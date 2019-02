архив



дата публикации 04.02.19 04:20 скаут: Игорь Львович “ВПК”,

"«Калибром» по своим" Россия - 14 января 2019 г. «Калибром» по своим Новая крылатая ракета морского базирования ослабит ударный потенциал ВМФ РФ Новичков Николай Костин Василий 14 января 2019 США с их военным бюджетом, в 15 раз больше российского, не создают ракеты-гиганты, а проводят модернизацию «Томагавков» В настоящее время в России на этапе научно-исследовательских работ находится создание крылатой ракеты морского базирования (КРМБ) «Калибр-М» с дальностью полета более 4500 километров и массой боевой части (БЧ) около тонны, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Данное заявление было растиражировано в российских и зарубежных СМИ и на интернет-ресурсах. Однако ни в одном из них не были хотя бы поверхностно проанализированы возможные последствия создания подобного комплекса высокоточного оружия (ВТО) для ВМФ России и его ударного потенциала. Самые известные КРМБ, состоящие на вооружении ВМС США и ВМФ России, – семейство американских «Томагавков» (R/UGM-109 Tomahawk) и российская ракета 3М-14 (SS-N-30 по классификации НАТО) из состава комплекса ВТО «Калибр». Новейшая модификация «Томагавка» под обозначением «блок 4» (Tomahawk Block IV), по данным компании – производителя этих КРМБ – фирмы «Рейтеон» (Raytheon), имеет следующие характеристики: длина – 5,56 метра, длина со стартовым ускорителем – 6,2 метра, диаметр – 0,518 метра, масса – 1315,4 килограмма, масса с ускорителем – 1587,6 килограмма, размах крыла – 2,7 метра, дальность действия – 1600 километров. Ракета оснащается турбореактивным двухконтурным двигателем (ТРДД) F415-WR-400/402 разработки фирмы «Уильямс Интернешнл» (Williams International). Согласно данным ВМС США дальность полета ракеты в варианте «блок 4» – 1600 километров, масса боевой части – 454 килограмма. Эта версия «Томагавка» может запускаться с борта надводных кораблей с применением универсальной вертикальной пусковой установки (УВПУ) Mark 41 или Mark 57 на новейших эсминцах с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Замволт» (Zumwalt), а также с подводных лодок. Длина УВПУ Mark 41 на восемь ячеек – 2,076 метра, ширина – 3,169 метра, высота – 7,696 метра. Высота применяемых транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) может меняться от 5,309 до 7,696 метра в зависимости от типа загруженного боеприпаса. “Средства лучше направить на продолжение серийного производства 3М-14 с проведением их модернизации на основе сирийского опыта” Данные о КРМБ 3М-14 из открытых источников: длина ракеты экспортного варианта 3М-14Э со стартовым ускорителем – 6,2 метра, диаметр – 0,533 метра, масса – 1400 килограммов, масса с ускорителем (стартовая масса) – 1770 килограммов, размах крыла – 3,08 метра. Массогабаритные характеристики ракеты 3М-14, состоящей на вооружении ВМФ России, разнятся. Согласно большей части источников длина – 7,2 метра, длина со стартовым ускорителем – 8,1 метра, диаметр – 0,514 метра, размах крыла – около 3,3 метра, масса – 1320 килограммов, масса со стартовым ускорителем – 1700 килограммов, масса боевой части – от 450 до 500 килограммов. КРМБ 3М-14 оснащается ТРДД-50АТ (36МТ) внутрифюзеляжного расположения. Двигатель имеет массу 71 килограмм, удельный расход топлива – 0,71 кг/кгс в час и максимальную тягу 450 кгс. Эти двигатели наряду с высокой надежностью запуска после старта крылатой ракеты с носителя отличают высокие удельная лобовая тяга и топливная экономичность. Дальность действия ракеты 3М-14 как с обычной, так и со специальной (ядерной) БЧ достоверно неизвестна. Некоторые источники говорят о 1600 километрах для варианта с обычной БЧ и 2600 – со специальной. В ходе операции Вооруженных Сил РФ в Сирии ракеты 3М-14 не применялись на дальностях свыше 1300 километров. Пуск крылатых ракет из состава комплекса «Калибр» осуществляется с борта надводных кораблей с применением УВПУ 3С-14. Модуль данной установки на восемь ячеек обладает следующими массогабаритными характеристиками: длина – 3,76 метра, ширина – 1,97 метра, высота – 9,58 метра. Пуск КРМБ может осуществляться из торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра дизель-электрических и атомных подводных лодок ВМФ России, а также из УВПУ СМ-346 с транспортно-пусковыми стаканами (ТПС) 3С-44, которыми оборудованы атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проектов 885 и 885М (шифры «Ясень» и «Ясень-М»). По массогабаритным характеристикам российские КРМБ и предназначаемые для их запуска УВПУ превосходят американские аналоги. Если в отношении УВПУ это объясняется необходимостью размещения противокорабельных ракет (ПКР) 3М-55 «Оникс» (SS-N-26 Strobile), обладающих большими размерами (длина – более 8 м, диаметр – около 0,72 м), то увеличенная по сравнению с «Томагавком» длина КРМБ 3М-14 может объясняться несколькими причинами. Первая из них – увеличенный объем БЧ по сравнению с американским аналогом. Однако данные из открытых источников говорят о схожести этих показателей у обеих КРМБ (454 кг у «Томагавка», 450–500 кг у 3М-14). Вторая возможная причина – большая дальность полета российской ракеты. Некоторые источники в Сети, несмотря на официальные заявления, продолжают говорить о цифрах от 2000 до 2600 километров в варианте с обычной БЧ. По данным открытых источников, длина ракеты 3М-14 как минимум на два метра больше, чем у экспортной 3М-14Э, дальность которой ограничена 300 километрами. Третья – меньшая топливная эффективность российского ТРДД по сравнению с американским аналогом, в результате чего пришлось увеличивать габариты ракеты для размещения большего запаса топлива. Подтвердить или опровергнуть каждую из этих трех версий невозможно вследствие отсутствия официальной информации. Подытоживая рассмотрение характеристик ракет «Томагавк» и 3М-14, необходимо напомнить, что сейчас на вооружении ВМФ России состоят следующие носители КРМБ: фрегат УРО проекта 22350 «Адмирал Горшков», три фрегата УРО проекта 11356 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров»), фрегат проекта 11661 «Дагестан», семь корветов проекта 21631 («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево»), корвет проекта 22800 «Мытищи», а также атомная подводная лодка проекта 885 «Северодвинск», шесть ДЭПЛ 636.3 («Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино») и головная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», находящаяся в опытной эксплуатации. Всего эти корабли в залпе могут применить порядка 190 крылатых ракет 3М-14 (точный подсчет затруднен в связи с отсутствием официальной информации о количестве КР на борту лодки проекта 885). Нельзя не отметить, что несмотря на продолжающееся насыщение российского флота кораблями с комплексом ВТО «Калибр», его возможности по применению КРМБ по сравнению с ВМС США достаточно скромны. Настала очередь главного вопроса: реальны ли заявленные характеристики крылатой ракеты «Калибр-М», указанные источником ТАСС, и если да, то чем это может обернуться для ВМФ России в перспективе? Если рассмотреть заявленную дальность предполагаемой ракеты – 4500 километров, то она в три раза превышает дальность как 3М-14, так и тактического «Томагавка» (TLAM). Согласно открытым источникам таким показателем обладает российская крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Х-101 (или ее вариант со специальной БЧ Х-102). Длина этой ракеты, по оценкам различных интернет-ресурсов, составляет от 7,45 до 7,6 метра, максимальная ширина корпуса – 0,75 метра, размах крыла – 4,4 метра. Отсутствие необходимости в стартовом ускорителе за счет воздушного пуска ракеты позволило конструкторам увеличить ее габариты и тем самым довести дальность действия до 4500 километров. В то же время доподлинно неизвестно, относится эта цифра к ракете Х-102 со специальной БЧ или к Х-101 с более тяжелой обычной БЧ. Таким образом, чтобы обеспечить КРМБ «Калибр-М» дальность более 4500 километров, необходимо создать ракету в габаритах Х-101 (приблизительно 7,5 м в длину без стартового ускорителя и диаметром корпуса около 0,75 м). Даже если бы такая ракета и была спроектирована, ее максимальный диаметр для размещения в УВПУ 3С-14 и СМ-346 должен составлять около 0,72 метра (аналогично ПКР 3М-55). Если принять во внимание габариты Х-101, то уменьшение ширины корпуса и необходимость установки мощного стартового ускорителя приведет к увеличению длины этой ракеты (оценочно) до 8,8–9 метров. Этот вариант еще видится возможным, если исходить из высоты УВПУ 3С-14 9,58 метра. Однако здесь необходимо отметить еще одну деталь, упомянутую источником, а именно массу БЧ около тонны. Очевидно, что двукратный рост массы боевой части приведет к серьезному увеличению габаритов КРМБ «Калибр-М» и не позволит запускать ее из УВПУ 3С-14 и