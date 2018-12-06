Строительство самого высокого в Европе здания заканчивается в Санкт-Петербурге

Anton Vaganov / TASS

Строительство 462-метрового небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге официально завершилось в понедельник, когда городские власти объявили, что они включили здание в регистр собственности России, через шесть лет после начала строительства.

Находящийся в северной части Санкт-Петербурга 87-этажное здание, как ожидается, станет штаб-квартирой российского газового гиганта «Газпром» вместе с его филиалом «Газпром нефть». По данным Forbes, «Газпром нефть» также является владельцем здания – самого высокого в России и в Европе.

Федеральная служба государственной регистрации России включила небоскреб в свои базы данных в понедельник после того, как чиновники завершили необходимый перечень проверок, сообщает «Интерфакс».

На Facebook странице «Лахта центра» в воскресенье был опубликован одноминутный видеоролик о процессе шестилетнего строительства.

Ожидается, что здание проведет свою официальную церемонию открытия во второй половине 2019 года, после того, как будет завершен ремонт ее 87 этажей. В нем будут расположены офисы, научно-образовательный центр, выставочная площадь, спортивный центр, медицинский центр, детский научный тематический парк и смотровая площадка, а также множество кафе, магазинов и развлекательных заведений, в том числе кинотеатры и катки.

Интерфакс оценил общую стоимость здания в 100 миллиардов рублей.

Когда санкт-петербургские власти одобрили строительство «Лахта центра» в 2012 году, местные политики и активисты наследия города обратились к тогдашнему губернатору Георгию Полтавченко с призывом сократить высоту планируемого небоскреба, опасаясь, что это разрушит виды и поставит под угрозу статус города как Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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