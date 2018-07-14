навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
14.07.18   Редакция

Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России

(0)
 
13.07.18  

Китайцы испытали футуристическую лазерную винтовку

(0)
12.07.18   Редакция

Почти половина немцев хотят, чтобы Янки ушли из страны

(0)

последние за вчера, 14.07.18  
 
05:58   Редакция

Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
13.07.18 22:29    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (31)
12.07.18 22:07    
Svetlanka75 Ремонт в доме (1)
12.07.18 14:00    
GoldStar Что подарить ребенку на Новый год? (11)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (9)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
26.06.18 00:58    
Олька Экономика (45)
 
дата публикации 13.07.18 05:12
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китайцы испытали футуристическую лазерную винтовку

                   Виктория Прайм
              

Китайские умельцы из компании «ZKZM Laser» провели испытания футуристической винтовки «ZKZM-500», стреляющей лазерным лучом.

Представленная ниже видеозапись была опубликована представителями компании в ответ на сомнения пользователей Сети в эффективности такого устройства. Ролик демонстрирует, как оружие прожигает дерево и резину с расстояния нескольких десятков метров. По словам разработчиков, максимальная дальность действия винтовки составляет порядка 800 метров. При этом вес «ZKZM-500» составляет примерно столько же, сколько у автомата Калашникова, а стоимость не превышает 15 тысяч долларов.

Китайцы сообщают, что речь идет о нелетальном оружии, которое будет использоваться для проведения спецопераций и нейтрализации террористов. Показанные на видео испытания проводились в городе Сиань.

Винтовка снабжена литий-ионным аккумулятором, полного заряда которого хватает приблизительно на 1000 выстрелов с 2-секундными интервалами между ними. «ZKZM-500» работает бесшумно, а лазерный луч является невидимым. Используя такое устройства, солдат сможет, к примеру, поджигать вражеские топливные баки, оставаясь не замеченным противниками, и многое другое, что неэффективно при использовании обычного стрелкового оружия.

Как сообщают некоторые китайские СМИ, массовое производство лазерной винтовки начнется уже скоро, поскольку потребность в «ZKZM-500» имеется, и она сейчас усиленно подогревается отличными характеристиками данного оружия.


статью прочитали: 449 человек

   
теги: Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 