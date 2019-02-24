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опубликовано редакцией на Переводике 24.02.19 19:19 скаут: valvas ; переводчик valvas

Ссылка на оригинал Почему Японию так бесит успешное развитие Китая? В префектуре Мие недалеко от старого сельского храма, где я часто занимался спортивной ходьбой в поисках вдохновения для новых романов, стояли красивые детские качели. Два года назад я заметил, что качелями не пользовались и они заржавели. Вчера я заметил желтую ленту вокруг территории, где находятся качели. Оказалось, что уже было принято бесповоротное решение избавиться от игровой площадки. За день до этого я заметил старого бездомного, который спал прямо под большим щитом, рекламирующим роскошные кафе на шикарном железнодорожном вокзале Нагоя. А в городе Йоккаити с населением около 350.000 человек исчезли почти все автобусные маршруты. Исчез и элегантный и уникальный знак зодиака, который был выгравирован в мраморе в прогулочной зоне как раз напротив станции железнодорожной компании Кинецу в самом центре города. Из-за отсутствия муниципальных субсидий перестал работать быстроходный паром, соединявший Йоккаити с международным аэропортом Сентрэйр, обслуживающим Нагою и по существу практически всю центральную Японию. Сейчас людям приходится ехать на машинах примерно 70 км вокруг всего залива, тратя топливо и платя несусветные деньги за проезд по платным шоссе и за парковку в аэропорту. Общественные места и даже рисовые поля с большой скоростью превращаются в унылые парковки. Это происходит в центральной Японии и на юго-востоке до самого города Нагасаки, и также на севере до города Немуро.

