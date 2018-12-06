

"KRIMINELLE AUSLÄNDER:Des Straftäters Schutz vor Abschiebung" Германия - 23 ноября 2018 г."KRIMINELLE AUSLÄNDER:Des Straftäters Schutz vor Abschiebung"

Иностранные граждане, совершающие преступления: защита преступников от депортации

Нужно ли депортировать на родину граждан Сирии, совершающих преступления? До принятия решения министрами внутренних дел стран Европейского Союза мнения по этому поводу различаются.

Министр и его парламентский статс-секретарь в одно и то же время обсуждают одну и ту же тему, но с разным тоном. Это было в среду, на завершающей стадии осеннего совещания Федерального управления уголовной полиции в Висбадене, когда Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (из партии Христианско-социальный союз) в тот момент категорически исключил депортации. «В настоящее время никого нельзя депортировать ни в один из регионов Сирии, это касается и преступников», - заявил он. По его мнению, новый доклад министерства иностранных дел о положении в Сирии «понятен». В то же время у представителей газеты был разговор со Стефаном Майером (из партии Христианско-социальный союз), парламентским статс-секретарем. По вопросу о депортациях в Сирию он заявил, что не понимает того, что рецидивисты продолжают пользоваться плодами местного социального и правового государства. «Необходимо начать обсуждение возможности депортации преступников и лиц, представляющих потенциальную угрозу общественной безопасности», так же, как и в отношении граждан Афганистана.

Строго говоря, сейчас нет прямого противоречия между этими двумя заявлениями. Майер прямо заявил, что в Федеральном правительстве еще нет согласованной позиции, что доклад Министерства иностранных дел о положении в Сирии будет иметь важнейшее значении при принятии решения. Его ссылка на депортацию преступников и лиц, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности, относится к процедуре, применяемой тогда, когда будет принято решение об отмене льгот для сирийцев. Несмотря на это, Федеральное министерство внутренних дел стоит перед коммуникационным вызовом, который легко преодолеть. Процесс формирования мнений еще не завершился. Эта тема является предметом обсуждения конференции министров внутренних дел на следующей неделе.

Фактически решение о возобновлении депортаций в Афганистан принимается не Федеральным министерством внутренних дел. Решение о том, приостановить ли депортации по международно-правовым или гуманитарным причинам, может быть принято даже единолично министром внутренних дел отдельной федеральной земли на срок до 3 месяцев. Только для более длительного срока необходимо согласие Федерального министерства внутренних дел. На практике федеральные земли по этому вопросу проводят согласованную политику с федеральными властями.

Ранее Федеральный министр внутренних дел еще оставил этот вопрос открытым

Решение о приостановлении депортаций в Сирию принято на срок до 31 декабря. В ближайший четверг в Магдебурге состоится встреча министров внутренних дел Федерации и федеральных земель. По слухам, после публикации доклада министерства иностранных дел о положении в Сирии существует единое мнение о том, что депортации в Сирии пока не будут рассматриваться. Споры ведутся по вопросу о том, необходимо ли дальнейшее продление приостановки депортаций на 12 месяцев, за что выступают федеральные земли под управлением Социал-демократической партии Германии, или только на 6 месяцев, за что выступают федеральные земли под управлением Христианско-социального союза. Заявлено, что Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев пока не хочет отменять признание статуса беженца граждан Сирии. Так как положение в стране еще не улучшилось.

До представления доклада министерством иностранных дел положение политической дискусcии еще было другим. Федеральный министр иностранных дел еще оставлял этот вопрос открытым. «У нас в министерстве это подвергается строжайшей проверке», - заявил Зеехофер в середине ноября. Министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер (Христианско-демократический союз Германии) и министр внутренних дел Баварии Иоахим Германн (христианско-социальный союз) тогда выступали за депортации, однако при условии, что это позволяет положение в Сирии в области безопасности.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в начале ноября подняла вопрос о депортациях преступников в Сирию, однако с оговоркой, что это зависело бы от того, как развивается положение в Сирии. В пятницу министерство иностранных дел в дополнение к этому сообщило, что было бы очень сложно собрать достаточно достоверные сведения для доклада о положении в Сирии. С этой целью министерство сотрудничало с гуманитарными организациями, действующими в Сирии и соседних странах. Однако и для этих гуманитарных институтов вряд ли было бы возможно составить достоверную картину о положении в Сирии.

В докладе, опубликованном в середине ноября, упоминаются «многочисленные случаи», в которых беженцы ссылаются на угрозу карательных мер сирийского режима и на угрозу принудительного призыва в армию Сирии; дело также очевидно доходит до арестов или длительного исчезновения репатриантов. В сирийских тюрьмах можно ожидать систематических пыток и жестокого обращения. В докладе установлено, что ни в одной из частей страны нет надежной защиты для лиц, подвергающихся преследованиям.

С сирийским режимом не должно быть никаких партнерских связей

В отличие от Афганистана, где министерство иностранных дел точно так же предоставляет ежегодно обновляемый доклад, являющийся информационной основой для возможности депортаций, не только описание положения в области безопасности оказывается затруднительным, отличаются и обстоятельства и технические предпосылки, делающие возможным и облегчающие репатриацию преступников.

В отличие от Афганистана, в Сирии в настоящее время нет представительства Германии, которое могло бы взять на себя консульские вопросы депортации, оказание помощи при оформлении личных документов и удостоверений личности, принять высылаемых чартерным рейсом на месте назначения и передать их под надзор властей. Очевидно, что в настоящее время аэропорт Дамаска используется только немногими арабскими авиакомпаниями – при этом сомнительно, есть ли вообще возможность организовать туда чартерные рейсы.

Ежемесячные рейсы с целью депортации в Афганистан осуществляются на основе соглашения с правительством Афганистана, которое Федеральное правительство Германии заключило два года назад. Это межправительственное соглашение регулирует предпосылки (такие как установление личности вовлеченных лиц) и обстоятельства репатриации. Полеты с целью депортации были временно приостановлены после нападения террористов на посольство Германии в Кабуле полтора года назад, так как повреждение здания сделало невозможным его нормальную эксплуатацию. Кроме того, о репатриантах в Афганистан заботятся многочисленные гуманитарные организации; федеральное министерство по вопросам помощи в развитии также разработало для этого программу. Однако в Сирии работа таких организаций значительно ограничена; однако, прежде всего ФРГ в настоящее время не поддерживает дипломатических отношений и партнерских связей с режимом президента Сирии Башара аль Ассада, что могло бы сделать возможным разработку соглашения о репатриации.

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