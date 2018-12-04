Россия помогла Сирии уничтожить израильские ракеты, летевшие на Дамаск

2018-12-04

Благодаря интеграции российских и сирийских систем ПВО и ПРО, Сирия отбила неожиданную атаку Израиля.

Новое, ставшее полной неожиданностью, нападение израильских ВВС на Сирию, было полностью отбито сирийскими средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Известно о том, что из восьми выпущенных израильскими истребителями ракет, ни одна не долетела до своей цели, и что более впечатляюще – ракеты, выпущенные израильскими истребителями были сбиты над территорией контролируемой еврейским государством. По оценкам аналитиков, этому послужила интеграция российских систем ПВО и ПРО с сирийскими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее арабские СМИ сообщили о том, что Россия полностью завершила интеграцию своих систем противовоздушной и противоракетной обороны с сирийскими системами ПВО и ПРО. Фактически, это означает, что Россия и Сирия в режиме «онлайн» могут обмениваться информацией о любых приближениях противника к границам воздушного пространства арабской республики и отслеживать любые воздушные цели, включая запускаемые ракеты. По оценкам специалистов, именно это и позволило Сирии безупречно отразить израильское нападение, сбив все восемь ракет, около половины из которых были уничтожены над Голанскими высотами – территорией оккупированной израильскими военными и удерживающими её под своим контролем.









«Говоря простым языком, сирийские военные совершили практически невероятное – при помощи устаревших систем ПВО и ПРО, за исключением пожалуй российских ЗРПК «Панцирь», они уничтожили все израильские ракеты, часть их которых ещё даже не проникла в воздушное пространство арабской республики. Логично предположить, что этому могли поспособствовать лишь высокоэффективные средства радиолокации, которые, к слову, в этом регионе имеются лишь у России», - отмечает специалист.

Следует уточнить, что в Министерстве обороны Российской Федерации сведения о последнем израильском нападении до сих пор не прокомментировали.

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