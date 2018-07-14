Китайцы испытали футуристическую лазерную винтовку

Виктория Прайм

Китайские умельцы из компании «ZKZM Laser» провели испытания футуристической винтовки «ZKZM-500», стреляющей лазерным лучом.

Представленная ниже видеозапись была опубликована представителями компании в ответ на сомнения пользователей Сети в эффективности такого устройства. Ролик демонстрирует, как оружие прожигает дерево и резину с расстояния нескольких десятков метров. По словам разработчиков, максимальная дальность действия винтовки составляет порядка 800 метров. При этом вес «ZKZM-500» составляет примерно столько же, сколько у автомата Калашникова, а стоимость не превышает 15 тысяч долларов.

Китайцы сообщают, что речь идет о нелетальном оружии, которое будет использоваться для проведения спецопераций и нейтрализации террористов. Показанные на видео испытания проводились в городе Сиань.

Винтовка снабжена литий-ионным аккумулятором, полного заряда которого хватает приблизительно на 1000 выстрелов с 2-секундными интервалами между ними. «ZKZM-500» работает бесшумно, а лазерный луч является невидимым. Используя такое устройства, солдат сможет, к примеру, поджигать вражеские топливные баки, оставаясь не замеченным противниками, и многое другое, что неэффективно при использовании обычного стрелкового оружия.

Как сообщают некоторые китайские СМИ, массовое производство лазерной винтовки начнется уже скоро, поскольку потребность в «ZKZM-500» имеется, и она сейчас усиленно подогревается отличными характеристиками данного оружия.





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