Греция высылает российских дипломатов

Греция высылает двух российских дипломатов и еще двоим запретит въезд в страну. Об этом в среду сообщила одна из ведущих греческих газет – “Катимерини”, ссылаясь на правительственные источники. Москва примет ответные меры. Это крупнейший скандал в отношениях России с Грецией, которая до сих пор считалась одной из стран ЕС и НАТО, наиболее благожелательно настроенных к Кремлю.

Хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало, реакция МИД РФ, где уже сообщили о “зеркальном” ответе на греческие меры, говорит о том, что высылка россиян – не фейк. Источники греческой газеты говорят о попытках подкупа россиянами греческих чиновников, а также “оказании влияния через денежные вознаграждения на структуры греческой православной церкви”. Газета называет и имя одного из высылаемых дипломатов: Виктор Яковлев. Правда, в списке ведущих сотрудников посольства на его сайте такой фамилии нет. Само диппредставительство в среду на запросы прессы отвечало в духе “ничего не слышали” и с охотой делилось лишь планами на будущее: по информации Интерфакса, посольство “ведет подготовку к визиту Сергея Лаврова в Афины и создает предпосылки для успешного визита в Россию главы греческого правительства”.

Характерно, что пару недель назад интервью той самой газете “Катимерини” дал постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. Тогда он заверял, что, несмотря на санкции Евросоюза против Кремля, продление которых на очередные полгода Греция только что поддержала, “мы ни в коем случае не можем говорить об охлаждении отношений” между двумя странами. Зато замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов сегодня дал иной, видимо, раздраженный последними новостями из Афин комментарий. Россия, по его словам, не рассматривает Грецию как союзника или близкого партнера в Европе: “Греция входит в НАТО, этого достаточно”.

О том, что стоит за высылкой российских дипломатов из Греции, Радио Свобода рассказал греческий журналист и политический аналитик Яннис Куцомитис.

– Что на данный момент известно о причинах, по которым происходит выдворение российских дипломатов?

– Известно в основном то, что написала газета “Катимерини”, это весьма респектабельное и известное греческое издание. Российские дипломаты обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции, касающиеся ее национальных интересов. В сообщении содержится ясный намек на то, что россияне пытались подкупить греческих официальных лиц – по причинам, о которых подробно не говорится. Упоминаются две темы: попытка лоббировать интересы России в вопросах, касающихся недавнего соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македония (латинская аббревиатура FYROM. – PC) относительно названия этого государства, и ситуация на горе Афон, где находится всемирно известная православная монашеская обитель (сообщество 20 православных монастырей на полуострове на северо-востоке Греции, известное как Святая гора. – РС). Что касается Афона, то в Греции давно известно о попытках России укрепить свое влияние среди монахов и церковной иерархии на Афоне.

В 2016 году визит Владимира Путина в Грецию сопровождался акциями протеста

​– Македонская тема сейчас – одна из наиболее политически “горячих” в Греции. Каким образом Россия, по мнению греческой стороны, пытается влиять на ситуацию вокруг Македонии и ее соглашения с Грецией?

– Москва давно пытается воспрепятствовать сближению FYROM и НАТО. В последние месяцы были сообщения со ссылками на российские дипломатические источники о том, что Россия в принципе не возражает против интеграции этой страны в Евросоюз, но решительно возражает против ее вступления в Североатлантический союз. В этой связи урегулирование противоречий между Грецией и ее северным соседом России невыгодно, потому что как раз открывает дорогу сближению FYROM с обеими организациями. Российская сторона пытается влиять на ситуацию, в частности, через некоторые греческие СМИ распространять в нашем обществе свой нарратив.

То, что случилось сейчас, – это большой удар по российско-греческим отношениям. Это логическое завершение их развития в последние несколько лет – с того момента, когда в 2015 году премьер-министр Алексис Ципрас попытался использовать Россию как альтернативный Евросоюзу источник финансовой поддержки для Греции. После того, как этого не получилось, отношения стали ухудшаться. Особенно важен был момент, когда Россия согласилась поставить Турции свои новые зенитно-ракетные комплексы С-400.

– А каково влияние России в греческой церковной среде? В сообщениях о высылке российских дипломатов упоминается, в частности,

Императорское православное палестинское общество, у которого есть отделение в вашей стране, в качестве одного из инструментов российского влияния…

– Это большая проблема. Можно говорить чуть ли о необъявленной войне между Русской православной церковью и греческой церковью, точнее, Константинопольским патриархатом. Острая борьба, в частности, ведется, за влияние в Иерусалиме, на Святой земле, за контроль над Иерусалимским патриархатом и конкретными церковными объектами. Отдельный разговор – усилия как Московского патриархата, так и российского государства, направленные на укрепление своего влияния на Афоне. Монашеская обитель на Афоне очень влиятельна, и она получает всё увеличивающуюся поддержку, в том числе финансовую, от Русской православной церкви. В церковно-политическом плане цель этих усилий – разделить Афонскую обитель и Константинопольский патриархат.

– Нынешний скандал, если я не ошибаюсь, первый в отношениях между Россией и Грецией за много лет. Каковы теперь перспективы этих отношений?

– Мне кажется, в ближайшем будущем они будут ухудшаться. В глазах российского руководства Греция действует в интересах США и Евросоюза. А может, еще и в израильских интересах. Ведь существует проект газопровода EastMed из Израиля в Грецию и далее в Центральную и Западную Европу. Теоретически этот проект может восприниматься как конкурентный по отношению к “Турецкому потоку”, ведущему из России. Так что я не исключаю, что давление на Грецию со стороны России будет продолжаться, хотя пока трудно судить, какие формы оно может принимать в будущем, – считает греческий политический аналитик Яннис Куцомитис.