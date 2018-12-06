Почему Путин протянул руку принцу Бен Салману?





Аналитик телеканала Al-Mayadeen Надиль Аббас пишет: "Атмосфера изоляции, в которой живет бен Салман, отразилась и на саммите в Аргентине, где он встретился только с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как ни парадоксально, Путин и Макрон стремятся прибрать бен Салмана к рукам в то время, как американцы оказывают давление на Трампа, чтобы тот перестал поддерживать саудовского крон-принца".

Ливанский телеканал добавляет: "Встреча Путина с Мухаммедом бен Салманом на саммите в Аргентине интересна тем, что Путин планирует будущее отношений между Россией и Саудовской Аравией. В эти дни, когда бен Салман подвергается тяжелейшей международной и общественной изоляции из-за возмутительного обвинения, помощник президента России Юрий Ушаков назвал главной целью этой встречи "развитие отношений между Россией и Саудовской Аравией", тем более, что Путин высоко оценил роль Эр-Рияда в получении положительных результатов в ОПЕК".

Президент России пытается сдержать бен Салмана, опираясь на свой опыт с Турцией, которой он протянул руку после появления разногласий между Анкарой и Вашингтоном.

В консульстве Саудовской Аравии произошел страшный инцидент (убийство журналиста Джамаля Хашокджи), который привлек внимание всего мира, но Путин избегает прямой критики в адрес бен Салмана или Саудовской Аравии. Напротив, он обвиняет Вашингтон: "Мы не знаем, что на самом деле произошло, поэтому мы не будем предпринимать какие-либо шаги, которые приведут к ухудшению наших отношений с Саудовской Аравией".

По мнению некоторых экспертов, позиция Путина отчасти связана с взаимными интересами двух стран в области нефти и ОПЕК.

Азербайджан

5 декабря 2018

Укрепление связей между Москвой и Эр-Риядом, а также координация их действий на нефтяных рынках вызывает недовольство у ряда государств, входящих в ОПЕК. Это утверждается в статье The Wall Street Journal, передает ТАСС.

"Пока ОПЕК изучает возможность сокращения добычи, чтобы скорректировать падение нефтяных цен, члены организации негодуют из-за тесных связей Саудовской Аравии и России", - констатируется в материале. В нем отмечается, что представители данных стран "все более озабочены тем, что Саудовская Аравия дает РФ, не входящей в ОПЕК, слишком много влияния на стоимость нефти". "По их словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России", - отмечается в публикации.

Как подчеркивает издание, "пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне". Один из источников газеты из числа представителей стран ОПЕК отметил, что некоторые в организации считают несправедливым проведение Москвой и Эр-Риядом закрытых консультаций по нефти. По утверждению данного лица, решение Катара выйти из состава ОПЕК было в значительной степени продиктовано сближением РФ и Саудовской Аравии.

Еще один источник издания из числа представителей входящих в ОПЕК стран отметил, что для Эр-Рияда связи с Россией важны и в свете убийства в октябре этого года журналиста Джамаля Хашкаджи. Как говорится в публикации, "королевство все больше сближается с Москвой, поскольку нуждается в заключении новых альянсов" после произошедшего.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее сообщил, что министры ОПЕК+ на заседании 5 декабря продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году. Россия наряду с Саудовской Аравией играет ключевую роль в соглашении ОПЕК+. Обе страны еще не пришли к консенсусу об объемах сокращения добычи в 2019 году.

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