Повсюду видны бездомные. Автомобили (сейчас в Японии больше машин на душу населения чем в США) ржавеют посреди рисовых полей и на опушках некогда девственных лесов, поскольку машины быстро теряют в цене, а утилизовать их стоит очень дорого. В сельской местности целые деревни обезлюдели, превратившись в селения-призраки. По всей стране видна ржавчина, плохое планирование и крайний недостаток хоть чего-то общественного. Япония находится в упадке. Многие годы можно было закрывать на это глаза и не признавать, поскольку эта страна по инерции удерживается в числе самых богатых стран на Земле. Но это уже не так: ухудшение уже невозможно не видеть. Этот упадок не такой страшный, как в некоторых районах Франции, США или Англии. Но это настоящий упадок. Оптимистичные и полные эйфории дни строительства страны закончились. Автоиндустрия и другие корпорации буквально пожирают страну, диктуя ей стиль жизни. В городах помельче водители уже не пропускают пешеходов на переходах. Градостроители отдают автомобилям приоритет, а некоторым градостроителям за это платят и дают взятки автопроизводители. Во многие районы сейчас можно попасть только на машине. На улицах практически не осталось тренажеров и почти нет новых парков. Япония, которая гордится производством самой изысканной пищи, заполнена продовольственными магазинами нескольких сетей, в которых продается нездоровая еда. Несколько поколений японцев жертвовали своими жизнями, чтобы построить процветающую, сильную и социально уравновешенную Японию. Сейчас уже не осталось сомнений, что её жители нужны главным образом для того, чтобы поддерживать мощные корпорации, то есть попросту большой бизнес. У японцев была своя характерная модель, но сейчас стиль их жизни немногим отличается от того, что можно увидеть в Северной Америке или Европе. Второй раз в истории Японию вынудили «открыться миру» (читай: западным интересам и мировой капиталистической экономике) и принять понятия, которые были совершенно чужды азиатской культуре. Последствия наступили быстро, и если их обобщить, то они оказались катастрофическими. * После Второй мировой войны Японии пришлось смириться с оккупацией. Конституцию страны написали американцы. Япония проиграла в войне, но была полна решимости восстановиться и встать в ряды самых богатых стран мира, поэтому она начала сотрудничать с Западом, поддержав сначала жестокое вторжение в Корею (т.н. Корейская война). Япония полностью отказалась от независимости, полностью отказавшись от своей собственной внешней политики, которая практически не отличалась от политики США в частности и Запада в целом. Средства массовой информацию с момента окончания войны и по настоящее время контролируются правящим режимом в Токио. Основные газеты и общенациональная телекомпания NHK никогда не осмелятся показать или напечатать международную новость, если один из главных СМИ в Америке или Великобритании не задаст тон или не покажет пример, как подавать эту новость в СМИ стран-«клиентов». В этом отношении Япония не отличается от таких стран как Индонезия или Кения. Япония к тому же явно не «демократическая» страна, если под демократией понимать власть народа. Японский народ привык жить в служении своей стране, что само по себе, может быть, и неплохо. Этот принцип работал, по крайней мере, его придерживалось большинство людей. Однако сейчас от них ожидают, что они будут жертвовать жизнями исключительно ради выгоды корпораций. Люди в Японии не ропщут, даже если правители их грабят. Они на удивление покорны. Япония не только переживает упадок. Она пытается распространить свои неудачи как эпидемию. Да она по существу и распространяет и прославляет свою раболепную и покорную внешнюю и внутреннюю политику. С помощью грантов на обучение Япония непрерывно обрабатывает мозги и успешно кастрирует интеллектуально десятки тысяч студентов из бедных стран Юго-Восточной Азии и других частей мира. * А тем времени Китай, который находится буквально под боком, лидирует в проведении научных исследований, градостроительстве и социальной политике. Понятие «экологическая цивилизация» стало частью Конституции страны, и Китай обгоняет Японию в развитии альтернативных источников энергии, общественного транспорта, а также производства экологически чистой пищевой продукции. К 2020 году на всей огромной территории Китая не останется очагов бедности. И при этом всё это осуществляется в Китае под красными коммунистическими знаменами, которых японцев научили презирать и отвергать. Невероятная решимость, упорство, гений и общественный дух Китая явно превосходит склеротический, консервативный и реваншистский дух современной Японии и ее западных кукловодов. Этот контраст просто шокирует и виден даже невооруженным глазом. На международной арене японские корпорации грабят целые страны и коррумпируют правительства, в то время как Китай помогает целям континентам встать на ноги, используя старые коммунистические идеалы интернационализма. Запад изо всех сил пытается очернить Китай и его громадные усилия, и Япония делает то же самое, даже изобретает новые оскорбления, но скрывать правду становится все труднее. Стоит поговорить с африканцами, и довольно быстро можно узнать, что там происходит. Можно съездить в Китай, и всё становится ещё более понятным. Если, конечно, вам не заплатят, чтобы вы не увидели. * Вместо того, чтобы поучиться и полностью изменить экономическую и политическую систему, Япония превращается в полного неудачника. Она ненавидит Китай за его успехи благодаря независимой политике под коммунистическими плакатами. Она ненавидит Китай за то, что тот строит новые прекрасные города, создаваемые для людей. Она ненавидит Китай даже за то, что тот делает для сохранения окружающей среды и сельской местности. И еще она ненавидит Китай за то, что он полностью независим – в политике, экономике и даже в сфере высшего образования. Китай попытался «заигрывать» с западными учеными кругами, но эта игра чуть не стала смертельной, поскольку она привела к идеологической инфильтрации и почти полному уничтожению интеллектуальной независимости Китая. Но в любом случае опасность была вовремя обнаружена, и западный контроль очень быстро был снят, за пять минут до полуночи, так сказать, то есть пока еще было не поздно. В Японии подчинение и сотрудничество с западным глобальным империалистическим режимом считается чуть ли не кодексом чести. Выпускники британских и американских университетов вставляют дипломы в рамочку и вешают на стену, будто бы это свидетельство их большого успеха, а не свидетельство предательского сотрудничества с системой, которая гробит всю планету. * Я помню, как лет пятнадцать назад китайские туристы стояли на платформах скоростных поездов в Японии с фотоаппаратами наготове. Когда поезд промчался, они вздыхали. Сейчас Китай обладает самой протяженной сетью самых быстрых высокоскоростных поездов в мире. Их поезда к тому очень комфортны и несравненно дешевле японских или французских; практически любой может позволить себе поездку на таком поезде. Китаянки печальными глазами смотрели на витрины японских универмагов. Айфоны – вот о чем тогда мечтал средний класс. Сейчас китайские приезжие одеты не менее элегантно, чем местные японцы, айфоны уже не считаются роскошью, и вообще Huawei и другие производители из Китая сейчас выпускают телефоны получше, чем Apple. Я также помню, какое сильное впечатление на китайских туристов в Японии производила современная архитектура, международные концертные залы, элегантные кафе и бутики. Сейчас культурная жизнь в Пекине и Шанхае несравнимо насыщеннее, чем в Токио или Осака. Современная китайская архитектура еще более потрясающая, к тому же Японии еще очень далеко до тех инноваций, которые китайцы применяют и в городах и в сельской местности. В то время как в Японии общественные игровые площадки стоят заброшенными или превращаются в автостоянки, в Китае разбивают новые парки, большие и маленькие, восстанавливают территории вокруг рек и озер, превращая их в общественные пространства.

