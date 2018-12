архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.12.18 22:41 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"Trump Who? Putin Brings Together India and China at G20" США - 05 ноября 2018 г. Путин объединяет Индию и Китай в G20 Фото: kremlin.ru Трехсторонний саммит России, Индии и Китая на G20 в Буэнос-Айресе 1 декабря становится знаковым событием в азиатской безопасности и глобальной политике. Так называемый формат РИК сделал большой шаг вперед, когда руководители трех стран согласились «провести дальнейшие подобные трехсторонние встречи по многосторонним вопросам», – цитируем заявление министра иностранных дел Индии. Особый интерес представляет то, что президент России Владимир Путин взял на себя инициативу, и как индийский премьер-министр Нарендра Моди, так и китайский президент Си Цзиньпин инстинктивно разогрелись этой идеей. Три лидера глубоко осознавали тот фон событий, на котором состоялась встреча. Они сослались на императивы сотрудничества и координации между их странами в решении проблем безопасности и развития. Неоднократно подчеркивалось содействие многосторонней системе, демократизация международного порядка и мира и стабильности в мире. Примечательно, что замечания премьер-министра Моди были наиболее выразительными и конкретными. Моди отметил, что совещание предоставило «возможность свободно и открыто обсуждать некоторые ключевые вопросы, вызывающие беспокойство на глобальном уровне». Он добавил: «Ваши превосходительства, без сомнения, сегодня мир переживает период серьезных перемен, нестабильности и растущей геополитической напряженности. Глобальное руководство находится под серьезным давлением. Многосторонние отношения и мировой порядок, основанные на общих правилах, все чаще отвергаются различными односторонними, транснациональными и местными группами и разными странами мира. Мы можем видеть, что это происходит, поскольку санкции вводятся вне мандата ООН, и протекционистская политика набирает силу». «Дохинская повестка дня в области развития в рамках ВТО потерпела неудачу. Со времени Парижского соглашения мы не видели ожидаемого уровня финансовых обязательств от имени развитых стран в пользу развивающихся государств. Поэтому, когда дело доходит до ситуации, правосудие в настоящее время подвергается риску. Мы все еще очень далеки от достижения целей устойчивого развития ». Слегка завуалированная критика Моди политики США будет отмечена. Все три лидера подчеркнули, что Россия, Индия и Китай играют важную лидирующую роль в нынешней международной среде и признали необходимость укрепления механизма трехстороннего сотрудничества РИК. Саммит РИК в Буэнос-Айресе можно рассматривать как логическую эволюцию сдвигов, происходящих в геополитике Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время. Несмотря на большие усилия Америки, страны региона воздерживаются от выявления резких действий президентства Трампа против Китая. Проще говоря, они не хотят запутываться в неустойчивой, непредсказуемой политике США. С другой стороны, способность США доминировать в Китае в военном отношении постепенно уменьшается, а последний расширяет свое влияние в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана, которая раньше была исключительно американской «сферой влияния». Проект America First Трампа отпугнул азиатские страны, такие как Индия, которые ищут отношения с США на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. С точки зрения Индии, особенно, Моди проявил энтузиазм к инициативе Путина о трехстороннем саммите РИК. Расчеты Моди нуждаются в объяснении. Моди не только восстановил живость индийско-российских отношений, которые страдали от атрофии в последнее десятилетие, но видит партнерство в качестве опорного элемента стратегической автономии Индии. Оглядываясь назад, неформальный саммит Моди с Путиным в Сочи стал определяющим моментом в укреплении региональных и глобальных стратегий Индии в крайне изменчивой международной обстановке. Сильное решение Моди в октябре продвигать ракетную сделку С-400 с Россией в условиях огромного давления США подчеркивает его серьезность в проведении независимой внешней политики. Действительно, саммит РИК состоялся в непосредственном контексте последней минуты отмены встречи президента Трампа с Путиным. Во-вторых, Моди основывается на консенсусе, достигнутом им с президентом Си на их неофициальном саммите в Ухане в апреле. Индия и Китай усилили свои двусторонние контакты в целях укрепления их стратегического общения. Моди провел встречи с Си трижды в период с апреля. (Последний «двусторонний» Моди с Трампом был в ноябре 2017 года). Выверенная дистанция Индии от политики США по сдерживанию в отношении Китая, была четко сформулирована Моди в главном выступлении в Шангри Ла Диалог в Сингапуре 1 июня, где он искал всеобъемлющий подход к безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Дух Уханя» дал положительные результаты. Напряженность в отношениях между Индией и Китаем спала, и основное внимание уделяется укреплению доверия в ожидании решения пограничного спора. Недавно посол Китая в Индии сказал, что двусторонние отношения являются свидетельством одного из лучших периодов в истории. Возможно, что Путин воспользовался моментом, чтобы связать точки, инициировав предложение по формату РИК на уровне саммита. Это была идея, которая изначально обсуждалась в 1998 году великим российским стратегическим мыслителем, а затем министром иностранных дел Евгением Примаковым, но она опередила свое время. Два десятилетия спустя очевидно, что РИК не обязательно должен налагать ограничения на китайскую и / или независимую политику Индии. Между тем в течение этих двух десятилетий так называемый «Примаковский треугольник» также вызвал восточный вектор во внешней политике России с Москвой, ставящий приоритет укреплению его отношений с азиатскими странами. Важно отметить, что опорная точка доктрины Примакова – его внимание к многостороннему сотрудничеству и многосторонним институтам – оказалась дальновидной и приобрела актуальность. Учитывая вышеизложенное, Россия рассматривает механизм диалога РИК как незаменимый элемент многосторонней дипломатии, который может обеспечить тяготение к процессам, ведущим к установлению справедливого мирового порядка. В рамках РИК существует уровень асимметрии в такой мере, что Россия пользуется тесными военными и политическими отношениями как с Китаем, так и с Индией, чего нет в случае между Китаем и Индией. Опять же, Индия и Китай проявляют большой интерес к экономическому партнерству с Западом. Ни Индия, ни Китай не стремятся к «антизападному» союзу. Но формат РИК достаточно гибкий, чтобы дать возможность обсуждать широкий спектр международных проблем. В политическом отношении отношение Китая и Индии к РИК остается прагматичным, поскольку они преследуют и усиливают отношения сотрудничества как с Западом, так и с Россией. Но на фазе после Уханя Индия и Китай, вероятно, наглядно продемонстрировали бы потенциал использования дискуссионного клуба РИК для создания поддержки китайско-индийской нормализации. Россия может сыграть здесь уникальную роль в укреплении стратегического доверия. Насколько Моди и Путин откровенно обсуждали этот аспект процесса РИК во время их «интенсивных» переговоров в Сочи в мае, остается невыразимым, но они работают над формой. Возможно, Россия и Китай также будут иметь общую заинтересованность в поощрении стратегической автономии Индии. Со временем формат саммита РИК нужно сформировать в качестве основного шаблона региональной и международной безопасности и глобального развития. Уже существует высокая степень личного взаимопонимания между Путиным, Моди и Си. Одна поразительная вещь на саммите РИК – это стратегическая согласованность в заявлениях России, Индии и Китая. статью прочитали: 2 человек Комментарии