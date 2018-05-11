День Победы: военный парад на авиабазе Хмеймим, Сирия (фото и видео)

Фотографии и видео военного парада в честь Дня Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

















































Генерал Аюб посетил авиабазу Хмеймим по случаю празднования Дня Победы России во Второй мировой войне





9 May 2018

Lattakia, SANA-Согласно директиве Главнокомандующего вооруженными силами Сирии, президента Башар аль-Асада, министр обороны Али Абдулла Аюб, посетил военную базу Hmeimem и, от имени президента аль-Асада и армии, поздравил российских солдат и офицеров с 73-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Генерал Аюб подчеркнул важность политической и военной поддержки, оказываемой российскими друзьями Сирии в ее войне против терроризма и его сторонников.

Позже, генерал Аюб, к которому присоединился командующий российскими вооруженными силами в Сирии Александр Журавлев, под звуки военного оркестра посетил Могилу Неизвестного Солдата и возложил цветы. Они также совершили экскурсию по музею, посвященному действиям российских вооруженных сил и тесным связям Сирии и России, после экскурсии они присутствовали на военном параде российских и сирийских армейских подразделений.

9-го мая Россия отмечает годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

R.Raslan/Mazen

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