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ВИДЕО: Норвежские лыжники "бьют" грушу с лицами российских спортсменов

ВИДЕО: Норвежские лыжники "избили" грушу с лицами российских спортсменовFoto: Кадр из видео

На норвежском телеканале NRK вышло шоу, где местные лыжники, поделившиеся на две команды, соревновались в силе удара по боксерской груше.

Для пущей мотивации участников к груше в качестве раздражителей прикрепляли портреты их соперников, среди которых были и российские лыжники.

Йоханнес Клебо выбрал изображение россиянина Александра Большунова, Сондре Фоссли предпочел портрет Сергея Устюгова, а выбор Сьюр Рете пал на фото швейцарца Дарио Колоньи.

Отметим, что фотографии соперников из России для придания себе дополнительной мотивации ранее использовал и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Он признался, что держит на прикроватной тумбочке фотографии Большунова, Устюгова и Дениса Спицова.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, где было разыграно 22 комплекта наград, сборная Норвегии уверенно первенствовала в неофициальном командном зачете с 25 медалями (13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Непосредственно в лыжных гонках норвежцы выиграли 10 из 12 видов программы. У команды РФ пять серебряных наград и три бронзовых. Впервые за 8 лет россияне не взяли на мировом первенстве ни одного золота. В предыдущий раз Россия осталась без побед на ЧМ-2011 в Осло (два серебра и две бронзы).

Вместе с тем сборная России провела лучший чемпионат мира по общему количеству медалей за последние 18 лет. В 2001 году российская команда завоевала 10 наград — на две больше, чем в Зеефельде.

Завершившийся чемпионат мира запомнился также стычкой после спринтерской гонки между Сергеем Устюговым и Йоханнесом Клебо.



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теги: Норвегия  
   
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