестованы по некриминальным   причинам с 2011 г. в обмен на освобождение всех похищенных военизированными группировками.

В понедельник, представитель  Объединенного военного командования  сказал, что инициатива Tласса не была принята в  первоначальном виде, включающем "смертельные" пункты.

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Free Syrian Army:” Russia threatens to repeat Eastern Ghouta scenario in Eastern Qalamoun”
Свободная сирийская армия: “Россия угрожает  повторить в Восточном Каламуне сценарий Восточной Гуты”

Editing Raed Borhan| Translation Muhammad Ghaith| Translation Editing Freda Hocaine

Rif Dimashq, SMART

В среду,  группировка  имени мученика аль-Ахмада аль-Абдо Свободной армии Сирии (FSA) заявила, что Россия угрожала повторить сценарий Восточной Гуты,  в Восточном Каламуне, к северу от Дамаска.

В феврале и марте  2018 г., поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы начали жестокую  военную операцию в Гуте, убив и ранив тысячи гражданских лиц, изгнав тысячи других в  северную Сирию, в дополнение к широкомасштабному разрушению местной инфраструктуры.

Фарес аль-Мунаййид, менеджер медиа-офиса группировки  аль-Абдо, заявил, что российский посредник сказал комитету по переговорам этого  региона, что у оппозиционных вооруженных формирований нет выбора, кроме как уехать,  а любая попытка сопротивления закончится их уничтожением и в горах и в городах.

Во вторник российские офицеры  провели серию переговоров с комитетом, частично составленным  из представителей городов al-Ruhaiba, Jayroud, al-Atneh, al-Nasiriya, и  al-Mansoura в Восточном Каламуне.

Аль-Мунаййид добавил: "Область находится на краю пропасти - и   мы, и как военные и как комитет по переговорам - мы пытаемся спасти регион от  катастрофы или резни, которая в противном случае может произойти (...), и как только мы обсудили это с русскими,  мы приняли решение отправиться в выбранное нами место назначения,”.

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Аль-Мунаййид отметил, что в ближайшие часы,   новый областной народный комитет по переговорам (куда  не входят Jaysh Tahrir al-Sham и другие), который ответственен за принятие решений в области, проведет  очередной раунд переговоров с русскими.

Городской комитет по переговорам аль-Думайра достиг отдельного соглашения с Россией, чтобы эвакуировать бойцов военизированных группировок  и их семьи в Северную Сирию.


Homs Negotiation Body discusses ceasefire with Russia
Переговорная группа (провинции?) Хомс обсуждает с  Россией условия прекращения огня

Видео

От  переводчика:  Видео старое, от  октября прошлого года.  Выложил его для того чтобы  вы посмотрели как ведет себя  российская военная полиция с мирным  населением ))), там есть парочка отличных моментов  вначале и середине. Посмотрите пожалуйста )))



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теги: Сирия  
   
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