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дата публикации 11.05.18 02:19
скаут: Игорь Львович;
   
 

День Победы: военный парад на авиабазе Хмеймим, Сирия (фото и видео)

Фотографии и  видео военного парада в честь Дня Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.














General Ayoub visits Hmeimim base on occasion of Russia victory in WWII

Генерал Аюб посетил авиабазу Хмеймим по случаю  празднования Дня Победы России во Второй мировой войне


9 May 2018

Lattakia, SANA-Согласно директиве Главнокомандующего  вооруженными силами Сирии, президента Башар аль-Асада, министр обороны Али Абдулла Аюб, посетил военную базу Hmeimem и,  от имени президента аль-Асада и армии, поздравил российских солдат и офицеров с 73-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

 Генерал Аюб подчеркнул важность политической и военной поддержки, оказываемой  российскими друзьями Сирии в ее войне против терроризма и его сторонников.

Позже, генерал Аюб, к которому присоединился  командующий российскими вооруженными силами  в Сирии Александр Журавлев, под звуки военного  оркестра посетил Могилу Неизвестного Солдата и возложил  цветы. Они также совершили экскурсию по музею, посвященному  действиям российских вооруженных сил и тесным связям Сирии и России, после  экскурсии они присутствовали на военном параде российских и сирийских армейских подразделений.

9-го мая Россия отмечает годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

R.Raslan/Mazen



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теги: Сирия  
   
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