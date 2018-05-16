Финансируемая Норвегией школа способствует утечке мозгов, но важна для сотрудничества

Мурманская гимназия №1. Фото: Томас Нильсен

После года обучения в норвежско-российской школе примерно 70 процентов ее российских выпускников уезжают из Мурманска в Норвегию. В эти выходные школа отмечает свой 10-летний юбилей.

Thomas Nilsen мая 12, 2018

В 2012 году Barents Observer посетил мурманскую гимназию №1 и поговорил с 15 учениками совместного норвежско-российского класса. Пятеро учеников были из Норвегии, остальные десять ― из разных городов Кольского полуострова.

Тогда после окончания учебы 9 из 10 уехали учиться в Тромсё на севере Норвегии, и, как видно из их страниц в Facebook, только двое из них затем вернулись в Россию.

В своем интервью 2012 года Юлия Пьянченкова говорила, что планирует изучать в Норвегии информационные технологии и предпринимательство. Она считала, что многие из учеников смогут в будущем найти работу в норвежским компаниях, работающих в России.

С 2012 года большинство норвежских компаний в Мурманске закрылось и ушло из России.

Юлия Пьянченкова и Эйрик Муфосс в 2012 году. Фото: Томас Нильсен

В 2017 году Юлия Пьянченкова закончила магистратуру по экономике в Университете Тромсё-Арктическом университете Норвегии.

«Год в норвежско-российской школе очень запомнился. Он дал мне хорошую основу для завершения учебы в Тромсё», ― рассказала сегодня Юлия Barents Observer. По ее словам, дальше у нее в планах поиск работы в Норвегии.

«Для меня после пяти лет учебы в Норвегии поиск работы кажется чем-то естественным», ― говорит Юлия. Другие ученики из ее класса тоже теперь живут в Тромсё и других городах Норвегии ― от Вадсё на севере до Ставангера на юге.

Бьярне Берг работает в школе с самого ее основания и отвечает за ее повседневную деятельность. «В среднем около 70 процентов российских учеников уезжают учиться в Норвегию. Большинство из них после окончания университета находят в Норвегии работу», ― рассказал Берг Barents Observer.





Класс 2012 года. Мурманск. Фото: Томас Нильсен

В январе исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ заявили о росте утечки мозгов по экономическим и политическим причинам. Каждый год в развитые страны эмигрирует примерно 100 тысяч россиян, из которых 40 процентов имеют высшее образование, сообщала газета Moscow Times о результатах исследования. 25 процентов респондентов заявили, что уехали из России по политическим причинам, включая «разочарование после выборов 2012 г. и особенно события 2014 г.».

По данным Российской академии наук можно сделать вывод, что за последние три года утечка мозгов удвоилась. В феврале вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал государство принять меры по предотвращению утечки мозгов.

«Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место», — заявил Рогозин агентству «Интерфакс».

Фото: Томас Нильсен

Норвежско-российский класс – это проект сотрудничества региональных властей. В эти выходные чиновники из администрации губернии Трумс приехали в Мурманск для празднования 10-летнего юбилея. За это время в классе отучился 131 ученик, получивший возможность на месте познакомиться с языком и культурой друг друга. На празднованиях присутствует глава правительства Трумса Вилли Эрнебакк. Он также встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун для обсуждения дальнейшего продолжения проекта.

«Учитывая довольно ограниченный бюджет, мы считаем норвежско-российскую школу успешным проектом», ― говорит Бьярне Берг.

По его словам, для продолжения проекта и сотрудничества с Россией необходима широкая политическая поддержка в Норвегии. «Это наш сосед, несмотря на сложившуюся в последние несколько лет особую ситуацию».

Бьярне Берг. Фото: Томас Нильсен ​

«Важно думать на перспективу, и нам кажется, что сейчас школа играет более важную роль, чем когда-либо, поскольку мы учим российскую и норвежскую молодежь, которой предстоит восстанавливать и продолжать сотрудничество с Россией на уровне простых граждан», ― считает Берг.

«Мы действительно с нетерпением ждем еще десяти лет», ― говорит он с энтузиазмом.

Норвежец Эйрик Муфосс, учившийся в классе в 2012 году, тоже хвалит школу.

«Год в норвежско-российской школе дал мне уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с Россией, русской культурой, историей и языком», ― рассказывает он сегодня Barents Observer. По словам Муфосса, полученные им знания и опыт делают его более привлекательным как для норвежских компаний, так и для политики даже во времена спада в норвежско-российском сотрудничестве.

«Если есть желание построить карьеру в норвежской политике, дипломатии или бизнесе – в самой Норвегии или за рубежом – год в норвежско-российской школе может дать особо мотивированным студентам много возможностей».

За время с 2012 года Муфосс успел посотрудничать с норвежским МИДом и активно поучаствовать в политике. «Я получил большой международный опыт еще до поступления в университет».

По словам Муфосса, школа — это важный миротворческий проект, «может быть, особенно важный в нынешние времена».

«У меня также появился новый взгляд на Норвегию, взгляд со стороны, на нашу роль в мире, на интересы других стран на Крайнем Севере, на большую политику и другие вопросы», ― говорит Эйрик с энтузиазмом.

Говоря о большом количестве российских выпускников класса, которые оказываются в Норвегии, Муфосс считает, что все они будут способствовать развитию хороших человеческих отношений между двумя странами.

«Талантливые российские ученики из норвежско-российской школы в Мурманске получают возможность выучить норвежский и поехать в Норвегию учиться. Многие из них потом находят в Норвегии работу. Это дает Норвегии уникальную компетенцию и параллельно с этим еще больше укрепляет хорошие человеческие отношения между Норвегией и Россией».



Став после проведенного в Мурманске года членом Молодежного совета Баренцева региона, в 2013 году Эйрик Муфосс (второй справа) встретился на Баренц-саммите с премьер-министрами Финляндии, Норвегии и России. Фото: Томас Нильсен

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