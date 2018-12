архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.12.18 22:55 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Independent”,

"Decriminalising domestic violence was a 'mistake' that has put victims at greater risk, says Russian human rights official" Великобритания - 05 декабря 2018 г. Декриминализация бытового насилия была «ошибкой», которая оставила жертв в большом риске, считает российский чиновник по правам человека Россия является одним из только двух членов Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали его Стамбульскую конвенцию, которая предотвращает насилие в семье и насилие в отношении женщин (iStock) Нарушителям дали чувство безнаказанности, поскольку наказание значительно сократилось за избиение членов семьи. По словам российского правозащитника, решение страны о декриминализации бытового насилия в 2017 году было «ошибкой». Парламент страны принял в феврале прошлого года противоречивые законодательные поправки, которые декриминализировали побои членов семьи. Это ознаменовало серьезную неудачу, которая уменьшила наказание для лиц, злоупотребляющих насилием, и поставила жертв в еще большую опасность. Правозащитники говорят, что жалобы о бытовом насилии резко возросли, а обидчикам было дано чувство безнаказанности, поскольку президент России Владимир Путин подписал закон. В понедельник уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сказала на конференции: «Я считаю, что декриминализация была ошибкой, и нам нужно принять закон о борьбе с домашним насилием». Она высказалась в пользу декриминализации некоторых форм домашнего насилия в 2017 году, утверждая, что заключенные в тюрьму мужчины, которые только что были «умеренно жестоки», могли оставить домашние хозяйства без кормильцев и потенциально нанести больше вреда, чем пользы. Поправки подразумевали насилие в отношении супруга или ребенка, вызывающие синяки или кровотечение, но не сломанные кости, что наказывалось 15 сутками в тюрьме или штрафом в размере 30 000 рублей, если это не было более одного раза в год. Ранее преступления имели максимальный срок тюремного заключения на два года. Но Москалькова, похоже, передумала после того, как стала свидетелем влияния закона на женщин, детей и пожилых людей – с бытовым насилием, увеличившимся после того, как была принята поправка. «Сегодня человек, находящийся в семейном пространстве, не защищен от членов семьи, которые наносят им вред, не считающимся преступлением», – цитирует ее информационное агентство РИА Новости. Хотя Москалькова – российский чиновник, она не в состоянии самостоятельно изменить политику. Закон был спорным в местных СМИ, но он был принят почти единогласно в социально-консервативном законодательном органе. Только три из 380 депутатов проголосовали против этого. Это было оправдано на том основании, что родителей не следует строже наказывать за дисциплинирование своих детей, чем незнакомцев, которые нападают на несовершеннолетних. Россия является одной из самых крупных стран в мире, которая не имеет специальных законов о бытовом насилии. Страна является одним из только двух членов Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали его Стамбульскую конвенцию, которая предотвращает и пресекает бытовое насилие и насилие в отношении женщин. Исследование показало, что серьезные пробелы в российском законодательстве, нехватка защитных приказов и неадекватные полицейские и судебные ответы означают, что даже женщины, которые сталкиваются с серьезным физическим насилием, имеют скудную или нулевую защиту. Исследование, озаглавленное «Я мог бы убить тебя и никто бы не остановил меня»: реакция слабого государства на насилие в семье в России – сказала социальная стигма, отсутствие осведомленности и отсутствие доверия к полиции привели к тому, что жертвы не сообщают о злоупотреблениях. Оно также обнаружило, что домашнее насилие в стране по-прежнему в основном рассматривается как частный «семейный» вопрос - с полицией, судами, а иногда и со службами, которые приписывают жертвам вину и советуют женщинам избегать «провоцирования» своих обидчиков. Женщины описывали, что их душили, били деревянными палками и металлическими прутьями, жгли, угрожали оружием, подвергали сексуальному насилию, выталкивали с балконов и окон, выбивали зубы и вынуждены были терпеть жестокое психологическое насилие. Домашнее насилие является серьезной проблемой в стране – с официальными исследованиями, в которых предполагается, что, по крайней мере, одна из пяти женщин в России испытала физическое насилие со стороны мужа или партнера. Министерство внутренних дел страны заявило, что насилие в семье убивает около 14 000 женщин в год – каждые 40 минут.

