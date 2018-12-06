навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.12.18  

Китай объявил России инвестиционный бойкот

(0)
 
06.12.18   Редакция

Соединённые Штаты готовятся направить военный корабль в Черное море

(0)
05.12.18   Редакция

Строительство самого высокого в Европе здания заканчивается в Санкт-Петербурге

(0)
 
04.12.18   Редакция

Россия говорит «Нет» ГМО и становится крупнейшим в мире экспортером продуктов без ГМО

(0)
 
04.12.18  

Россия помогла Сирии уничтожить израильские ракеты, летевшие на Дамаск

(0)
 
03.12.18   Редакция

Путин может согласиться на сокращение добычи нефти

(0)
 
03.12.18  

Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

(0)

последние за вчера, 05.12.18  
23:30   Редакция

Строительство самого высокого в Европе здания заканчивается в Санкт-Петербурге

(0)
 
22:10   Редакция

Почему Куба не получает многого от России или Китая

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 06.12.18 04:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китай объявил России инвестиционный бойкот

Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.

Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги.

За январь-июнь общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%, сообщил в ЦБ в среду.

По итогам полугодия китайские инвесторы забрали 1,005 млрд долларов, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов.

Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы (921 млн долларов) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.

В целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж: по данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили 65 млрд долларов в 4 тысячи иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за прошлый год.

Но России из этих средств не досталось ничего. По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвертый квартал подряд, а их текущий объем на треть меньше, чем был до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).

В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%. А общая сумма вложений в 49 раз меньше, чем у Кипра (148 млрд долларов) и 6 раз меньше, чем у Германии (18 млрд долларов).

Крупные российско-китайские инвестиционные проекты, которые анонсировались с помпой, пока заканчивались ничем. Идея продать китайской CEFC долю в «Роснефти» сорвалась после ареста главы компании Йе Яньминя, обвиненного в экономических преступлениях.

Проект высокоскоростной железной дороги "Евразия" - из Пекина через Москву в Берлин - был признан нерентабельным.

Попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых ОФЗ, который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявил в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в июне, когда президент Владимир Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао. По его итогам было принято подготовить технико-экономическое обоснование торгового договора с КНР, который должен стать аналогом Транс-тихоокеанского партнерства. Готовить ТЭО планируется 2,5 года, сроки реальных инвестиций не ясны.

Технико-экономическое обоснование - это лишь меморандум, указывает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: таких ни к чему не обязывающих документов чиновники ежегодно подписывают на ВЭФ на несколько триллионов рублей.

Китай готов инвестировать в российскую экономику только на определенных условиях и из-за санкций сможет теперь навязывать их Москве, говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Юрий Зайцев.

статью прочитали: 29 человек

   
теги: Россия, Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 