СМ-346. Еще больше непонятна причина, по которой потребовалось столь радикально увеличивать массу БЧ. Локальные войны последних 30 лет, в том числе операция ВС РФ в Сирии, наглядно показали, что для уничтожения любых целей достаточно БЧ массой 450–500 килограммов, устанавливаемых на «Томагавках» и 3М-14. Единственным логичным объяснением могли бы быть неудовлетворительные показатели точности (или кругового вероятного отклонения) 3М-14 в ходе операции в Сирии. Однако демонстрировавшиеся Министерством обороны видеозаписи доказывают, что для уверенного поражения целей достаточно и стоящих на вооружении ракет с массой БЧ порядка 450 килограммов и КВО 5–10 метров. Создание КРМБ с дальностью более 4500 километров и массой БЧ около тонны приведет к появлению очередного сверхдорогого «боеприпаса-монстра». Подобная гигантомания была характерной чертой советского ОПК, разработавшего такие ракеты, как П-700 «Гранит», П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан», П-750 «Метеорит» и прочие. В последнее время казалось, что российский ОПК, и руководство ВМФ отказались от пагубной политики и перешли к насыщению надводных кораблей и подводных лодок УВПУ с большим количеством ракет меньших габаритов, обладающих при этом высокими тактико-техническими характеристиками. Российская промышленность смогла выйти на требуемый ежегодный уровень производства ракет из состава комплекса «Калибр». Появление «Калибра-М» с заявленными характеристиками приведет не только к огромным расходам на этапах НИР, НИОКР и ОКР, но и к необходимости разработки новых типов УВПУ, модернизации производства. УВПУ увеличенных размеров и массы нельзя будет применять на корветах, а на фрегатах и кораблях большего водоизмещения, которых пока нет в составе ВМФ, число их модулей будет сокращено. Даже при условии создания подобного боеприпаса и успешного проведения его испытаний серийное производство будет развернуто уже по окончании действующей Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы. И если в нынешней ГПВ прослеживается тенденция на сокращение расходов на оборону, какими же они будут после 2027 года? Логично ли разворачивать работы над подобным боеприпасом в таких условиях? Может, лучше направить средства на продолжение серийного производства 3М-14 с проведением их модернизации на основе сирийского опыта? Даже США с их военным бюджетом, который, по официальным данным, превосходит российский более чем в 15 раз, не создают подобные КРМБ, а проводят модернизацию «Томагавков». В частности, в 2019 году стартует программа модернизации ракет, выпущенных в 2004-м. Эти крылатые ракеты будут доведены до уровня «морской ударный «Томагавк» (Maritime Strike Tomahawk, MST), получат обновленные системы наведения и связи. Создание ракеты «Калибр-М» перечеркнет все усилия по совершенствованию ударного потенциала ВМФ России, поскольку ни один из вышеперечисленных типов кораблей и тем более подводных лодок не сможет применять КРМБ таких размеров. Тем более непонятен смысл разработки подобного боеприпаса в условиях, когда уже во исполнение ГПВ на 2018–2027 годы на флот могут пойти первые образцы гиперзвуковой ПКР 3М-22 («Циркон»). Этот, несомненно, дорогостоящий боеприпас видится куда более необходимым, чем крылатая ракета огромных размеров, эффективность которой еще предстоит оценить. Новые КРМБ «Калибр-М», характеристики которых пока выглядят абсолютно нереальными, ведут ВМФ страны на старые грабли гигантомании. В прошлый раз это закончилось строительством четырех тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144, из которых сегодня в составе флота может выполнять задачи по предназначению всего один. В США же завершаются испытания 67-го эсминца УРО типа «Эрли Берк» (Arleigh Burke). Ударный потенциал российского флота выглядит достаточно скромно по сравнению с ВМС США. Кроме того, уже сегодня мы становимся свидетелями качественного и количественного роста китайских ВМС. В этих условиях России необходимо выйти на серийное строительство освоенных типов кораблей и подводных лодок, таких, как фрегаты УРО проекта 22350, корветы УРО проекта 20385/20386 и ПЛАРК проекта 885М, с привычными УВПУ и крылатыми ракетами 3М-14, испытанными в боевых условиях в Сирии. Николай Новичков Василий Костин Информационно-аналитический отдел ТАСС – для «ВПК»

От скаута: статья найдена "по наводке" The National Interest: Russia's New Super Long-Range Cruise Missile Has a Problem

