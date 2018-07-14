Почти половина немцев хотят, чтобы Янки ушли из страны

Исследование, проведенное по заказу информационного агентства DPA и опубликованное в среду, продемонстрировало что 42 процента немцев будут счастливы, если войска США уйдут из Федеративной Республики. В то же самое время, 37 процентов опрошенных сообщили, что хотят, чтобы американские солдаты остались, а 21 процент затруднились ответить.

В частности, избиратели крайне левой социалистической партии Die Linke и крайне правой партии Альтернатива для Германии высказали пожелание о закрытии Американских военных баз с соотношением поддержавших эту идею 67 и 55 процентов соответственно, заявляя, что Янки должны уйти. С другой стороны, только 35 процентов избирателей Партии Христианских демократов Ангелы Меркель поддержали эту идею.

Американские войска служили гарантом безопасности для Западной Германии в годы Холодной войны, однако количество солдат значительно сократилось в последние годы. Тем не менее, Германия по сей день квартирует у себя больше Американских солдат, чем любая другая страна, за исключением Японии.

На прошлой неделе в репортаже газеты Вашингтон Пост прозвучало, что США рассматривают вопрос об уменьшении своего военного контингента в Германии из-за гнева, вызванного ее низкими тратами на оборону. Автор той статьи предположил, что Белый Дом рассматривает планы по полному или частичному выводу солдат из Германии в Польшу.

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Сегодня статей опубликовано не было.

Впрочем, Белый Дом и Министерство Обороны США отказались подтвердить достоверность информации, приведенной в статье.