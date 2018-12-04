навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
04.12.18  

Россия помогла Сирии уничтожить израильские ракеты, летевшие на Дамаск

(0)
 
03.12.18   Редакция

Кремль готовится купить у компании РУСАЛ алюминия на 10 миллиардов рублей

(0)
 
03.12.18  

Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

(0)
 
02.12.18  

Россия открыла израильским ученым доступ к архивам советской разведки

(0)
 
01.12.18   Редакция

Керченский инцидент

(0)
 
01.12.18  

После инцидента с «Ил-20» атаки Израиля в Сирии прекратились

(0)

последние за вчера, 03.12.18  
 
06:03   Редакция

Кремль готовится купить у компании РУСАЛ алюминия на 10 миллиардов рублей

(0)
 
04:56  

Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

(0)
 
04:50  

В Калининграде возник конфликт из-за Иммануила Канта

(0)
 
04:01   Редакция

Избирательное цитирование как эффективный приём американской пропаганды

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 04.12.18 04:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия помогла Сирии уничтожить израильские ракеты, летевшие на Дамаск

2018-12-04

Перехват ракеты

Благодаря интеграции российских и сирийских систем ПВО и ПРО, Сирия отбила неожиданную атаку Израиля.

Новое, ставшее полной неожиданностью, нападение израильских ВВС на Сирию, было полностью отбито сирийскими средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Известно о том, что из восьми выпущенных израильскими истребителями ракет, ни одна не долетела до своей цели, и что более впечатляюще – ракеты, выпущенные израильскими истребителями были сбиты над территорией контролируемой еврейским государством. По оценкам аналитиков, этому послужила интеграция российских систем ПВО и ПРО с сирийскими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее арабские СМИ сообщили о том, что Россия полностью завершила интеграцию своих систем противовоздушной и противоракетной обороны с сирийскими системами ПВО и ПРО. Фактически, это означает, что Россия и Сирия в режиме «онлайн» могут обмениваться информацией о любых приближениях противника к границам воздушного пространства арабской республики и отслеживать любые воздушные цели, включая запускаемые ракеты. По оценкам специалистов, именно это и позволило Сирии безупречно отразить израильское нападение, сбив все восемь ракет, около половины из которых были уничтожены над Голанскими высотами – территорией оккупированной израильскими военными и удерживающими её под своим контролем.



«Говоря простым языком, сирийские военные совершили практически невероятное – при помощи устаревших систем ПВО и ПРО, за исключением пожалуй российских ЗРПК «Панцирь», они уничтожили все израильские ракеты, часть их которых ещё даже не проникла в воздушное пространство арабской республики. Логично предположить, что этому могли поспособствовать лишь высокоэффективные средства радиолокации, которые, к слову, в этом регионе имеются лишь у России», - отмечает специалист.

Следует уточнить, что в Министерстве обороны Российской Федерации сведения о последнем израильском нападении до сих пор не прокомментировали.


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 