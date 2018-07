архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.07.18 05:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"“Facebook” Messages to Khmeimim Air Base: Popular Interaction Helps Russia Polish Its Image" Сирия - 11 июля 2018 г. Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России

Российские самолеты на военной базе Хмеймим, Латакия (Спутник) Более 150 тысяч фолловеров, одни из которых это просто молчаливые наблюдатели, другие задают вопросы, а третьи требуют помощи админов на странице «Facebook». Реальность этого аккаунта вызывает множество вопросов и споров. Является ли он действительно официальной страницей представителя российской авиабазы ​​«Хмеймим» в Сирии или это подделка? Этот аккаунт «Центрального канала военной базы Хмеймим» (“Central Channel of Khmeimim Military Base” - так везде в оригинальном тексте, а в переводе указано русское название страницы - “Информканал авиабазы Хмеймим” - примечание переводчика, perevodika.ru) в «Facebook», о котором мы говорим, и который был поводом для множества разговоров в прошедшие несколько месяцев.

















القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية Информканал авиабазы Хмеймим @Russianmilitaryinsyaria Эти разговоры дошли до Министерства обороны России, которое, со своей стороны, открестилось от страницы, заявив, что она «подделана» и не имеет никакого отношения к российской администрации в Сирии. Официальная страница или нет, это не тот вопрос, на который нужно обратить внимание, потому что есть вещь, которую нельзя упускать из виду или закрыть на неё глаза - открытая ориентация страницы на ту часть сирийцев, для которых российское присутствие на сирийской территории превратилось в референтный источник информации. В сообщениях, отправленных сирийцами на страницу «Хмеймим» в «Facebook», встречаются вопросы и анализ событий, а иногда и запросы на гуманитарную помощь. «Преднамеренный» отказ России [от страницы] Противоречия по поводу страницы «Хмеймим» в Фейсбуке начались, когда средства массовой информации и информационные агентства процитировали новость, размещенную на странице - сообщение о выходе России из соглашения о деэскалации в Южной Сирии, что вызвало шумиху, которая совпала с эскалацией боевой активности русских в провинции Дараа, юго-западная Сирия. Новость была опубликована на странице как ответ на вопрос одного из фолловеров, который спросил: «Можем ли мы интерпретировать начало военных операций в Дараа как конец периода деэскалации в двух мухафазах Дараа и Идлиб? Администраторы ответили: «Подтверждено, что соглашение о деэскалации в Южной Сирии закончилось после того, как его нарушили незаконные экстремистские и вооруженные группы, которые действуют против правительственных сил, в то же время как соглашение по сирийской мухафазе Идлиб продолжает действовать». Сразу после того, как этот ответ был распространен в сообщениях агентств новостей, Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором говорилось, что страница под названием «Информканал авиабазы Хмеймим» в Фейсбуке является подделкой, и указывалось на то, что сообщение о выходе Москвы из «Соглашения о деэскалации в Дараа» не соответствует действительности». По словам сирийского журналиста Наср аль-Юсефа, базирующегося в России, страница «Хмеймим» в Фейсбуке является «полуофициальной», и Россия не хочет открыто признавать её. Журналист сказал Enab Baladi, что администраторы страницы прекрасно осведомлены о сирийской военной и политической «внутренней кухне», и они не могут размещать какую-либо информацию на этой платформе без одобрения администрации авиабазы Хмеймим. Аль-Юсеф сказал, что русские отрицают что страница принадлежит им для того чтобы «проверить реакцию сирийцев, потому как российская администрация публикует на ней всё что хочет, чтобы следить за международной реакцией и реакцией сирийского мейнстрима», добавив, что «в случае если нет никаких возражений, Россия реализует то, что упоминалось в сообщениях, а если публикация повлекла за собой шум и протесты, Россия пожимает плечами, говоря, что страница ей не принадлежит». Сирийский журналист, хорошо осведомленный о российских делах, сказал, что Россия не признает эту страницу, чтобы легко отрицать то, о чем она упоминает, добавив, что двусмысленность в отношении страницы на самом деле «преднамеренная». «Я уверен, что все, что публикует страница, заказывается Россией и российскими переводчиками», - заключил он. Станет ли Россия полномочной инстанцией для сирийцев? После того, как Россия взяла сирийское “дело” в свои руки, и в военном и в политическом отношении, она начал аппелировать к сирийскому народу, прилагать усилия по созданию среди населения страны благоприятной для себя почвы, которая усилила бы законность её присутствия, основанного на требовании «законного» правительства и его народа. Россия всегда оправдывала свое присутствие на сирийской территории «стремлением защитить сирийский народ от терроризма». Сообщения, которые часть сирийцев отправляет на страницу “Хмеймим” в Фейсбуке, означают признание неспособности сирийского режима быть ответственным за принятие решений. Сирийцы направляют свои послания тем, кого считают реальной властью в государстве. Сирийский журналист считает, что направление мыслей сирийцев можно обобщить известной пословицей: «утопающий хватается за соломинку», то есть рядовые сирийцы, в поисках искры надежды, хватаются за любую реально существующую структуру, которая предложит им объяснения и расскажет им, как будет выглядеть их будущее. «Те, кто взаимодействует с страницей “Хмеймим”, надеются, что их голоса достигнут лиц, принимающих решения в Сирии. Не секрет, что реальными лицами принимающими решения являются россияне, они - хозяева положения в Сирии. Однако некоторые люди, в особенности лоялисты сирийского режима, не хотят этого признавать» - добавил он. Если посмотреть на страницу под другим углом, то российская администрация нашла в странице Фейсбука инструмент для наведения лоска на свой имидж в Сирии с акцентом на гражданский аспект своего присутствия, которое, в военном отношении, началось в 2015 году. С тех пор Россия постоянно прилагает усилия для достижения успехов в Сирии, подобные тому как она подписала долгосрочные экономические контракты и не остановилась на вторжении русского языка в сирийские школы. Обращение к сирийскому народу и тенденция к завоеванию признания людей стали очевидными во время операций по борьбе с «al-Taafish» (мародерство), которые последовали за взятием сирийским режимом под контроль южных районов Дамаска, когда российская военная полиция арестовала несколько военнослужащих войск Асада (после того, как они совершили кражу в городе Баббила) и заставила их лечь на землю лицом вниз. Действия русских вызвали гнев лоялистов Асада и мощную волну разнообразных реакций, которые привели к тому, что сирийское министерство обороны отказалось от этих военнослужащих, заявив, что они не солдаты и их разыскивают спецслужбы. Однако «Информканал авиабазы Хмеймим» подчеркнул, что российские войска не допустят нарушений в районах, которые были «освобождены» с их участием, и что «военнослужащие одного из подразделений сухопутных войск были арестованы за нарушение закона в южной части столицы Дамаска». статью прочитали: 315 человек Комментарии