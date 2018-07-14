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опубликовано редакцией на Переводике 14.07.18 05:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России


Российские самолеты на военной базе Хмеймим, Латакия (Спутник)

Более 150 тысяч фолловеров,  одни из которых это просто молчаливые  наблюдатели, другие задают вопросы, а третьи  требуют помощи админов на странице «Facebook». Реальность этого аккаунта   вызывает множество вопросов и споров. Является ли он действительно официальной страницей представителя российской авиабазы ​​«Хмеймим» в Сирии или  это подделка?

Этот  аккаунт  «Центрального канала  военной базы Хмеймим»  (“Central Channel of Khmeimim Military Base”  - так везде в оригинальном  тексте, а в переводе указано русское    название  страницы - “Информканал авиабазы Хмеймим” -  примечание переводчика, perevodika.ru) в «Facebook», о котором мы говорим, и который  был поводом для множества разговоров в прошедшие  несколько месяцев.

 








 



 القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية

Информканал авиабазы Хмеймим

@Russianmilitaryinsyaria

Эти  разговоры  дошли до Министерства обороны России, которое,  со своей стороны, открестилось от страницы, заявив, что она «подделана» и не имеет никакого отношения к российской администрации в Сирии.

Официальная  страница или  нет, это не тот вопрос, на который нужно обратить внимание, потому что есть вещь, которую нельзя упускать из виду или закрыть  на неё глаза - открытая ориентация страницы на ту часть сирийцев, для которых российское присутствие на сирийской территории превратилось в  референтный источник информации. В сообщениях, отправленных сирийцами на страницу «Хмеймим» в «Facebook», встречаются вопросы и анализ событий, а иногда и запросы  на гуманитарную помощь.

«Преднамеренный» отказ России  [от страницы]

Противоречия  по поводу страницы  «Хмеймим» в Фейсбуке  начались, когда средства массовой информации и информационные агентства  процитировали новость, размещенную на странице - сообщение о выходе России из соглашения о деэскалации в Южной Сирии, что вызвало шумиху, которая  совпала с эскалацией боевой активности русских в провинции Дараа, юго-западная Сирия.

Новость была опубликована на странице как ответ на  вопрос одного из фолловеров, который спросил: «Можем ли мы интерпретировать начало военных операций в Дараа как конец периода деэскалации в двух мухафазах Дараа и Идлиб? Администраторы ответили: «Подтверждено, что соглашение о деэскалации  в Южной Сирии закончилось после того, как его нарушили незаконные экстремистские и вооруженные группы, которые действуют против правительственных сил, в то же время как соглашение по сирийской мухафазе Идлиб продолжает действовать».

Сразу после того, как  этот ответ был распространен  в сообщениях агентств новостей,   Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором говорилось, что страница под названием «Информканал авиабазы Хмеймим»  в Фейсбуке является подделкой, и указывалось на то, что сообщение о выходе Москвы из «Соглашения о деэскалации в Дараа» не соответствует действительности».

По словам сирийского журналиста Наср аль-Юсефа, базирующегося в России, страница «Хмеймим»  в Фейсбуке является «полуофициальной», и Россия не хочет открыто признавать её. Журналист  сказал Enab Baladi, что администраторы страницы прекрасно осведомлены о сирийской военной и политической  «внутренней кухне», и они не могут размещать какую-либо информацию на этой платформе без одобрения администрации авиабазы Хмеймим.

Аль-Юсеф сказал, что русские отрицают  что страница принадлежит им для того  чтобы «проверить реакцию сирийцев, потому как  российская администрация публикует на ней всё  что хочет, чтобы следить за международной реакцией  и реакцией сирийского мейнстрима», добавив, что «в случае  если нет никаких возражений, Россия реализует то, что упоминалось в сообщениях, а если  публикация повлекла за собой шум и протесты, Россия пожимает плечами, говоря, что страница ей  не принадлежит».

Сирийский журналист, хорошо осведомленный о российских делах, сказал, что Россия не признает эту страницу, чтобы легко отрицать то, о чем она упоминает, добавив, что двусмысленность в отношении страницы на самом деле «преднамеренная».

«Я уверен, что все, что публикует страница, заказывается Россией и российскими переводчиками», - заключил он.

Станет ли Россия полномочной  инстанцией для сирийцев?

После того, как Россия взяла  сирийское “дело” в свои руки,  и в военном и в политическом отношении,   она начал аппелировать к сирийскому народу, прилагать    усилия по созданию среди населения страны благоприятной  для себя почвы, которая усилила бы законность её присутствия,   основанного на требовании «законного» правительства и его народа. Россия всегда оправдывала свое присутствие на сирийской территории «стремлением защитить сирийский народ от терроризма».

Сообщения, которые  часть сирийцев отправляет на страницу “Хмеймим” в  Фейсбуке, означают признание неспособности сирийского режима быть ответственным за принятие решений. Сирийцы  направляют свои послания тем, кого считают реальной властью в государстве.

Сирийский журналист считает, что направление  мыслей сирийцев можно обобщить известной пословицей: «утопающий  хватается за соломинку», то есть рядовые сирийцы, в поисках искры  надежды, хватаются за любую реально существующую структуру, которая предложит им объяснения и расскажет им, как  будет выглядеть их будущее.

«Те, кто взаимодействует с страницей “Хмеймим”, надеются, что их голоса достигнут лиц, принимающих решения в Сирии. Не секрет, что реальными  лицами принимающими решения являются россияне, они - хозяева положения в Сирии. Однако некоторые люди, в особенности лоялисты сирийского режима, не хотят этого признавать» - добавил он.

Если  посмотреть на страницу  под другим углом, то российская администрация нашла в   странице Фейсбука инструмент для наведения лоска на свой  имидж в Сирии с акцентом на гражданский аспект своего присутствия, которое,  в военном отношении, началось в 2015 году. С тех пор Россия постоянно прилагает  усилия для достижения успехов в Сирии, подобные тому как она подписала долгосрочные экономические  контракты и не остановилась на вторжении русского языка в сирийские школы.

Обращение к сирийскому народу и тенденция к  завоеванию признания людей стали очевидными во время операций  по борьбе с «al-Taafish» (мародерство), которые последовали за взятием  сирийским режимом под контроль южных районов  Дамаска, когда российская военная полиция арестовала  несколько военнослужащих войск Асада (после того, как они совершили  кражу в городе Баббила) и заставила их лечь на землю лицом вниз.

Действия  русских вызвали  гнев лоялистов Асада и мощную  волну разнообразных реакций, которые привели к тому, что сирийское министерство обороны отказалось от  этих военнослужащих, заявив, что они не солдаты и их разыскивают спецслужбы.

Однако «Информканал авиабазы Хмеймим»  подчеркнул, что российские войска не допустят  нарушений в районах, которые были «освобождены» с их участием, и что «военнослужащие  одного из подразделений сухопутных войск были арестованы за нарушение закона в южной части столицы Дамаска».

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теги: Сирия  
   
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