Заброшенные дома

Вместо назойливой вездесущей рекламы в Японии китайцы размещают на многих шоссе и даже в поездах метро остроумные и поучительные рисунки, рассказывающие о социалистических добродетелях, солидарности, сострадании и равенстве. Экологическая цивилизация «рекламируется» практически повсеместно. Японцы становятся все более смурыми, а в Китае на каждом шагу можно увидеть радостные улыбки. Китай на подъеме. Этот подъем неостановим. Не потому, что это экономический рост (правительство уже не так сильно в нем заинтересовано), а потому что качество жизни китайцев стабильно улучшается. А ведь по большому счету только это и имеет значение. Жизнь людей можно явно улучшить при толерантной современной коммунистической системе. Мы явно побеждаем, пока люди улыбаются, пока они образованы, здоровы и счастливы! * Некоторые пытаются по-прежнему отыскать волшебные образы девственных японских лесов и озер. Да, они еще существуют, если как следует постараться и поискать. Чайные комнаты и деревья, чудесные ручьи. Но вам придется сильно постараться, редактировать снимки и искать нужные кадры, поскольку японские города и сельская местность испещрены ржавыми машинами и странными металлическими балками, общественные пространства неухожены, везде свисают уродливые электрические провода. Да будь что будет, лишь бы сэкономить и получить прибыль.

Японцам трудно выразить свои чувства по этой теме. Но если кратко: они чувствуют злость от того, что у страны, которую они оккупировали и истязали, дела идут намного лучше, чем у них. Для японских империалистов китайцы были просто «недочеловеками». Об этом не говорят вслух, но Япония всегда уважала только Запад и его силу. А сейчас китайские «недочеловеки» осваивают дно океана, строят самолеты, водят самые быстрые поезда на планете и снимают прекрасные художественные фильмы. И они намерены освободить угнетенный мир своей инициативой «Один пояс, один путь», а также с помощью других невероятных идей. А что делает Япония? Селфи и видео игры, идиотические бессмысленные нигилистические комиксы и мультфильмы, безмозглые социальные сети, огромное количество неискушенной порнографии, поп-музыку и массовое производство автомобилей. Люди в Японии подавлены. Я связан с Японией тридцать лет, я очень близко знаю ее; я ее по-прежнему люблю, я люблю очень многое в Японии, но я также четко вижу, что она меняется, а по существу рушится. И она отказывается это признавать, и отказывается меняться. Я работаю с Китаем, потому что мне нравится, в каком направлении движется эта страна. Мне нравится современная коммунистическая модель в Китае (я никогда не поддерживал «Банду Четырёх» и ее культ и прославление бедности) – пусть все китайцы поскорее станут богатыми, у пусть богатым станет весь угнетенный мир! Но это не то, чего хочет Япония. Какое-то время она чувствовала себя «уникальной». Она была единственной богатой страной в Азии. Единственной азиатской страной, которой Запад позволил быть богатой. Во времена апартеида в Южной Африке японцев называли “почетными белыми”. Потому что они восприняли западную культуру. Потому что они предпочли грабить мир вместе с европейцами и североамериканцами вместо того, чтобы помогать подчиненным народам. Во многих отношениях это было формой политической и моральной проституции, но за нее хорошо платили; исключительно хорошо, поэтому даже не обсуждалось, насколько это было морально. Сейчас Китай продвигается просто благодаря своему мужеству, упорной работе, гению своего народа, и все это под мудрым руководством Коммунистической партии и центрального планирования. То есть именно благодаря тому, что японцев научили ненавидеть. Это печально. Это страшно. То есть всё подчинение, унижение и поклоны империи оказались напрасны? В конце концов победит Китай, коммунизм, и это приносит большую пользу человечеству. Да, Япония чувствует себя подавлено. В наши дни опросы показывают, что 80% японцев не любят китайцев. Я общаюсь с людьми со всех концов Японии и прихожу к убеждению, что японцы подсознательно чувствуют, что на протяжении десятилетий они делали ставку «не на того коня». Гордыня не позволяет им выразить это словами. Они слишком боятся осмыслить это. Но жизнь в Японии, по крайней мере, для очень многих, становится бессмысленной, мрачной и унылой. И никакой революции на горизонте не видно, поскольку страну успешно деполитизировали. Китай строит, изобретает, борется и уверенно движется вперед в окружении друзей, но при этом независимо. Япония связана и ограничена. Она не может двигаться. Она уже больше не знает как двигаться, как сопротивляться. Вот почему Япония ненавидит Китай!

Андре Влчек (Andre Vltchek) - философ, автор романов, фильмов и журналистских расследвований. Влчек в настоящее время проживает в Восточной Азии и на Ближнем Востоке и продолжает работать по всему миру. статью прочитали: 64 человек Комментарии ﻿

